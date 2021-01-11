Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що на цей момент у клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою немедичною освітою, які проводять діагностику COVID-19, проте не отримують доплати до зарплати, встановлені для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Закон поширює соціальні права і пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем ​​опублікування, і вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Кабінет Міністрів України з дня набуття чинності цього закону має встановити доплати до заробітної плати зазначеної категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.