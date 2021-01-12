Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі"

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко розкритикувала дії Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля, зокрема підготовку плану антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів.

Вона засумнівалася в тому, що "люди, які не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють придумати якийсь антикризовий план", передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку політика.

"Я закликаю депутатів партії "Батьківщина" по всій країні, а також представників інших сил, яким не байдужий добробут українських сімей, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду прийняття рішення про направлення на потреби населення газу з наших підземних сховищ за ціною закупівлі. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі. Найпрозоріша і найсправедливіша схема. Найкращий антикризовий план", - впевнена Тимошенко.

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Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.

З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.

11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.