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"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти "слуги народу" Олександра Дубінського і ще 6 осіб, яких пов'язують із позафракційним нардепом Андрієм Деркачем.

Про це Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю пана Дубінського з отриманням "бану" (заборони в'їзду і взаємодії, блок активів тощо) від уряду США. І це лише початок. Рано чи пізно це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - написав він.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

У списку тих, що потрапили під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні, - Гончарук про санкції США 01

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Деркач Андрій (153) санкції (12159) США (23483) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+84
Гончарук о санкциях против Дубинского: Это только начало - Цензор.НЕТ 1327
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11.01.2021 18:28 Відповісти
+25
Вовремя спрыгнул, так что хай рассказывает и побольше.
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11.01.2021 18:23 Відповісти
+23
Всей Америке известно что на Брайтон-бич живут конченые гіидоры.
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11.01.2021 18:39 Відповісти
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А ведь кому-то достанется и конец...
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11.01.2021 18:19 Відповісти
Конец кое-кто почувствует глубоко внутри себя.
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11.01.2021 18:22 Відповісти
А бородатая бабушка сможет так ск..ть "почувствовать"? Просто интересно.
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11.01.2021 18:24 Відповісти
ЇЇ вже жарять непадецкі.
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11.01.2021 18:32 Відповісти
идет процесс расширения очеллы. когда сша введут, пудель заскавчит фальцетом
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11.01.2021 21:02 Відповісти
"Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції" - Джо Байден.
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11.01.2021 19:32 Відповісти
а это чмо решило примазаться к санкциям) сиди там и не тявкай
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11.01.2021 18:21 Відповісти
Вовремя спрыгнул, так что хай рассказывает и побольше.
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11.01.2021 18:23 Відповісти
Зіскочив? 😊 Не факт! Це просто наввипередки почалося демонстрування лояльності новому американському уряду. І наступним таким буде Абромавічус.
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11.01.2021 18:31 Відповісти
Так я ж тільки за, причому обома руками.
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11.01.2021 18:40 Відповісти
не зліться -усє там будуть))
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11.01.2021 18:24 Відповісти
Горчарук сидить десь у Вашингтоні..
є якась вірогідність, що він до чогось там долучився..
зачекаємо і все буде відомо
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11.01.2021 18:33 Відповісти
Невже за старе взявся? Юристом у якогось забудовника-афериста чи може взагалі бере участь у платних мітингах?

"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 7569
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12.01.2021 00:22 Відповісти
а румына за что так поздно?
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11.01.2021 18:22 Відповісти
Соросьонок з"явився - не даремно там в америках сидите))
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11.01.2021 18:23 Відповісти
путен - ввяди....
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11.01.2021 18:27 Відповісти
Та ладно,им зекретины подтерлись -так что самокатчик имеет полное право на злорадство)
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11.01.2021 18:26 Відповісти
Но все равно он никогда репутацию не восстановит.
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11.01.2021 23:02 Відповісти
Юрка картавого давай в списки...
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11.01.2021 18:26 Відповісти
Там видней кого в списки. Это тут на цензоре все стадо зебаранов готовые прокуроры и судьи по мановению кремлевской палочки.
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11.01.2021 18:56 Відповісти
Гончарук о санкциях против Дубинского: Это только начало - Цензор.НЕТ 1327
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11.01.2021 18:28 Відповісти
Бенина пися...
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11.01.2021 20:00 Відповісти
Бенин говорящий сфинктер...
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11.01.2021 20:19 Відповісти
Бенина говорящая жопа.
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12.01.2021 08:01 Відповісти
Бородате бридке створіння. При зустрічі дубінського бити в його бридку собачу морду, бажано якоюсь відірваною кінцівкою портнова.
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12.01.2021 16:05 Відповісти
бєнін тупий псячий рот
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12.01.2021 16:08 Відповісти
Как так можно, слугу народа.
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11.01.2021 18:31 Відповісти
Слугу - можна. Народ підтримає! 😁
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11.01.2021 18:32 Відповісти
Югику и шоке приготовиться 😷
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11.01.2021 18:31 Відповісти
Прикинь если зебобу дожмут,а того нет...тебе ж впору будет утопиться)
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11.01.2021 18:52 Відповісти
я то думаю, чого без Юрася, головного закопірника. Конфідент джуліані, систематично з ним зустрічався і що головне,випадково ставши генпрокурором публікував пасквілі на посла США, що є злочином проти Америки. Це ж Юрась нагородив костю орденом за заслуги та зробив генералом. А костіна криша - матіос, теж пора на санкції. Цікаво, а Ігор Валерійович заплатив їм чи залишився винен. Якщо винен, то так їм і треба. А головне, де взяв онищенко плівки - путін дав? Умора. А де Венедиктова з постановою про порушення провадження. Хай не переживають кримінал проти джуліані за створення ОПГ з цих осіб буде.
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11.01.2021 22:10 Відповісти
срыгни в спам, обмылок!
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11.01.2021 18:38 Відповісти
Всей Америке известно что на Брайтон-бич живут конченые гіидоры.
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11.01.2021 18:39 Відповісти
шо із твітера тю-тю?
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11.01.2021 18:44 Відповісти
Когда уже начнут вводить санкции против коррупционеров и взяточников?
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11.01.2021 18:38 Відповісти
Не давать ни копейки кредитов пока Беню с компанией не выдадут в США.А потом и клоуна прицепом.И будут негры с Америки полировать Бенин ржавый значек шерифа с утра до ночи а его псу Дубине гланды))
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11.01.2021 19:37 Відповісти
ух ты .. Ыксперты езды на самокате подтянулись...
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11.01.2021 18:40 Відповісти
А чего бы нет? "Тупой собачий рот" его травил, почему он не может в ответ пискнуть.?
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11.01.2021 23:04 Відповісти
Да мне, как порохоботу, как то пофиг эти битвы между жабой и гадюкой.
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12.01.2021 07:40 Відповісти
Після 20-го, сподіваюсь, санкц.списочок ще більше позеленіє-почервоніє зе-уродами і зажоп-мразями. Поповниться, можливо, навіть і Гончаруком.
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11.01.2021 19:13 Відповісти
А ведь их предупреждали, не трогайте Сороса.
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11.01.2021 19:16 Відповісти
Жидомасоны мстят просто... масону?
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11.01.2021 23:05 Відповісти
Cанкции были введены против всех, кто так или иначе был причастен к публикации так называемых пленок Байдена и Порошенко.

