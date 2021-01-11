Ціни на газ знизять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила 2 підходи, які дадуть змогу суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Про це він написав у Telegram за результатами наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз України", НКРЕКП, Оператором ГТС і представниками Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах" мінус "транспортування газу в Україну", який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для постачальників газу. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - повідомив Шмигаль.

Другий підхід, за його словами, який пропонує "Нафтогаз", - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". "Крім того, пропонується, щоб газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у рамках відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції і, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців", - написав прем'єр.

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За словами Шмигаля, також за результатами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить знизити ціну на транспортування газу.

Прем'єр також повідомив про терміновий початок перевірок з боку НКРЕКП усіх постачальників газу, у яких наразі найвищі тарифи на цю послугу.

Глава уряду зазначив, що в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг, а середній розмір нарахувань у листопаді 2020 року становив 1,6 тис грн, що майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. "Це справедлива державна політика, яка триватиме разом з підвищенням зарплат і програмою з відновлення економіки", - підкреслив Шмигаль.