Шабунін про санкції: Дубінський - лише медіа-тітушка, головна проблема - Коломойський, і вирішити її заважає Венедіктова
Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував санкції, які США запровадили проти нардепа СН Олександра Дубінського та ще 6 осіб з "оточення Деркача".
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Проблема - це Коломойський, Дубинський - лише цієї проблеми фактурний прояв", - вважає Шабунін.
За його словами, "Центр протидії корупції" причетний до збору інформації, яка дозволила запровадити проти Дубінського санкції.
"Так само буде з рештою російсько-олігархічно-корупційної шобли: судовою мафією, Медведчуком, портновими і т.д." - пообіцяв Шабунін.
"Саме проблема - це Коломойський. Сьогодні основною перепоною у її вирішенні є генпрокурорка Зеленського, яка більше місяця блокує підозри щодо Привату. Схоже, що Венедіктовій потрібно навести фокус, як його навели Дубінському. Ну ок, стадіон так стадіон", - підсумував Шабунін.
11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем.
Серед інших у списку осіб, які потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
Теперь на счет Порошенко. Как я его ненавидел перед выборами. Теперь, хочу отметить изменения в лучшую сторону, начиная с внешнего вида(постройнел, помолодел, поменял стиль в своей одежде, ну и так далее). Работает человек над собой, и это правильно, это умно, это вызывает у меня уважение. Младший сын (айтишник) так же это оценил. Вот и минус у Вавана в два голоса на следующих выборах. А было два плюса.
Во всех властных структурах без исключения сидят люди за котрых голосовал мудрый нарид. Нету ни одного чиновника завезенного с Марса.
Если человек не понимает что утырок обещающий снизить тарифи бо "алегархе крадут" или конец бедности с 21-го, - просто кидала и жулик, то он обречен жить как живет.
И єту ошибку не исправить)
мама любіт скорость
Віталію, успіхів!
Если под санкции начнет попадать судебная мафия, тебе лучше покинуть Украину.
Это змеино-мафиозное кубло уничтожает любого, кто представляет угрозу их миллиардам.
Скільки ота рвань буде доїти українців !
Держава олігархів проти Народу Неньки!!
Таки-НЄ?!
І це не жарт. Просто пригадайте, що прецедент уже є - ФБ заблокував Андрія Деркача, який поширював «плівки з Байденом».
Дослівно: «Власність та майнові права цих осіб, що потрапляють під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США заборонено здійснювати з ними операції». Пригадуєте де знаходяться штаб-квартири Фейсбука і Гугл? Так що…
Особисто я не проти аби Дубінського с компанією відправили голосити на (касапському) Телеграмі - там він як раз буде в хорошій компанії.
Скажу більше - я б радив Штатам впровадити санкції ще проти пари десятків українських блогерів, з тих хто найбільш активно поширював деркачівську маячню, на кштал «абнімаю, жму руку». Можу підказати кількох.
******************
Ну, а адміни Цензора могли би деактивувати таких своїх юзерів, з їхніми «абнімаю, жму руку». І я, і не тільки я, можемо підказати декількох. Якщо вже починати - то з того ж таки Шабуніна.
- 1. ПЁТР ПОРОШЕНКО НИКАКОЙ НЕ ОЛИГАРХ. ПОРОШЕНКО НЕ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ, ПАРАХОДОВ.
ПОРОШЕНКО = СВЯТОЙ ПАТРИК ГОЛОЖОПЕНКО.
- 2. КОЛОМОЙСКИЙ НИКОГДА НЕОРГАНИЗОВЫВАЛ НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ДНЕПРЕ. И НИКОГДА НЕ ПОМОГАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ.
ЭТО ВСЁ ДЕЛАЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И В ДОНЕЦКЕ. И ИМЯ ЕМУ СВЯТОЙ АХМЕТКА. НЕ УПОМИНАЙТЕ ВСУЕ.
СМОТРИТЕ НИЧЕГО НЕПЕРЕПУТАЙТЕ. МЫ ГОТОВИМ ТРЕТИЙ МАЙДАН-3. И ЧТОБЫ НА ЭТОТ РАЗ НЕБЫЛО НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. И НИКАКОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПАТРИОТИЗМА. 😆😅🤣😂😝😛☺