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Новини Тарифи ЖКГ
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Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі"

Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ:

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко розкритикувала дії Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля, зокрема підготовку плану антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів.

Вона засумнівалася в тому, що "люди, які не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють придумати якийсь антикризовий план", передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку політика.

"Я закликаю депутатів партії "Батьківщина" по всій країні, а також представників інших сил, яким не байдужий добробут українських сімей, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду прийняття рішення про направлення на потреби населення газу з наших підземних сховищ за ціною закупівлі. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі. Найпрозоріша і найсправедливіша схема. Найкращий антикризовий план", - впевнена Тимошенко.

Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского отреагировали на акции протеста против тарифов на газ

Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.

З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.

11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Автор: 

Тимошенко Юлія (4697) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+72
о вылезла королева ломбардов в Украине-как всегда пиарится на чужих проблемах-
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11.01.2021 20:20 Відповісти
+61
Тимошенко призывает местные советы требовать у Кабмина подавать населению газ из хранилищ: "Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое" - Цензор.НЕТ 2427
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11.01.2021 20:23 Відповісти
+34
Випускайте Сулиму!
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11.01.2021 20:25 Відповісти
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:

«Народ, коли вам будуть знову впарювати, що підвищення цін почалось із "злаучинного коунтрагхдту" Юлії Тимошенко в 2009 р. (а я уже читав це в статті С. Лямця, наприклад), то не забудьте правильну хронологію всіх газових контрактів:

- з листопада 2001 по грудень 2005 рр. Контракти Путіна - Кучми, по яким газ постачався по $50. Саме по цьому контракту був "газпапісят", а не завдяки "великому Фірташу", як пише Лямець. Розірваний він був зовсім не Тимошенко, а паном Ю. Єхануровим, за активного сприяння І. Богословської;

- з грудня 2005 р. по січень 2009 р. Контракти Єханурова-Івченка, заключені із "Росукренерго", по якому ціни на газ та на транзит були розділені. Початкова ціна на газ становила 95 дол., а станом на грудень 2008 р. - 360 дол. за тис. кубів із подальшим підвищенням до 384 дол. за тис. кубів;
- з січня 2009 р. по квітень 2010 р. Контракти Юлії Тимошенко, перші контракти, заключені не на міждержавному рівні, а між Нафтогазом і Газпромом, що дозволяло формульне прозоре ціноутворення. Я писав стопіццот статей на цю тему, тож тут коротко зауважу - суди над Тимошенко встановили реальну середню ціну по цим контрактам - 232 дол. за тис. кубів. При цьому поставки імпортного та українського газу чітко розділялись, український газ йшов споживачам, а імпортний - на промисловість;
- з квітня 2010 р. по березня 2014 р. - Харківські угоди Віктора Януковича, які переводили контракти Тимошенко в ранг міждержавної угоди, скасовували Стокгольмський арбітраж та вводили ручне встановлення цін на газ. По ціні було додано до контракту цілих 39 окремих додатків, які досі не розсекречені. Саме з цих додатків почався неконтрольований ріст роздрібних цін для населення - коли в регіонах плата доходила до 600 дол. за тисячу кубів - а український газ майже стовідсотково контрактувався на заводи олігархів, або гнався на експорт;
- з березня 2014 р. по нинішній час. Епоха "імпортного паритету", коли на весь газ ціна встановлюється такою, ніби він 100% імпортний, а українського газу не існує в природі. Фактично це узаконення практики виконання Харківських Угод зразка епохи Януковича із прицілом на згортання видобутку в Україні і переведення країни суто на імпортні газові поставки.

От і весь таймлайн газових контрактів.

... господи, твоя воля, уже 12 років у влади немає ніякого іншого пояснення зростання цін, окрім як "злаучинні коунтрагхдти" (рахуємо і Юхченка)... і 12 років я нудно і стереотипно змушений нагадувати про базові факти і хронологію...»
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12.01.2021 16:40 Відповісти
о! пиввареника вылезла. видать, к выборам...
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12.01.2021 08:42 Відповісти
лезет в премьеры - аж пищит, и кое-где свербит, спит и видит..
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12.01.2021 20:26 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили...
ТАРИФОГЕНОЦИД
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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12.01.2021 09:44 Відповісти
Хто там казав, що Юля - фсьо? Сьогодні на Цензорі чотири сторінки коментарів стаються тільки на її темах, а так популярні новини збирають трохи більше одної
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12.01.2021 10:19 Відповісти
Доречі, всі перемивали Юлі кістки, а по темі ніхто не відписавсь. Цілком слушна порада. Місцеві ради на Західній на кого працюють?
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12.01.2021 11:15 Відповісти
по темі.
1)Газ не належить Кабміну...
тому "по пролетарськи -більшовицькому роздавати його не може..(точніше роздати може,але потім прийдеться закуповувати знову за гроші бюджету(тобто ЗА ВАШІ,йо..нуті прихильники Богині Ю !)

