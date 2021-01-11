УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 094 18

Пашинян і Алієв на зустрічі у Путіна підписали спільну заяву про розвиток інфраструктури в Нагірному Карабасі

Пашинян і Алієв на зустрічі у Путіна підписали спільну заяву про розвиток інфраструктури в Нагірному Карабасі

Президент РФ Володимир Путін провів у Кремлі тристоронні переговори з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-представництво президента РФ, зустріч стосувалася Нагірного Карабаху. Путін, Алієв і Пашинян підписали спільну заяву, якою повідомляється про створення робочої групи для вирішення проблем економіки регіону.

Група під керівництвом віцепрем'єрів трьох країн має бути створена до кінця січня 2021 року. Її пріоритетом стануть проєкти мережі автомобільних доріг, а також залізничне сполучення. Експертні підгрупи до кінця лютого повинні будуть представити конкретні проєкти будівництв.

Росія в цій групі відповідатиме за дотримання режиму тиші і розмінування.

Читайте також: Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

"З Росії в зону конфлікту доставлено вже понад 800 тонн будматеріалів, всього понад 1,5 мільйона тонн гуманітарних вантажів. Населенню надається медична допомога. Від мін очищено понад 479 гектарів території, перевірено 182 кілометри доріг, 710 будівель та споруд. Виявлено та знищено понад 22 тисяч вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Після цих подій вірмени вже котрий день вимагають відставки Пашиняна, вважаючи його відповідальним за поразку у війні.

Автор: 

Алієв Ільхам (153) путін володимир (24143) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
...возьмите этого в решалы - на раз все разрулит
Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7567
показати весь коментар
11.01.2021 19:48 Відповісти
+6
Турция "теневой игрок" в этой всей истории. Без неё, конечно выглядит, как-будто к начальнику "на ковёр" вызвали. Причём, Пашинян сразу с вещичками приехал)Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2128
показати весь коментар
11.01.2021 20:19 Відповісти
+5
Кацапы кинули армян... Кацапы обделались перед Турцией.
показати весь коментар
11.01.2021 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в гадюшнике по прежнему без изменений)))
показати весь коментар
11.01.2021 19:41 Відповісти
Председатель кооператива "Озеро" ещё и политикой занимается в соседних враждующих кооперативах
показати весь коментар
11.01.2021 19:44 Відповісти
***** компостирует всем мозги, вот же больное и ущербное.
показати весь коментар
11.01.2021 19:45 Відповісти
***** з бункера не вилазить! З ким вони зустрічаються?
показати весь коментар
11.01.2021 19:45 Відповісти
...возьмите этого в решалы - на раз все разрулит
Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7567
показати весь коментар
11.01.2021 19:48 Відповісти
Алієву зараз їхати до х-ла - то марати свою репутацію. Чому не до Ердогана? Самим не можна домовитися?
показати весь коментар
11.01.2021 20:11 Відповісти
Турция "теневой игрок" в этой всей истории. Без неё, конечно выглядит, как-будто к начальнику "на ковёр" вызвали. Причём, Пашинян сразу с вещичками приехал)Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2128
показати весь коментар
11.01.2021 20:19 Відповісти
Кацапы кинули армян... Кацапы обделались перед Турцией.
показати весь коментар
11.01.2021 20:16 Відповісти
кинуть можно надежного партнера, а не крысу, пытающуюся ухватить кусок и свалить, армения так и не признала нагорный карабах, армения плюнула на рф и пытается сблизится с западом, все это их право как суверенного государство, но все, на кого она положила болт, свободны от каких либо обязательств перед арменией
показати весь коментар
11.01.2021 20:29 Відповісти
Непонятная каша там варится. На днях была информация о 40 транспортниках из Турции. А где Эрдоган на переговорах?
показати весь коментар
11.01.2021 20:22 Відповісти
развел котят....
показати весь коментар
11.01.2021 20:48 Відповісти
Турция как рулила в этом конфликте, так и продолжает.
Хотя по факту "её там нет".
Путн может чесать себе самолюбие - это ничео не меняет, кремль в Карабахе уступил.
показати весь коментар
11.01.2021 21:19 Відповісти
А Эрдогана не пригласили?
показати весь коментар
11.01.2021 21:24 Відповісти
Гадаєш - він образився?
Думаю, що Турція буде в Карабасі робити те, що вигідно їй та Азербайджану, і для цого вона не потребує зустрічей, і тим більше домовленостей з якимось там Ху#лом.
показати весь коментар
11.01.2021 23:30 Відповісти
Алиев поступает очень опрометчиво и играет на том что ***** хочет показать себя "миротворцем"! Это рано или поздно ему аукнеться!
показати весь коментар
12.01.2021 00:28 Відповісти
жаль, что Азербайджан после победы над оккупантами повел себя так, как-будто проиграл войну... ему бы давать на армению, так нет... шо й то не совсем то в том огороде...
показати весь коментар
12.01.2021 05:37 Відповісти
Азербайджан войну вчистую выиграл. Не думаю, что у них вообще была цель захватывать собственно сам Карабах. Нафига им нужны нищие районы, населенные сотней тысяч озлобленных армян? Азербайджан вернул свои территории, которые всегда были заселены азербайджанцами и фактически на этом остановился. Ему надо теперь восстановить экономику этих районов, вернуть туда беженцев, которые по 30 лет ждали этого в лагерях, отстроить дороги и остальную инфраструктуру. А потом, собравшись с силами, через 30 лет повторить трюк с "провокациями армян на линии соприкосновения". А до тех пор вполне можно повесить экономику Карабаха на кацапов, пусть развлекаются, у них денег полно.
показати весь коментар
12.01.2021 18:09 Відповісти
 
 