Шабунін про санкції: Дубінський - лише медіа-тітушка, головна проблема - Коломойський, і вирішити її заважає Венедіктова

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував санкції, які США запровадили проти нардепа СН Олександра Дубінського та ще 6 осіб з "оточення Деркача".

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема - це Коломойський, Дубинський - лише цієї проблеми фактурний прояв", - вважає Шабунін.

За його словами, "Центр протидії корупції" причетний до збору інформації, яка дозволила запровадити проти Дубінського санкції.

"Так само буде з рештою російсько-олігархічно-корупційної шобли: судовою мафією, Медведчуком, портновими і т.д." - пообіцяв Шабунін.

"Саме проблема - це Коломойський. Сьогодні основною перепоною у її вирішенні є генпрокурорка Зеленського, яка більше місяця блокує підозри щодо Привату. Схоже, що Венедіктовій потрібно навести фокус, як його навели Дубінському. Ну ок, стадіон так стадіон", - підсумував Шабунін.

11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Серед інших у списку осіб, які потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Топ коментарі
+24
Головна проблема України ,це 73% -вий лохторат !!!Який голосує за Голобородька та "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
показати весь коментар
11.01.2021 18:41 Відповісти
+21
Шабунин???? ну вроде умный..... главная проблемма, Зеленский.
показати весь коментар
11.01.2021 18:34 Відповісти
+16
Вообще-то, главная проблема х-йло, у которого потерпевший вiслюк лишь на зарплате.
показати весь коментар
11.01.2021 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шабунин???? ну вроде умный..... главная проблемма, Зеленский.
показати весь коментар
11.01.2021 18:34 Відповісти
👏👏👏
показати весь коментар
11.01.2021 18:38 Відповісти
Вообще-то, главная проблема х-йло, у которого потерпевший вiслюк лишь на зарплате.
показати весь коментар
11.01.2021 18:39 Відповісти
и под компроматом
показати весь коментар
11.01.2021 18:48 Відповісти
но он недостижим, а его агент "бубачка" - вполне...
показати весь коментар
11.01.2021 20:12 Відповісти
Головна проблема України ,це 73% -вий лохторат !!!Який голосує за Голобородька та "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
показати весь коментар
11.01.2021 18:41 Відповісти
мене, годину тому, якийсь розум назвав опзжопою за те що я назвав 73% зебілами. а я доказував йому що 2 рази за пороха. хоч і порох теж мудак.
показати весь коментар
11.01.2021 18:47 Відповісти
Шабунин , ну ты и гнидка! Ты прекрасно знаешь - рыба гниет с головы , каков поп ( 🤢🤡Зе) - таков приход ! Народная мудрость
показати весь коментар
11.01.2021 18:56 Відповісти
Шабунін - один з тих, кого також очікують санкції "за справу Манафорта". А, можливо, і вже під санкціями, які "з-за Трампа" накладено.
показати весь коментар
11.01.2021 21:34 Відповісти
Шабунін, ви коли йшли служити олігархам в скиданні Пороха , чим думали, невже сракою, а зараз про голову згадали , чи знову тією ж сракою чуєте лихо...
показати весь коментар
11.01.2021 18:56 Відповісти
Оно прикидывается , понимая что рыло в пуху ! Проблема в клоуне потому ,что оно - МАРИОНЕТКА ,🤮 ноль без палочки . Актеришка по -вызову , кто платит ( путлер с каломоем ) , тот и заказывает музыку
показати весь коментар
11.01.2021 19:03 Відповісти
Зато Серьожа Лєщєнко паскуда снова при ділах може бути з амбарною книжкою про Манафорта))
показати весь коментар
11.01.2021 19:17 Відповісти
Прекрасно всё понимает, потому скромно и умолчал про Порошенко. 5 лет вкусно ел и сладко пил, хочет снова грантами пользоваться.
показати весь коментар
11.01.2021 19:41 Відповісти
Главная проблема - 73% тупорогого быдла отдавшего власть зеленским и коломойским. Все остальное производное.