https://www.dsnews.ua/economics/ssha-vveli-sankcii-protiv-chetyreh-smi-i-semeryh-grazhdan-ukrainy-sredi-nih-sluga-dubinskiy-11012021-411737 США ввели санкции против четырех СМИ и семерых граждан Украины, среди них "слуга" Дубинский
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11.01.2021 19:23 Відповісти
За то мама любит скорость !
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11.01.2021 19:24 Відповісти
бородату смердячу дупу незабаром побриють. на цугундерi всi повиннi дотримуватися гiгiєнiчних правил...бабi каломойшi теж приготуватися.
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11.01.2021 19:36 Відповісти
Былина
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из дупы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из дупы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный - вытряхнули жесткосердно дупушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
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11.01.2021 19:46 Відповісти
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США Источник: https://censor.net/ru/n3241139
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11.01.2021 21:24 Відповісти
Бувший ...., а зараз вже - в опозиції ?
А при кому пересікали границю http://www.qdpro.com.ua/news/********-eksportuvala-blizko-640-tonn-medichnih-masok-na-pochatku-2020-roku-mitnicya Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок на початку 2020 року - митниця
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11.01.2021 21:30 Відповісти
дешево продали , щоб пізніше дорого купляти ?
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11.01.2021 21:33 Відповісти
Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні, - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 2260
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11.01.2021 21:34 Відповісти
При твоём зельцмане писюнисте -уклонисте
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12.01.2021 01:32 Відповісти
Це бородате чмо тільки тоді заспокоїтся, коли його господар буде на тюремних нарах.
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11.01.2021 19:52 Відповісти
Ні, лише тоді, коли його гнилий собачий рот заб'ють його ж гнилою писаниною за всі часи. Забиватимуть папером, поки вухами не полізе. Ну можна по гуманному - просто залити свинцем ))
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12.01.2021 16:14 Відповісти
Лєнке бондаренчихи непогано би заборонити в'їзд до США,а то не вилазить від своєї донечки,громадянки США,а коли приїзджає на заробітки в Україну,розказує на московських каналах як їй там важко в Америці
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11.01.2021 19:57 Відповісти
Этой ************ ************ бондаренчихе - давно пора
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12.01.2021 01:35 Відповісти
Де Юрко картавий? чому не в списку?
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11.01.2021 20:05 Відповісти
Это он на Зеленского намекает...)))
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11.01.2021 20:48 Відповісти
Этот собачий бородатый рот не имела тока моя собака
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11.01.2021 20:51 Відповісти
Хотелось, чтобы это случилось как можно раньше. Насколько бы Украину попустило.
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11.01.2021 21:02 Відповісти
Богатство и разнообразие животного мира политиков в Украине, именуемое как "бодались жаба с гадюкой", не позволяет надеятся на то, что "попустит".
Скорее, "пронесет", причем струей, ибо следующий президент украины будет ОПЗЖ.
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12.01.2021 07:45 Відповісти
СМЕРШ - нічого нового людство не придумало.
Хай не вішати на майданах,
але хоча-б садити у холодну "до звільнення Криму"
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11.01.2021 22:21 Відповісти
Ух ти яка бравада... Чого ж твої зелебоби не роблять того, що робить уряд США? Хоча, про що я говорю...
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11.01.2021 23:45 Відповісти
Пивокрад доплигався...)
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11.01.2021 23:45 Відповісти
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. "Найвеличніший" їздив в Оман, "офшорний рай".
2. Почав програму "Велике крадівництво".
3. Закуповує китайську вакцину через "прокладку" Богатирьової по ціні вище за Пфайзер і Модерну.
ЗНАЙТИ:
Скільки уже грошей у "найвеличнішого" у Оманському офшорі?
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12.01.2021 00:15 Відповісти
🤡🤢👃🏻🎹 члензеленский уже награбил , как обещал на пожизненное
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12.01.2021 01:40 Відповісти
Ну, так на гадючник Байденів з Деркачем наїхали. За що й отримав
Своя сорочка ближче до тіла - ми ж в курсі...
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12.01.2021 01:46 Відповісти
В ответ Дуб запретит Байдену посещать свою маму.
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12.01.2021 06:29 Відповісти
Дуб- в данном случае, ХРЕНОВЫЙ. Поделом затрухе (затруха- на языке от шконки- ЗАСРАНЕЦ)
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12.01.2021 07:03 Відповісти
Что заставило этого персонажа заниматься такой грязной работой? Сказать, что совсем идиот - не скажешь. Избыток хитрости? Похоже: - сам себя перехитрил, и так потужно!
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12.01.2021 07:33 Відповісти
Кого конкретно?
Гончарука или Дубинского?
Деньги, конечно.
Причем и того, и другого.
Разные источники финасирования не изменяют фигурантов, оба - дерьмо.
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12.01.2021 07:47 Відповісти
""Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США"