2.. навть зелені ідіоти розуміють ,що "роздати газ" -це підірвати ВСІ МІЖНАРОДНІ ДОМОВЛЕНОСТІ..Не лише з МВФ..
На це може підбурювати лише абсолютно безвідповідальна популістка Тимошенко..Якій вже,по великому рахунку ПОХІР.

Зе її не взяв Прем"єром..Не ризикнув...
ЦЕ Не ризикнув навіть ХАМ.
ЦЕ Зробив лише "бездарний патріота"Ющенко.(Потім Юлєчка у нього літаки пи..дила )))
.
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12.01.2021 11:46 Відповісти
І лише за Іуди Юща Україна мала економічний стрибок у 70% за сім Юліних місяців у 2005му. Коли Пєця "в сльозах і соплях" наполіг, Іуда Ющ Юлю у Вересні зняв, економічний стрибок України зупинивсь. Потік інвестицій щух, хоч і тривав по енерції. Сьогодні останні інвестори тікають з України
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12.01.2021 12:19 Відповісти
она набрала инвестиций, как ***** блох - все знают, а Жулю сняли за то, что она своими погаными ручками и носом влезла в бюджет, решая свои личные дела! Все это знают.
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12.01.2021 20:21 Відповісти
дудра. Яке ж ти дурне...
Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі" - Цензор.НЕТ 4626
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12.01.2021 17:13 Відповісти
у пенса Науменко крыша поехала, уже приехала - стоп! слезайте
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12.01.2021 20:23 Відповісти
теми про Порошенко збирають 10 сторінок.. не 4..

Все залежить від об"єму виділеного бабла на "диванних воїнів" ЗА ЛІДЕРА ))))
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12.01.2021 11:39 Відповісти
Наприклад? Пан платний троль просто збехавши?
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12.01.2021 12:13 Відповісти
Минуточку!
По цене закупки?
А хранился газ бесплатно?
Население придёт у хранилищам с бидончиками?
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12.01.2021 12:02 Відповісти
Забувся вже навіть.. геніальний популізм Богині Ю ...
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12.01.2021 12:05 Відповісти
Зберігання газу не може збільшувати його вартість у декілька разів.
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12.01.2021 12:14 Відповісти
Дело не в количестве, а в принципе. Расходы на хранение хоть копейка, но существуют.
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12.01.2021 15:59 Відповісти
ЕЭСУ-ка проснулась... Мать его так, шо клоун у власти... газ и Юля, Юля и углеводороды... Баб Юля, давай досвидос, раньше надо было гвалт кричать а не выторговывать у бубочки себе место у корыта... ЗЫ пан Сулиманович не даст соврать.
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12.01.2021 12:52 Відповісти
Пан Шурік хоче щось запропонувати? Може вакансію у платних тролів? За Юлі у мене телефон перегрівавсь від пропозицій. Сьогодні я навіть рекламу не даю, бо це викинуті гроші за публікацію
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12.01.2021 13:32 Відповісти
Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі" - Цензор.НЕТ 4718
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13.01.2021 16:17 Відповісти
ЗЫ ... пану Сулiмановичу мабуть вже набридло отдуваться за баб Юля с ее подставными японо-крымсими фирмами и разными там офшорными(даже на Сайпросе) отмывочными счетами ворованных денег. Шо там в США, когда Юлю уже объявят персоной нонграта и объявят в розыск, согласно решеннию амерсуда?
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12.01.2021 12:58 Відповісти
А можна про Юліни "японо-кримські фірми" докладніше? Бо пан Шурік тоді тупо БАЛАБОЛ. Ну і про інші притягнення Юлі в Штатах - посилання
___________
Здається, що акаунт цього пана тупо ломанули. Знав його з найкращого боку.
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12.01.2021 13:37 Відповісти
Все. Побіг по справах.
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12.01.2021 13:52 Відповісти
Надеюсь на протест против зе,за которого голосовал? Неужели сам решил убрать свое говно?
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12.01.2021 17:29 Відповісти
Гоните эту пропутинскую полит проститутку в Россию!!
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12.01.2021 14:26 Відповісти
Следите за руками! Что происходит на самом деле с тарифами 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#comments Комментарии: 1