показати весь коментар
11.01.2021 18:59 Відповісти
Не согласен. Очень примитивно, как в методичке :"виноваты холопы, а баре в шоколаде, белые и пушистые". Виноваты все, одни(элиты) зажрались, другие(73%) повелись. Теперь надо думать как ошибку исправить.
показати весь коментар
11.01.2021 19:25 Відповісти
Не будут.......думать. Побегут снова, кто морковкой поманит.
показати весь коментар
11.01.2021 19:33 Відповісти
Опять не согласен. Если все время говорить "все пропало", или "пропало все", то так и будет. А если успокоиться, ,хорошо подумать, причем всем хорошо подумать, и найти свои ошибки(а они есть, не может не быть), то есть шанс. Ведь клоун взял положительными эмоциями к себе, и злостью, можно сказать ненавистью к Порошенко. А эмоции вещь не долговечная, имеют свойство меняться. Впрочем как и ненависть.
показати весь коментар
11.01.2021 19:57 Відповісти
Я не об этом. А о том, что большинству параллельно что там делает или думает Порошенко. Кто краше соврет, за тем и потянутся. Два года назад я пыталась объяснить соседу, что другого выхода как купить через прокладку, еще и не одну, запчастей для ВСУ просто не было, а они были нужны. Продавец ставил условия и назначал цену. Думаете получилось? Ведь что делали тогда. Брали какой-то эпизод и в такую кучу дерьма погружали, что от оригинала ситуации ничего не оставалось.Ничего не поменялось. Снова будут пищать про Вальцмана и убиенного брата и далее по списку.. А народ у нас любит верить в плохое.
показати весь коментар
11.01.2021 20:23 Відповісти
Во многом Вы правы., но все люди разные. Одни ищут себе новый МММ, а другие ставят на Тесла. Если бы все велись на морковь, то выбирали бы (президента) между Ляшко и Рабиновичем.
Теперь на счет Порошенко. Как я его ненавидел перед выборами. Теперь, хочу отметить изменения в лучшую сторону, начиная с внешнего вида(постройнел, помолодел, поменял стиль в своей одежде, ну и так далее). Работает человек над собой, и это правильно, это умно, это вызывает у меня уважение. Младший сын (айтишник) так же это оценил. Вот и минус у Вавана в два голоса на следующих выборах. А было два плюса.
показати весь коментар
11.01.2021 20:39 Відповісти
Внешний вид - это самое меньшее о чем думаешь в топе положительных качеств Президента. Что касается разных людей, то как минимум четверть даже 2 года назад была вменяемой и думающей о последствиях выбора. Остальные повелись даже на морковь не от человека, а от мультяшного персонажа.
показати весь коментар
11.01.2021 20:43 Відповісти
Опять же, это Ваш анализ, в котором остается по прежнему много обиды и эмоций. Надо помнить поговорку "встречают по одежке ..." и это(одежка) первое, что бросается в глаза. За клоуна проголосовало много молодежи, а для них внешний вид означает многое. Надо это понять, и работать над этим, и я искренне рад, что и Порошенко это понял. Если все время руководствоваться эмоциями, то толку не будет. Кроме эмоций есть еще анализ, логическое мышление, и главное, работа над ошибками.
показати весь коментар
11.01.2021 21:00 Відповісти
Меньше всего в моих оценках эмоций и тем более обиды. Голый анализ и сравнение умственных способностей двух кандидатов во втором туре. По одежке можно конечно встречать, но не судить людей, которые были всем известны. Ну а голосующую по приколу молодь и категорию любящих ушами остается только пожалеть. Там не было ни логики, ни анализа, ни здравого смысла. Они сами устроили всё то, что происходит и сами отбросили страну назад на несколько лет.
показати весь коментар
11.01.2021 23:05 Відповісти
