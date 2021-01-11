Пашинян і Алієв на зустрічі у Путіна підписали спільну заяву про розвиток інфраструктури в Нагірному Карабасі

Президент РФ Володимир Путін провів у Кремлі тристоронні переговори з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-представництво президента РФ, зустріч стосувалася Нагірного Карабаху. Путін, Алієв і Пашинян підписали спільну заяву, якою повідомляється про створення робочої групи для вирішення проблем економіки регіону.

Група під керівництвом віцепрем'єрів трьох країн має бути створена до кінця січня 2021 року. Її пріоритетом стануть проєкти мережі автомобільних доріг, а також залізничне сполучення. Експертні підгрупи до кінця лютого повинні будуть представити конкретні проєкти будівництв.

Росія в цій групі відповідатиме за дотримання режиму тиші і розмінування.

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"З Росії в зону конфлікту доставлено вже понад 800 тонн будматеріалів, всього понад 1,5 мільйона тонн гуманітарних вантажів. Населенню надається медична допомога. Від мін очищено понад 479 гектарів території, перевірено 182 кілометри доріг, 710 будівель та споруд. Виявлено та знищено понад 22 тисяч вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Після цих подій вірмени вже котрий день вимагають відставки Пашиняна, вважаючи його відповідальним за поразку у війні.