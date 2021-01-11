Шабунін про санкції: Дубінський - лише медіа-тітушка, головна проблема - Коломойський, і вирішити її заважає Венедіктова

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував санкції, які США запровадили проти нардепа СН Олександра Дубінського та ще 6 осіб з "оточення Деркача".

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема - це Коломойський, Дубинський - лише цієї проблеми фактурний прояв", - вважає Шабунін.

За його словами, "Центр протидії корупції" причетний до збору інформації, яка дозволила запровадити проти Дубінського санкції.

"Так само буде з рештою російсько-олігархічно-корупційної шобли: судовою мафією, Медведчуком, портновими і т.д." - пообіцяв Шабунін.

"Саме проблема - це Коломойський. Сьогодні основною перепоною у її вирішенні є генпрокурорка Зеленського, яка більше місяця блокує підозри щодо Привату. Схоже, що Венедіктовій потрібно навести фокус, як його навели Дубінському. Ну ок, стадіон так стадіон", - підсумував Шабунін.

11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Серед інших у списку осіб, які потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.