Согласен. Но Вы должны учитывать, что все это (электорат, и их поступки), хороший политик должен просчитывать, и учиться использовать в своих интересах. Наши люди , впрочем как и остальные не поменяются за год, два, двадцать лет. Тут одного поколения не хватит. Триста с лихером лет ярма на шее от "северного брата" сказались. Потом голодомор, сталинские чистки, ну и так далее. И то, что я вижу своими глазами, глядя на Порошенко, он меняется. Не знаю как внутренне, а внешне так точно. Работает над своими ошибками( в имидже так точно). С этим даже Вы не поспорите. Сравните внешние данные Порошенко до выборов, и сейчас. Это совершенно разные люди. И это он правильно делает. Надо отбросить злобу и обиду за прошлое, и работать на будущее. Надо влиять на сознания тех людей, которые тебя отвергли в прошлом, что бы в будущем хотя бы часть из них к тебе вернулась, и за тебя бы проголосовала. Посмотрите на Байдена в США, и его работу с электоратом Трампа. Это супер, это идеал как должен поступать настоящий политик.
показати весь коментар
12.01.2021 09:29 Відповісти
Поглядим, что будет.
показати весь коментар
12.01.2021 13:27 Відповісти
От не надо за меня домысливать про "холопов и бояр")
Во всех властных структурах без исключения сидят люди за котрых голосовал мудрый нарид. Нету ни одного чиновника завезенного с Марса.
Если человек не понимает что утырок обещающий снизить тарифи бо "алегархе крадут" или конец бедности с 21-го, - просто кидала и жулик, то он обречен жить как живет.
И єту ошибку не исправить)
показати весь коментар
11.01.2021 20:21 Відповісти
Цей https://censor.net/ru/user/382083 ще нещодавно топив методичкми подляка. Зараз - не втямлю: чи то акуратніше почав топити, не так неприкрито; чи то, можливо, щось міняється в його засраному Г+Г черепку...
показати весь коментар
11.01.2021 21:39 Відповісти
Та ні, він маріонетка Бені. Беню прибрати і Зеля здується
показати весь коментар
11.01.2021 19:11 Відповісти
Да нет, Беня главный. Ваван его марионетка.
показати весь коментар
11.01.2021 19:20 Відповісти
Главная проблема зебилы
показати весь коментар
11.01.2021 20:19 Відповісти
Не Ахметов, Фирташ, Коломойский, Пинчук и другие кровососы? С 2014-го по 2019-й Зеленского не было и что - было сильно лучше, чем сейчас? Как грабили страну, так и грабят.
показати весь коментар
11.01.2021 21:53 Відповісти
ну капец, для "грандоедов" вся "проблема" в коломойском!!!!! а фирташи, левочкины, ахметовы, бойки и еще два десятка тел, что отменно грабят Украину, шабунину ну никак не мешают!
показати весь коментар
11.01.2021 18:34 Відповісти
заказ был на Коломойского
показати весь коментар
11.01.2021 18:36 Відповісти
А шо вы им сделаете если они рыло не суют в амерполитику. Грабят , да и только... А че не грабить терпил и ненилов по жизни. Долбодятлы перекрывают трассы вместо того , чтобы объединиться в профсоюз ракбочих промышленности и всем скопом не выйти день-два на работу. А штрейбрехерам не покажут где раки зимуют.
показати весь коментар
11.01.2021 18:42 Відповісти
Робітників якої промисловості,якої нема,час створювати профспілку нероб та бомжів !!!)))
показати весь коментар
11.01.2021 18:46 Відповісти
на шо намек, дороги перекрывают бомжики?
показати весь коментар
11.01.2021 18:47 Відповісти
Я ще з 1988 р. страйкував,маю власний досвід,якось кострубато виглядає -об"единиться в профсоюз рабочих промишленности !!!Якої промисловості???)))
показати весь коментар
11.01.2021 18:52 Відповісти
Не знаю какая там проблема у "грантоедов" но у нормальных людей проблема это 73% зебилов.
показати весь коментар
11.01.2021 18:48 Відповісти
У наших грантоедов 5 лет была всё та же проблема, что у 73%. Не на то их тратили. Доборолись в итоге до Нелоха на Банковой. Вместо того, чтобы помогать власти - они под нее копали.
показати весь коментар
11.01.2021 19:37 Відповісти
Спокійно, всьо по черзі... То просто перші маленькі дзвіночки!

