"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США
Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти "слуги народу" Олександра Дубінського і ще 6 осіб, яких пов'язують із позафракційним нардепом Андрієм Деркачем.
Про це Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю пана Дубінського з отриманням "бану" (заборони в'їзду і взаємодії, блок активів тощо) від уряду США. І це лише початок. Рано чи пізно це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - написав він.
11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.
У списку тих, що потрапили під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
Будь ласка, зачекайте...
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є якась вірогідність, що він до чогось там долучився..
зачекаємо і все буде відомо
https://www.dsnews.ua/economics/ssha-vveli-sankcii-protiv-chetyreh-smi-i-semeryh-grazhdan-ukrainy-sredi-nih-sluga-dubinskiy-11012021-411737 США ввели санкции против четырех СМИ и семерых граждан Украины, среди них "слуга" Дубинский
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из дупы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из дупы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный - вытряхнули жесткосердно дупушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
А при кому пересікали границю http://www.qdpro.com.ua/news/********-eksportuvala-blizko-640-tonn-medichnih-masok-na-pochatku-2020-roku-mitnicya Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок на початку 2020 року - митниця
Скорее, "пронесет", причем струей, ибо следующий президент украины будет ОПЗЖ.
Хай не вішати на майданах,
але хоча-б садити у холодну "до звільнення Криму"
ДАНО:
1. "Найвеличніший" їздив в Оман, "офшорний рай".
2. Почав програму "Велике крадівництво".
3. Закуповує китайську вакцину через "прокладку" Богатирьової по ціні вище за Пфайзер і Модерну.
ЗНАЙТИ:
Скільки уже грошей у "найвеличнішого" у Оманському офшорі?
Своя сорочка ближче до тіла - ми ж в курсі...
Гончарука или Дубинского?
Деньги, конечно.
Причем и того, и другого.
Разные источники финасирования не изменяют фигурантов, оба - дерьмо.
А где сейчас Гончарук, этот бывший премьер?
Демонстрирует шубы в Милане?
Или, как когда-то Мишико, слоняется по аэропорту Нью-Йорка с полиэтиленовым пакетиком в руке в писках работы?
Где пригрелось это никчемное существо?
Вот, например, чем вошь Дубинский хуже или лучше гниды Гончарука?
Все они из категории "в мире животный", или история про жабу и гадюку.
Миша тоже сначало грустно ходил с пластиковым пакетом по аэропорту NY, потом бодро в вышиванке прорывал границу, потом обосс*лся с сулугуни в зубах, а теперь затих.
А почему не слышно Николозовича?
А потому что Николозович знает: после победы ОПЗЖ отправит его на родину в Грузию, где Мишу очень-очень ждут.
незрозумілого походження..
НО НИ МЕДВЕДЧУКА, НИ ПОРТНОВА КАК НЕТРОГАЛИ, ТАК НИКТО И НЕТРОГАЕТ. ОДНИ ТОЛЬКО ВЗМАХИ ПАЛЬЧИКАМИ. 😁😆😅🤣😂😝😛
НО ОНИ ПОЧЕМУ ТО НАЧИНАЮТСЯ С КОЛОМОЙСКОГО - ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ОРГАНИЗОВАВШЕГО НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. И НИКОМУ НЕИЗВЕСТНЫЗ ДУБИНСКОГО И &.
ШО ТО НЕ ТАК В ЭТОМ ДОМЕ ,, ПАТРИОТОВ". ТО ЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ, ТО ЛИ ,, ПАТРИОТЫ" НЕ ПАТРИОТЫ ВОВСЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
https://telegra.ph/file/5b89ae29dfd6dc424ef4e.jpg
Про Кулікова я буду нагадувати, і замовчати його не вийде.
Бо це відвертий ворог, який навіть не ховається.