Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі"
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко розкритикувала дії Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля, зокрема підготовку плану антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів.
Вона засумнівалася в тому, що "люди, які не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють придумати якийсь антикризовий план", передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку політика.
"Я закликаю депутатів партії "Батьківщина" по всій країні, а також представників інших сил, яким не байдужий добробут українських сімей, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду прийняття рішення про направлення на потреби населення газу з наших підземних сховищ за ціною закупівлі. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі. Найпрозоріша і найсправедливіша схема. Найкращий антикризовий план", - впевнена Тимошенко.
Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.
З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.
11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.
Будь ласка, зачекайте...
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:
«Народ, коли вам будуть знову впарювати, що підвищення цін почалось із "злаучинного коунтрагхдту" Юлії Тимошенко в 2009 р. (а я уже читав це в статті С. Лямця, наприклад), то не забудьте правильну хронологію всіх газових контрактів:
- з листопада 2001 по грудень 2005 рр. Контракти Путіна - Кучми, по яким газ постачався по $50. Саме по цьому контракту був "газпапісят", а не завдяки "великому Фірташу", як пише Лямець. Розірваний він був зовсім не Тимошенко, а паном Ю. Єхануровим, за активного сприяння І. Богословської;
- з грудня 2005 р. по січень 2009 р. Контракти Єханурова-Івченка, заключені із "Росукренерго", по якому ціни на газ та на транзит були розділені. Початкова ціна на газ становила 95 дол., а станом на грудень 2008 р. - 360 дол. за тис. кубів із подальшим підвищенням до 384 дол. за тис. кубів;
- з січня 2009 р. по квітень 2010 р. Контракти Юлії Тимошенко, перші контракти, заключені не на міждержавному рівні, а між Нафтогазом і Газпромом, що дозволяло формульне прозоре ціноутворення. Я писав стопіццот статей на цю тему, тож тут коротко зауважу - суди над Тимошенко встановили реальну середню ціну по цим контрактам - 232 дол. за тис. кубів. При цьому поставки імпортного та українського газу чітко розділялись, український газ йшов споживачам, а імпортний - на промисловість;
- з квітня 2010 р. по березня 2014 р. - Харківські угоди Віктора Януковича, які переводили контракти Тимошенко в ранг міждержавної угоди, скасовували Стокгольмський арбітраж та вводили ручне встановлення цін на газ. По ціні було додано до контракту цілих 39 окремих додатків, які досі не розсекречені. Саме з цих додатків почався неконтрольований ріст роздрібних цін для населення - коли в регіонах плата доходила до 600 дол. за тисячу кубів - а український газ майже стовідсотково контрактувався на заводи олігархів, або гнався на експорт;
- з березня 2014 р. по нинішній час. Епоха "імпортного паритету", коли на весь газ ціна встановлюється такою, ніби він 100% імпортний, а українського газу не існує в природі. Фактично це узаконення практики виконання Харківських Угод зразка епохи Януковича із прицілом на згортання видобутку в Україні і переведення країни суто на імпортні газові поставки.
От і весь таймлайн газових контрактів.
... господи, твоя воля, уже 12 років у влади немає ніякого іншого пояснення зростання цін, окрім як "злаучинні коунтрагхдти" (рахуємо і Юхченка)... і 12 років я нудно і стереотипно змушений нагадувати про базові факти і хронологію...»
Олигархи с Вовой Украину поделили...
ТАРИФОГЕНОЦИД
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
1)Газ не належить Кабміну...
тому "по пролетарськи -більшовицькому роздавати його не може..(точніше роздати може,але потім прийдеться закуповувати знову за гроші бюджету(тобто ЗА ВАШІ,йо..нуті прихильники Богині Ю !)
2.. навть зелені ідіоти розуміють ,що "роздати газ" -це підірвати ВСІ МІЖНАРОДНІ ДОМОВЛЕНОСТІ..Не лише з МВФ..
На це може підбурювати лише абсолютно безвідповідальна популістка Тимошенко..Якій вже,по великому рахунку ПОХІР.
Зе її не взяв Прем"єром..Не ризикнув...
ЦЕ Не ризикнув навіть ХАМ.
ЦЕ Зробив лише "бездарний патріота"Ющенко.(Потім Юлєчка у нього літаки пи..дила )))
.
Все залежить від об"єму виділеного бабла на "диванних воїнів" ЗА ЛІДЕРА ))))
По цене закупки?
А хранился газ бесплатно?
Население придёт у хранилищам с бидончиками?
___________
Здається, що акаунт цього пана тупо ломанули. Знав його з найкращого боку.
Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
https://twitter.com/i/status/1348717368856469504
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко ...
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim www.bbc.com › 130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&ei***********************&q=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&oq=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&gs_lcp=******************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjxh5-g8pbuAhVO-yoKHUK5CD0Q4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EYc70LxsoIwJ:https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
9 июн. 2013 г. - В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко ... В своем решении суд ссылался в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, ... для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк". ... Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег, отбыл срок и ...
https://pravo.ua/zashhita-ju-timoshenko-prosit-sud-v-ssha-otk/ Защита Ю.Тимошенко просит суд в США отклонить иск ...
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Защита Ю.Тимошенко просит суд в США отклонить иск компании UTICo о ... что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в ... на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, ... была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение власти ...
https://irrp.org.ua/amerikanskiy-front-proti-yulyi-timoshenko/ Американський фронт проти Юлії Тимошенко - Інститут ...
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Історія стосунків Юлії Тимошенко і компанії UTICo сягає 1993 року - епохи ... доларів, які за інструкцією Тимошенко були перераховані на кіпрський офшор, а не ... де Фалькович збирався пройти інтерв'ю в посольстві США та отримати ... ЄЕСУ як правонаступник "КУБ" першою подало позов проти UTICo в суд ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/29/7210611/ Тимошенко через офшоры оплачивала услуги лоббистов в ...
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29 мар. 2019 г. - Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оплачивала через ... Тимошенко через офшоры оплачивала услуги лоббистов в США - CRP ... что разоблачение тайных операции против Тимошенко не помешали ... мужа Тимошенко и занимался лоббистской деятельностью за рубежом ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Кримінальні справи щодо Юлії Тимошенко з 2010 року ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 uk.wikipedia.org › wiki › Кри...
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&oq=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57.14577j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O1H0BxcFD1IJ:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8_%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25AE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2597_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25B7_2010_%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua