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Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо "записів Деркача". Байден любить швидкість, - Бутусов

Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо

Депутат правлячої партії "Слуга народу" вперше потрапив під санкції у Сполучених Штатах.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що санкції проти осіб, який США вважають пов'язаним із нардепом Деркачем, були введені відразу після обрання президентом Байдена, навіть не чекаючи інавгурації.

"Вперше під санкції потрапив депутат правлячої партії. Цікаво, що під санкції потрапили також чотири медіа-структури, пов'язані з Деркачем, зокрема інтернет сайт "Набулікс". Поставити активне посилання на "Набулікс" неможливо, фейсбук вже заблокував його відображення. Так що не тільки Трампа банять", - зазначив Бутусов.

Він також нагадав, що Зеленський у травні 2020 року говорив, що генпрокурор відкрив провадження за заявою Деркача, і що справу можуть кваліфікувати за статтею "держзрада".

"Що ж, цікаво, як прокоментують українські керівники санкції США. Чекаємо на обіцяні результати кримінальної справи від ГПУ ... Байден любить швидкість!" - додав Бутусов.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

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Автор: 

Деркач Андрій (153) санкції (12159) США (23483) Бутусов Юрій (3618) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+71
А Бутусов ще той троль! Браво пане Юрію!
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11.01.2021 18:58 Відповісти
+41
США плетут лапти рюцкой агентуре, а также мафиозной уголовно-олигархической власти в Украине.

Бородатая дупа - только начало. Приготовиться всем олигархам и ублюдочной пятой колонне.

God bless America!
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11.01.2021 19:04 Відповісти
+38
Я думаю шо дубина себя и без поездок в США не плохо чуствует. Его тут нужно судить и садить, и у мамки машину забрать, пусть пешком ходит, хоть и ноги больные
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11.01.2021 18:58 Відповісти
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ты свою жидкость поменьше на вентилятор забрасывай, обляпаешься
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11.01.2021 21:21 Відповісти
искренне надеюсь, что Байден поставит нашего гринпоца раком и вазелина рядом не окажется
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11.01.2021 21:19 Відповісти
А как эти предатели Украины в своих влажных мечтах, посадить Порошенко))
А тут бац и им прилетело)) И это Байден, еще не президент США. Пока не президент, осталось 9 дней!
Готовтесь уроды моральные.
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11.01.2021 21:38 Відповісти
хотели* посадить Порошенко.
Лоху оманскому приготовиться)
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11.01.2021 21:40 Відповісти
Уроды аморальные, или черви анальные? Хотя это одно и то же...
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12.01.2021 11:14 Відповісти
правильно. надо банить всё,что связано с коррупцией сонного джо, его нарика сыночка и его работодателя "хорошего парня".
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11.01.2021 22:42 Відповісти
Дай Боже - щоб США якнайшвидше ввели санкції проти всіх зе-тварюк. А також проти медведчуківського кодла.
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11.01.2021 22:51 Відповісти
Бутусов такая же шестерка Коломойского как и Дубинский.
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12.01.2021 16:58 Відповісти
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