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі" - Цензор.НЕТ 8764

Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
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12.01.2021 16:09 Відповісти
О, появилась. Как мухи на говно, так и Юля на газ.
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12.01.2021 16:16 Відповісти
що ж ти нам курвила з косою не подавала "дешевого" місцевого газу коли керувла у кабиіні?
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12.01.2021 16:44 Відповісти
Сёгун, сравни цены на газ при Юльке и при....... ну ты понял

Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі" - Цензор.НЕТ 473
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12.01.2021 18:29 Відповісти
вот ты бери и сравнивай, еще и пилотку ей полижи за те цены.
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13.01.2021 07:53 Відповісти
А вы, японцы, еще те шалуны
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13.01.2021 11:16 Відповісти
а то...
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13.01.2021 17:06 Відповісти
Відео як на публіку збирались знизити тарифи.
https://twitter.com/i/status/1348717368856469504
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12.01.2021 17:17 Відповісти
Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі" - Цензор.НЕТ 7846
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12.01.2021 17:18 Відповісти
Когда-то и я был наивным, топил за Юлю...

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко ...
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim www.bbc.com › 130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim


https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&ei***********************&q=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&oq=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&gs_lcp=******************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjxh5-g8pbuAhVO-yoKHUK5CD0Q4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EYc70LxsoIwJ:https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/06/130609_ru_s_tymoshenko_usa_claim+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

9 июн. 2013 г. - В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко ... В своем решении суд ссылался в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, ... для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк". ... Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег, отбыл срок и ...
https://pravo.ua/zashhita-ju-timoshenko-prosit-sud-v-ssha-otk/ Защита Ю.Тимошенко просит суд в США отклонить иск ...
https://pravo.ua/zashhita-ju-timoshenko-prosit-sud-v-ssha-otk/ pravo.ua › Новости › Украинские


https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&ei***********************&q=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&oq=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&gs_lcp=******************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjxh5-g8pbuAhVO-yoKHUK5CD0Q4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RAt21Qar2ioJ:https://pravo.ua/zashhita-ju-timoshenko-prosit-sud-v-ssha-otk/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Защита Ю.Тимошенко просит суд в США отклонить иск компании UTICo о ... что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в ... на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, ... была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение власти ...
https://irrp.org.ua/amerikanskiy-front-proti-yulyi-timoshenko/ Американський фронт проти Юлії Тимошенко - Інститут ...
https://irrp.org.ua/amerikanskiy-front-proti-yulyi-timoshenko/ irrp.org.ua › amerikanskiy-fro...


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Історія стосунків Юлії Тимошенко і компанії UTICo сягає 1993 року - епохи ... доларів, які за інструкцією Тимошенко були перераховані на кіпрський офшор, а не ... де Фалькович збирався пройти інтерв'ю в посольстві США та отримати ... ЄЕСУ як правонаступник "КУБ" першою подало позов проти UTICo в суд ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/29/7210611/ Тимошенко через офшоры оплачивала услуги лоббистов в ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/29/7210611/ www.pravda.com.ua › rus › news › 2019/03/29


https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&ei***********************&q=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&oq=%D0%92+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%AE.+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&gs_lcp=******************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjxh5-g8pbuAhVO-yoKHUK5CD0Q4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UVF4AZwbD38J:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/29/7210611/+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

29 мар. 2019 г. - Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оплачивала через ... Тимошенко через офшоры оплачивала услуги лоббистов в США - CRP ... что разоблачение тайных операции против Тимошенко не помешали ... мужа Тимошенко и занимался лоббистской деятельностью за рубежом ...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Кримінальні справи щодо Юлії Тимошенко з 2010 року ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B7_2010_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 uk.wikipedia.org › wiki › Кри...


https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&rlz=1C1CHZL_ruUA748UA748&oq=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57.14577j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O1H0BxcFD1IJ:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8_%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25AE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2597_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25B7_2010_%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
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13.01.2021 00:25 Відповісти
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