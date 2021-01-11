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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою

Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що на цей момент у клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою немедичною освітою, які проводять діагностику COVID-19, проте не отримують доплати до зарплати, встановлені для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Закон поширює соціальні права і пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем ​​опублікування, і вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Кабінет Міністрів України з дня набуття чинності цього закону має встановити доплати до заробітної плати зазначеної категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) карантин (18172) зарплата (2261) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 6780
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11.01.2021 19:55 Відповісти
+6
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 4162
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11.01.2021 19:47 Відповісти
+5
...точно подписало?
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7476
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11.01.2021 19:52 Відповісти
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Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 4162
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11.01.2021 19:47 Відповісти
хоче кусень в Бені забрати ?
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11.01.2021 19:51 Відповісти
Нінада сніжать тарфіи. Оні справедлівиє!!!! Самиє лучшиє!!! Смєтуни ні моглі ашибіца, бо їх 73 % і всі вони презеденти і це істи на
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11.01.2021 20:01 Відповісти
Знов Вава кине лохів через рояль.
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11.01.2021 19:47 Відповісти
...кто еще остался...
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11.01.2021 19:48 Відповісти
Генпрокуроры без юридического...
Медики без медицинского...
Ничего не изменилось.
Ждём следующие выборы.
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11.01.2021 19:49 Відповісти
Самые классные исследователи и лаборанты.-выпускники биологических факультетов университетов.И они не имеют медицинского образования .Но их познания гораздо глубже и шире чистых медиков в области анализов.
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11.01.2021 19:54 Відповісти
"Я тоже не гинеколог, но могу посмотреть" (с)
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11.01.2021 19:56 Відповісти
Не сомневаюсь в том, что Вы написали.
Закон, однако, говорит о том, что эти лаборанты должны быть "безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу". Достойны повышения, если они правильно записаны в штатном расписании лаборатории.
Трудно однако доказать, что ремонтники лечебной аппаратуры, в том числе компьютерной, подходят под определение "непосредственно занятые в ликвидации", хотя они и посещают время от времени больничные палаты.
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11.01.2021 20:40 Відповісти
главное шо сделали себя разам)))
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11.01.2021 20:04 Відповісти
Ахахаха)))))зебилы,вас лечить лоботомией надо!оно выбрало в президенты клоуна и требует у остальных соответствующего образования ))))вас всех точно мама родила,а не папа через сраку?
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11.01.2021 20:06 Відповісти
Тебе её уже сделали.
Речь идёт о профессии.
На президентов вузы не учат.
Президентов выбирает народ.
Из двух куч дерьма выбрали меньшую.
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11.01.2021 20:10 Відповісти
Да не скажи)за эту "меньшую" вы уже реальных звиздюлей отгребаете -и Слава Богу.Видно,что только через сломанный нос начинаете думать и волать,как вы ошибались)))
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11.01.2021 20:14 Відповісти
Если бы сегодня был второй тур выборов, кого бы выбрали?
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11.01.2021 20:19 Відповісти
Порошенко.а вам,в следущий раз, придется выбирать меж Порошенко и мертвечуком -не будет "меньшего" веселого дерьма,т ч там и посмотрим ,как кто Родину любит)
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11.01.2021 20:29 Відповісти
Обманывай себя и дальше.
Твоя лоботомия неизлечима.
Любить Родину не означает любить порошенко.
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11.01.2021 20:56 Відповісти
А я себя не обманываю,вам ,зеголосилки,придется выбрать)
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11.01.2021 20:59 Відповісти
Юзик жене уже новую тачку подбирает
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11.01.2021 19:50 Відповісти
Підписав під час спуску на лижах з гори. На коліні.
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11.01.2021 19:50 Відповісти
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 6780
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11.01.2021 19:55 Відповісти
А чому віслюк до цього часу не підписує закон "Про поступове збільшення світлового дня до 22 червня 2021 року"?
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11.01.2021 19:51 Відповісти
...точно подписало?
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7476
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11.01.2021 19:52 Відповісти
имейте совесть
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7773
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11.01.2021 20:05 Відповісти
а то ни кола ни https://censor.net/ru/news/3238974/zelenskaya_o_dome_v_konchazaspe_snyali_lyustry_sbili_zoloto у ленки. кол забрала мендель и другие корабельніе сосны
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11.01.2021 20:09 Відповісти
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою - Цензор.НЕТ 7875
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11.01.2021 20:19 Відповісти
це тому актору, який в нього аналізи приймав.
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11.01.2021 19:52 Відповісти
Этому дала , этому не дала ...
Что у нас всё не как у людей ?
Всё делят по категориям , контингенту , должностям , рангам .
Вроде все люди равны , но некоторые ровнее ...
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11.01.2021 19:53 Відповісти
Ми всі президенти.
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11.01.2021 19:55 Відповісти
Откровенно говоря , судя по результатам их работы , то поставь любого дебила - разницы в их труде мы даже не заметим ...
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11.01.2021 19:58 Відповісти
і це їсти на
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11.01.2021 20:06 Відповісти
Кокс закінчився... розродився.
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11.01.2021 20:12 Відповісти
У Мене теж не "медицинське"...
А смогу!!
Нефік дєлать!!
Супрунша ж проконала!!
🤣🤣
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11.01.2021 20:22 Відповісти
Супрун проканала,а твое зедерьмо нет-пошло до богатыревой)
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11.01.2021 20:34 Відповісти
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою - Цензор.НЕТ 5203
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11.01.2021 20:29 Відповісти
Конечно, это очень важный закон, но гораздо важнее сегодня тарифы на газ, и второе, санкции штатов против ближайшего его окружения, дубинского, а тут уже не до шуток, строить хорошую мину, при плохой игре у шоумена не получится.
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11.01.2021 20:45 Відповісти
 
 