мама любіт скорость
показати весь коментар
11.01.2021 18:35 Відповісти
Помима бенедиктовой, нужно навести фокус еще на двух прокуроров: югика и шоку 😷
показати весь коментар
11.01.2021 18:35 Відповісти
Щось я не сильно відрізняю Шабуніна від Дубинського, в чому там різниця?
показати весь коментар
11.01.2021 18:35 Відповісти
Є така хвороба очей - соціальний дальтонізм.
показати весь коментар
11.01.2021 18:40 Відповісти
Мене чужі хвороби не цікавлять, хворійте на здоров'я.
показати весь коментар
11.01.2021 18:42 Відповісти
Походу багато кому теплі берега Маямі залишаться у мріях !
показати весь коментар
11.01.2021 18:36 Відповісти
"Центр противодействия коррупции причастен к сбору информации, которая позволила ввести против Дубинского санкции. Так же будет с остальной российско-олигархической коррупционной шоблой: судебной мафией, Медведчуком, Портновым и т.д." - пообещал Шабунин".
Віталію, успіхів!
показати весь коментар
11.01.2021 18:37 Відповісти
Мля, Виталька, храни тебя Бог!

Если под санкции начнет попадать судебная мафия, тебе лучше покинуть Украину.

Это змеино-мафиозное кубло уничтожает любого, кто представляет угрозу их миллиардам.
показати весь коментар
11.01.2021 18:44 Відповісти
Давайте вводьте санкції проти всіх слуг за невеликим виключенням, проти опжз і майбаху.
Скільки ота рвань буде доїти українців !
показати весь коментар
11.01.2021 18:38 Відповісти
Да там обещают,что это совсем не окончательный список -мертвечук со своими каналами,вроде на очереди...
показати весь коментар
11.01.2021 18:45 Відповісти
Не дарма Клован будинок продав...на лижі буде ставати, але Ірка побіжить і здасть всіх перша.
показати весь коментар
11.01.2021 18:41 Відповісти
Так й санкції всього лиш від ввлади США на виході - головне буде при Байдені.Притрампівські намагаються догодити прийдешнім у справах з рашистами.
показати весь коментар
11.01.2021 18:42 Відповісти
Шо,марзота,хотели Пороху насрать?)))
показати весь коментар
11.01.2021 18:43 Відповісти
цей соросьонок зіпсувався - скоро завезуть нових))
показати весь коментар
11.01.2021 18:47 Відповісти
А кто мешает решить проблему петушки венедиктовой?
показати весь коментар
11.01.2021 18:47 Відповісти
зєлєнський.
показати весь коментар
11.01.2021 18:54 Відповісти
Тюю... Каломойша з тієї когорти- ахметків, хфірташів, новинських, герег, прошенків ітд ітп...
Держава олігархів проти Народу Неньки!!
Таки-НЄ?!
показати весь коментар
11.01.2021 18:49 Відповісти
Головна проблема не коломойський а тупі зебіли - і ти шабунін один з них)
показати весь коментар
11.01.2021 18:56 Відповісти
Топив як навіжений,"Лишьби не Порошенко" !!!))))
показати весь коментар
11.01.2021 19:08 Відповісти
США закинули за щоку дубинському, прямо в його тупий собачий рот
показати весь коментар
11.01.2021 18:57 Відповісти
скоро проблем у них не будет
показати весь коментар
11.01.2021 18:58 Відповісти
Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 5257
показати весь коментар
11.01.2021 19:07 Відповісти
Єх Віталику, вчися не у другого Віталика (той з Джуліані залетів, щоб при владі залишитись, а зараз слугам прислужує)6 й не у Верещучки, а вчись у серьож Лещенка - з амбарною книгою та даними про Манафорта трішечки поспішив , і от Пороха ушьоль й до ЗЄлі ПРішоль, й знову йому амбарна книга ПР в поміч! Ото ****** хитра той Серьожа, А ТИ ВІТАЛИКУ...
показати весь коментар
11.01.2021 19:13 Відповісти
Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 6101Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 8972
показати весь коментар
11.01.2021 19:17 Відповісти
Шабунин один из тех, кто призывал голосовать за Коломойского на выборах президента Украина. Спросить бы му..ка, что изменилось с тех пор?
показати весь коментар
11.01.2021 19:29 Відповісти
Господарі в нього змінилися.
показати весь коментар
11.01.2021 19:33 Відповісти
бородату смердячу дупу незабаром побриють. на цугундерi всi повиннi дотримуватися гiгiєнiчних правил...бабi каломойшi теж приготуватися.
показати весь коментар
11.01.2021 19:35 Відповісти
я навіть не уявляю, як судомно зараз скорочується "очко государєво"...
показати весь коментар
11.01.2021 19:49 Відповісти
Ой! Не смешите мои тапочки! Кало-мойша проблема для США... Да они эту "проблему" за долю секунды на ноль умножат. Дело лишь времени.
показати весь коментар
11.01.2021 20:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/dubinskogo-mozhut-nagluho-zabaniti-na-fejsbuci-tvitteri-jutubi-ta-instagrami.html Дубінського можуть наглухо забанити на Фейсбуці, Твіттері, Ютубі та Інстаграмі
І це не жарт. Просто пригадайте, що прецедент уже є - ФБ заблокував Андрія Деркача, який поширював «плівки з Байденом».
Дослівно: «Власність та майнові права цих осіб, що потрапляють під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США заборонено здійснювати з ними операції». Пригадуєте де знаходяться штаб-квартири Фейсбука і Гугл? Так що…
Особисто я не проти аби Дубінського с компанією відправили голосити на (касапському) Телеграмі - там він як раз буде в хорошій компанії.
Скажу більше - я б радив Штатам впровадити санкції ще проти пари десятків українських блогерів, з тих хто найбільш активно поширював деркачівську маячню, на кштал «абнімаю, жму руку». Можу підказати кількох.
******************
Ну, а адміни Цензора могли би деактивувати таких своїх юзерів, з їхніми «абнімаю, жму руку». І я, і не тільки я, можемо підказати декількох. Якщо вже починати - то з того ж таки Шабуніна.
показати весь коментар
11.01.2021 21:03 Відповісти
А за генпракуроршою вже давним давно Качанівська колонія плаче. Такими гіркими-гіркими слоьзами.Хоча,є і один плюс,бо знаходиться вона, (колонія), в Харкові,так що провідувати її всі родичі можуть без проблем.
показати весь коментар
11.01.2021 21:20 Відповісти
Венидиктова та еще мразота!
показати весь коментар
12.01.2021 00:34 Відповісти
Шабунину респект!
показати весь коментар
12.01.2021 02:26 Відповісти
НОВАЯ ИСТОРИЯ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОТ ПОРАШЕНКА И ПОРОХОБОТОВ - 😇 -
- 1. ПЁТР ПОРОШЕНКО НИКАКОЙ НЕ ОЛИГАРХ. ПОРОШЕНКО НЕ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ, ПАРАХОДОВ.
ПОРОШЕНКО = СВЯТОЙ ПАТРИК ГОЛОЖОПЕНКО.
- 2. КОЛОМОЙСКИЙ НИКОГДА НЕОРГАНИЗОВЫВАЛ НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ДНЕПРЕ. И НИКОГДА НЕ ПОМОГАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ.
ЭТО ВСЁ ДЕЛАЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И В ДОНЕЦКЕ. И ИМЯ ЕМУ СВЯТОЙ АХМЕТКА. НЕ УПОМИНАЙТЕ ВСУЕ.
СМОТРИТЕ НИЧЕГО НЕПЕРЕПУТАЙТЕ. МЫ ГОТОВИМ ТРЕТИЙ МАЙДАН-3. И ЧТОБЫ НА ЭТОТ РАЗ НЕБЫЛО НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. И НИКАКОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПАТРИОТИЗМА. 😆😅🤣😂😝😛☺
показати весь коментар
12.01.2021 11:08 Відповісти
 
 