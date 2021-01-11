"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти "слуги народу" Олександра Дубінського і ще 6 осіб, яких пов'язують із позафракційним нардепом Андрієм Деркачем.

Про це Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю пана Дубінського з отриманням "бану" (заборони в'їзду і взаємодії, блок активів тощо) від уряду США. І це лише початок. Рано чи пізно це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - написав він.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

У списку тих, що потрапили під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.