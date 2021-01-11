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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби шість разів порушували режим припинення вогню, загинув один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна.

Читайте також: Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Також, неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових БпЛА було знешкоджено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Автор: 

обстріл (29302) Донбас (22358) втрати (4462) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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11.01.2021 17:58 Відповісти
+17
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7730
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11.01.2021 18:14 Відповісти
+15
...а если западную границу "серой зоны" оттянуть до Буковеля, то ни БПЛА, ни боеприпасы не долетят, да и гавнокомандующий всегда на передке будет ...земля пухом солдату...
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11.01.2021 17:58 Відповісти
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...а если западную границу "серой зоны" оттянуть до Буковеля, то ни БПЛА, ни боеприпасы не долетят, да и гавнокомандующий всегда на передке будет ...земля пухом солдату...
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11.01.2021 17:58 Відповісти
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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11.01.2021 17:58 Відповісти
Якщо гинуть наші воїни, то командування ООС ситуацію не контролює. Вогневий контроль відсутній.
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11.01.2021 17:59 Відповісти
Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3241133

Ты знаешь как контролировать снайперов?

Могу конечно и ошибаться, но думается мне, что из пулемета и стрелкового специально вели огонь для того, чтобы выманить пытающихся засечь огневые точки и подставить их под снайпера.
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11.01.2021 18:22 Відповісти
Я знаю. І командування знає. Але антиснацперські групи відведено з передових позицій. Як і заборонений "турбуючий" вогонь по всьому підозрілому.
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11.01.2021 18:35 Відповісти
Откуда такая информация? В связи с чем они отведены?
Если с тяжелым вооружением всё понятно, то с антиснайперами возникает вопрос - а чем обосновали их отведение, если конечно действительно отвели? Может их просто не хватает на все позиции, где постоянно или периодически присутствует пехота?
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11.01.2021 19:24 Відповісти
приказ с подписью Тарана и Хомы и коротко ради мира в глазах и для бубочки дабы он гундосил
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11.01.2021 19:29 Відповісти
Ви напевно не в Українському інформаційному полі існуєте? 😊
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11.01.2021 19:33 Відповісти
Я стараюсь находится в разных информационных полях. Например Ukr.net пишет на разные темы и отправляет к разным источникам, в том числе и к Цензору. Наверное я просто пропустил информацию о таком приказе, может быть это освещалось только в украинском информационном поле 5 канала, а другими украинскими информационными полями либо не освещалось, либо даже сознательно скрывалось, потому что они украинские только номинально, но извините - не попадалась такая информация. Если есть ссылка дайте, я бы почитал.
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12.01.2021 17:59 Відповісти
Перегляньте сайт Міноборони і Генштабу. Там є накази про введення режиму тиші. А також накази про преміювання за те, що не стріляють. Спочатку були накази про штрафи за відкриття вогню. Але через величезний резонанс їх видалили. Не читайте інформресурс, що над лежать олігархам. Читайте блогерів. Собливо діючих і колишніх військових. Наприклад Олексія Петрова, Сержа Марко та інших. Хто шукає - тй знайде. 😊
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12.01.2021 18:04 Відповісти
При чем штрафы и премии к отводу вооружений или конкретных подразделений?
Я попросил ссылку на конкретную информацию о приказе об отводе с передовой снайперов, а не сайт Міноборони і Генштабу.
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12.01.2021 21:34 Відповісти
Я не бот, посилань не даю. Якщо щось треба - шукаю сам. От пошукай у першоджерелах. Або навіть на Цензорі починаючи з оголошення так званого "всеосяжного перемир'я". І не будеш голоси и, що посилання, не таке. Ич, який! Все готове дай! 😊
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12.01.2021 21:44 Відповісти
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7569
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11.01.2021 18:10 Відповісти
фашистська рашка вбиває українців на Донбасі, а фашистська п'ята колона розповідає українцям з телевізорів, що бути українцем - це сором
доки ще?
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11.01.2021 18:12 Відповісти
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7730
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11.01.2021 18:14 Відповісти
премию теперь дадут
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11.01.2021 18:24 Відповісти
Так наш "гениальный мальчик" сказал, что он закончил войну и у нас мир!Хавайте его с кашей, дебильные 73%, вместе со "справедливыми тарифами, кумовством,борьбой с барыгами и мародёрами". А солдату земля пухом и вечная память...
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11.01.2021 18:33 Відповісти
А гундосик видосится и фотожопится. И все ради "мира"
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11.01.2021 18:37 Відповісти
Царство небесне воїнові.
Вічна ганьба зеленському.
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11.01.2021 18:39 Відповісти
Сьогодні Арестович говорить, ми створили "золотий міст" до того аби московська армія залишила Донбас. Залишила із збереженням обличчям і зняттям санкцій, але вони зовсім не реагують на наші пропозиції, наче чекають чогось.
Скажу чого чекають, їм потрібна уся Україна. Вони чекають того аби більшість українців розвірилася, як в Порошенкові, так і у Зеленському. Їм взагалі потрібен свій абсолютно підконтрольний московській владі керманич України - гауляйтер.
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11.01.2021 19:23 Відповісти
персональное кладбище грёбаной Зели-пианистки растёт.. президент-смерть, президент-тормоз
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11.01.2021 19:38 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5506
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11.01.2021 20:30 Відповісти
Вот ещё один гроб поплыл в нашу сторону оттуда. Ещё одна семья у нас заплатила за это перемирие самую высокую цену. Завтра к вечеру во дворе или возле подъезда табуретки вынесут. Наверно молодой. Семь лет практически у нас так. И завтра будет. И выноватый у нас как всегда есть---очередной. И что так пусть и будет? Один войну никогда не закончит. Это невозможно. Только народ весь может это. Через добровольные отряды гражданской обороны, через закон об оружии нарезном, через референдум, через закон об лишении гражданства за измену Родины, не выполнение воинской клятвы итд. И начинать с 5 колоны надо. Это кодло уже наработало. Пора им выплатить сполна. Всех знаем. Есть простая логика---или они нас, либо мы их! Ждать смысла нет уже. ПОРА!
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11.01.2021 20:54 Відповісти
гундосый катается на лыжах
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11.01.2021 21:11 Відповісти
А виноватый у нас всегда один- Порошенко!
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12.01.2021 00:03 Відповісти
RIP
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8093
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12.01.2021 10:42 Відповісти
 
 