А где сейчас Гончарук, этот бывший премьер?
Демонстрирует шубы в Милане?
Или, как когда-то Мишико, слоняется по аэропорту Нью-Йорка с полиэтиленовым пакетиком в руке в писках работы?
Где пригрелось это никчемное существо?
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12.01.2021 07:37 Відповісти
Какое богатство разных видов "политиков", в Украине, я уже их и не отличаю.
Вот, например, чем вошь Дубинский хуже или лучше гниды Гончарука?
Все они из категории "в мире животный", или история про жабу и гадюку.
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12.01.2021 07:38 Відповісти
Эй, Гончарук, ты б тихо сидел, а то смотри, выдадут тебя как Мишико ОПЗЖ сдат на родину в Грузию.

Миша тоже сначало грустно ходил с пластиковым пакетом по аэропорту NY, потом бодро в вышиванке прорывал границу, потом обосс*лся с сулугуни в зубах, а теперь затих.
А почему не слышно Николозовича?
А потому что Николозович знает: после победы ОПЗЖ отправит его на родину в Грузию, где Мишу очень-очень ждут.
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12.01.2021 07:43 Відповісти
"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 6377
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12.01.2021 08:30 Відповісти
оце так пика.. Схожа на портову повію незрозумілого походження..
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12.01.2021 16:11 Відповісти
Вода да кості. Хто її ї..е? Схожа на собачий рот дубінського
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12.01.2021 16:25 Відповісти
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПО ЛОГИКЕ ДОЛЖНЫ БЫ НАЧАТЬСЯ С МЕДВЕДЧУКА И ПОРТНОВА. 😆😅🤣😂😝
НО НИ МЕДВЕДЧУКА, НИ ПОРТНОВА КАК НЕТРОГАЛИ, ТАК НИКТО И НЕТРОГАЕТ. ОДНИ ТОЛЬКО ВЗМАХИ ПАЛЬЧИКАМИ. 😁😆😅🤣😂😝😛
НО ОНИ ПОЧЕМУ ТО НАЧИНАЮТСЯ С КОЛОМОЙСКОГО - ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ОРГАНИЗОВАВШЕГО НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. И НИКОМУ НЕИЗВЕСТНЫЗ ДУБИНСКОГО И &.
ШО ТО НЕ ТАК В ЭТОМ ДОМЕ ,, ПАТРИОТОВ". ТО ЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ, ТО ЛИ ,, ПАТРИОТЫ" НЕ ПАТРИОТЫ ВОВСЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
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12.01.2021 11:52 Відповісти
Прийде час і почнуть давити санкціями "опозажопну" шваль - мертвечукчу, ківу та інших рабіновічів.. Ця шобла посіпак ***** заслуговує на тривалий відпочинок на базі у Гуантанамо
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12.01.2021 16:13 Відповісти
повністю підтримую щодо потвори дубинського. Запитання до Вас: коли перестанете допомагати антиукраїнській і антиамериканській помийці "страна.юа" через "журналіста" "Думської" агента російської федерації Геннадія Кулікова?

https://telegra.ph/file/5b89ae29dfd6dc424ef4e.jpg ​
Про Кулікова я буду нагадувати, і замовчати його не вийде.
Бо це відвертий ворог, який навіть не ховається.
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12.01.2021 16:58 Відповісти
 
 