Тисячу тест-систем для перевірки на антиген COVID-19 отримали КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

Згідно з дорученням від 5 січня Кабміну, які в'їжджають з окупованого Криму на материкову частину України достатньо негативного експрес-тесту, щоб не проходити двотижневу самоізоляцію.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, 11 січня на брифінгу в Херсонській обласній державній адміністрації, присвяченому заходам з протидії коронавірусу, розповіли, як виконується доручення Кабміну щодо розміщення на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю пунктів тестування на антиген COVID- 19.

"На даний момент установи охорони здоров'я Генічеського і Каланчацького районів визначили медпрацівників для проведення тестування на визначення антигену коронавірусу на КПВВ. На території КПВВ "Каланчак" вже виділено окреме приміщення, на КПВВ "Чонгар" закінчуються підготовчі роботи. На сьогодні день для обох КПВВ виділено тисячу тест-систем (по 500 на кожен). Тестування є безкоштовним", - повідомив перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій.

Нагадаємо, 5 січня уряд України дозволив для перевірки тих, хто в'їжджає з Криму і зони ОРДЛО на наявність коронавірусу поряд з ПЛР-тестуванням використовувати також експрес-тестування на антиген. Для тих, хто перетинає держкордон України уряд зберіг лише ПЛР-тестування.