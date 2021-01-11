Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби шість разів порушували режим припинення вогню, загинув один український воїн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Також, неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових БпЛА було знешкоджено.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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Ты знаешь как контролировать снайперов?
Могу конечно и ошибаться, но думается мне, что из пулемета и стрелкового специально вели огонь для того, чтобы выманить пытающихся засечь огневые точки и подставить их под снайпера.
Если с тяжелым вооружением всё понятно, то с антиснайперами возникает вопрос - а чем обосновали их отведение, если конечно действительно отвели? Может их просто не хватает на все позиции, где постоянно или периодически присутствует пехота?
Я попросил ссылку на конкретную информацию о приказе об отводе с передовой снайперов, а не сайт Міноборони і Генштабу.
доки ще?
Вічна ганьба зеленському.
Скажу чого чекають, їм потрібна уся Україна. Вони чекають того аби більшість українців розвірилася, як в Порошенкові, так і у Зеленському. Їм взагалі потрібен свій абсолютно підконтрольний московській владі керманич України - гауляйтер.