США ввели санкції проти "слуги народу" Дубінського і ще 6 осіб і 4 ЗМІ "з оточення Деркача" (оновлено)

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 осіб і 4 ЗМІ, пов'язаних із Андрієм Деркачем, за втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції введено проти Олександра Дубінського, Дмитра Ковальчука, експрокурора Костянтина Кулика, колишнього нардепа Олександра Оніщенка, Антона Симоненка, ексспівробітника посольства України в США Андрія Теліженка та Петра Журавля.

У Мінфіні США вважають, що ці особи "публічно виступили або приєдналися до Деркача за допомогою скоординованого поширення і просування сфальсифікованих і необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата США".

Читайте також: Facebook видалив сторінку нардепа Деркача

У списку санкцій також інформаційні ресурси - "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks і "Скептик".

"Принаймні з 2019 року Деркач і його соратники використовували засоби масової інформації США, платформи соціальних мереж у США і впливових осіб США для поширення таих, що вводять в оману і необґрунтованих тверджень про те, що нинішні і колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей і незаконного політичного впливу в Україні", - сказано в повідомленні Мінфіну США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

"Кулик, колишній прокурор Генеральної прокуратури України, вступив у союз із Деркачем для поширення неправдивих звинувачень в міжнародній корупції. Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, надав відредаговані аудіокопії ймовірних аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками", - сказано в повідомленні.

У Мінфіні США додали, що Теліженко, колишній український дипломат, організовував зустрічі Деркача з американцями.

"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи й очорнити кандидатів у президенти США і їхні сім'ї", - підкреслили в Мінфіні США.

Петро Журавель, за даними інстанції, - медіа-менеджер Деркача, адміністратор сайту NabuLeaks. Дмитро Ковальчук - член його медіа-команди. Антон Симоненко - один із найближчих його соратників, допомагав Деркачу приховувати фінансові активи.

"Всю власність і майнові інтереси цих людей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковано, а особам зі США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, також блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 чи більше відсотків належать одному чи декільком вказаним особам", - зазначили в Мінфіні США.