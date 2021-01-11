Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зазначається, що на цей момент у клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою немедичною освітою, які проводять діагностику COVID-19, проте не отримують доплати до зарплати, встановлені для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Закон поширює соціальні права і пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів.
Закон вступає в силу з дня, наступного за днем опублікування, і вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
Кабінет Міністрів України з дня набуття чинності цього закону має встановити доплати до заробітної плати зазначеної категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.
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Ничего не изменилось.
Ждём следующие выборы.
Закон, однако, говорит о том, что эти лаборанты должны быть "безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу". Достойны повышения, если они правильно записаны в штатном расписании лаборатории.
Трудно однако доказать, что ремонтники лечебной аппаратуры, в том числе компьютерной, подходят под определение "непосредственно занятые в ликвидации", хотя они и посещают время от времени больничные палаты.
Речь идёт о профессии.
На президентов вузы не учат.
Президентов выбирает народ.
Из двух куч дерьма выбрали меньшую.
Твоя лоботомия неизлечима.
Любить Родину не означает любить порошенко.
Что у нас всё не как у людей ?
Всё делят по категориям , контингенту , должностям , рангам .
Вроде все люди равны , но некоторые ровнее ...
А смогу!!
Нефік дєлать!!
Супрунша ж проконала!!
🤣🤣