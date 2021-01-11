США ввели санкції проти "слуги народу" Дубінського і ще 6 осіб і 4 ЗМІ "з оточення Деркача" (оновлено)
Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 осіб і 4 ЗМІ, пов'язаних із Андрієм Деркачем, за втручання у вибори президента Сполучених Штатів.
Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції введено проти Олександра Дубінського, Дмитра Ковальчука, експрокурора Костянтина Кулика, колишнього нардепа Олександра Оніщенка, Антона Симоненка, ексспівробітника посольства України в США Андрія Теліженка та Петра Журавля.
У Мінфіні США вважають, що ці особи "публічно виступили або приєдналися до Деркача за допомогою скоординованого поширення і просування сфальсифікованих і необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата США".
У списку санкцій також інформаційні ресурси - "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks і "Скептик".
"Принаймні з 2019 року Деркач і його соратники використовували засоби масової інформації США, платформи соціальних мереж у США і впливових осіб США для поширення таих, що вводять в оману і необґрунтованих тверджень про те, що нинішні і колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей і незаконного політичного впливу в Україні", - сказано в повідомленні Мінфіну США.
"Кулик, колишній прокурор Генеральної прокуратури України, вступив у союз із Деркачем для поширення неправдивих звинувачень в міжнародній корупції. Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, надав відредаговані аудіокопії ймовірних аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками", - сказано в повідомленні.
У Мінфіні США додали, що Теліженко, колишній український дипломат, організовував зустрічі Деркача з американцями.
"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи й очорнити кандидатів у президенти США і їхні сім'ї", - підкреслили в Мінфіні США.
Петро Журавель, за даними інстанції, - медіа-менеджер Деркача, адміністратор сайту NabuLeaks. Дмитро Ковальчук - член його медіа-команди. Антон Симоненко - один із найближчих його соратників, допомагав Деркачу приховувати фінансові активи.
"Всю власність і майнові інтереси цих людей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковано, а особам зі США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, також блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 чи більше відсотків належать одному чи декільком вказаним особам", - зазначили в Мінфіні США.
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После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов.
Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.
На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.
По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.
Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed