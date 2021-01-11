Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо "записів Деркача". Байден любить швидкість, - Бутусов

Депутат правлячої партії "Слуга народу" вперше потрапив під санкції у Сполучених Штатах.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що санкції проти осіб, який США вважають пов'язаним із нардепом Деркачем, були введені відразу після обрання президентом Байдена, навіть не чекаючи інавгурації.

"Вперше під санкції потрапив депутат правлячої партії. Цікаво, що під санкції потрапили також чотири медіа-структури, пов'язані з Деркачем, зокрема інтернет сайт "Набулікс". Поставити активне посилання на "Набулікс" неможливо, фейсбук вже заблокував його відображення. Так що не тільки Трампа банять", - зазначив Бутусов.

Він також нагадав, що Зеленський у травні 2020 року говорив, що генпрокурор відкрив провадження за заявою Деркача, і що справу можуть кваліфікувати за статтею "держзрада".

"Що ж, цікаво, як прокоментують українські керівники санкції США. Чекаємо на обіцяні результати кримінальної справи від ГПУ ... Байден любить швидкість!" - додав Бутусов.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

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