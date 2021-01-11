Ціни на газ знизять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит", - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила 2 підходи, які дадуть змогу суттєво знизити тарифи на газ для населення.
Про це він написав у Telegram за результатами наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз України", НКРЕКП, Оператором ГТС і представниками Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах" мінус "транспортування газу в Україну", який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для постачальників газу. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - повідомив Шмигаль.
Другий підхід, за його словами, який пропонує "Нафтогаз", - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". "Крім того, пропонується, щоб газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у рамках відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції і, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців", - написав прем'єр.
За словами Шмигаля, також за результатами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить знизити ціну на транспортування газу.
Прем'єр також повідомив про терміновий початок перевірок з боку НКРЕКП усіх постачальників газу, у яких наразі найвищі тарифи на цю послугу.
Глава уряду зазначив, що в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг, а середній розмір нарахувань у листопаді 2020 року становив 1,6 тис грн, що майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. "Це справедлива державна політика, яка триватиме разом з підвищенням зарплат і програмою з відновлення економіки", - підкреслив Шмигаль.
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Поднять тарифы с запасом. Позже выпустить на арену "спасителя" нации афериста витренко. Он, как "профессионал" в этом деле, выдает формулу по которой цены опускаются ровно на повышенный "запас", т.е. до первоначального уровня. Фсе! Витренко - "герой"!!! Звязду герою!! И премии не забудьте.
В сухом остатке, шмыгалю, кукле ахмета, дают под зад и вместо него садят витренко - куклу бени каламойского! Все довольны, все смеются. Народ "пабедитель", как обычно
Гениально! Браво!
хотя, как говорится в сортах......... ну, ты понял.
Или думает, что пропетляют и заговорят зубы ???
Смотрите, какая подлая схема просматривается.
О ней https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 рассказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Сначала Кабмин под давлением офиса президента «для сбалансированности бюджета» задирает цены на энергоносители до небес. И естественно, возникают тарифные протесты.
Что характерно, эти протесты регулярно освещаются СМИ, входящими в холдинг Игоря Коломойского. И их поддерживают депутаты, близкие к ИВК, та же группа «За майбутне».
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8.html Тарифный Майдан: что не так с перекрытием дорог из-за роста цен на газ
После снятия карантина тарифная протестная активность наверняка усилится. И в качестве реакции на протесты ОП предложит смену премьер-министра с некоторым обновлением Кабмина.
И правительство возглавит Юрий Витренко, близкий - правильно, к Игорю Коломойскому.
Витренко нам представят как выдающегося специалиста в области энергоносителей. Он пообещает и таки снизит тарифы на какие-то проценты, потому что они задраны, так сказать, с запасом именно на этот случай.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80.html «Спаситель» украинского народа: Витренко придумал, как снизить цену на газ
Формальная причина протестов будет исчерпана, протестующие как бы победят. Но грабеж населения олигархатом продолжится.
Я ни в коем случае не выступаю в поддержку Дениса Шмыгаля - он один из самых никчемных наших премьеров за всю историю. Я не против протестов - надо, чтобы власть видела позицию общества.
Но требованиями протестующих должно быть не примитивное уменьшение тарифов, а смена системы власти и ее полная перезагрузка. Иначе нас обманут очередной раз.
Наживатись на українцях???
Зеленський - барига!!!
А давайте тек-же легко и зарплату изменим - зарплата европейская минус транзит. Почему для газа базовая - это цена в европе, а для зарплаты?
Чому не азербажанські чи не катарські термінали?