Відновлення імпорту електроенергії з Білорусі у перспективі поставить під загрозу енергетичну безпеку України, - Буславець

Ексочільниця міністерства енергетики Ольга Буславець наголошує, що задоволення короткострокових інтересів трейдерів та окремих промислових споживачів завдяки відновленнюімпорту електроенергії з Білорусі у середньостроковій перспективі поставить під загрозу енергетичну безпеку України.

Про це йдеться у її статті на сайті УНН, інформує Цензор.НЕТ.

Ольга Буславець підкреслює, що наразі перед українською електроенергетикою стоїть низка проблем, які потребують невідкладного вирішення. Серед таких проблем, зокрема, і відновлення з нового рокуімпорту електроенергії з Білорусі (а фактично і з Росії), "що вже викликало подив і непорозуміння з боку наших європейських партнерів".

Ольга Буславець наголошує, що тимчасова заборона імпорту електроенергії з Росії і та Білорусі не означає блокування перетоків електричної енергії, які забезпечують стабільність паралельної роботи енергосистем та отримання аварійної допомоги. Але враховуючи курс на інтеграцію української енергосистеми з європейською – це необхідний крок.

"Хочу вкотре підкреслити, що слідування короткостроковим інтересам трейдерів та окремих промислових споживачів у середньостроковій перспективі поставить під загрозу енергетичну безпеку нашої країни, у тому числі — майбутнє приєднання ОЕС України до європейської синхронної зони ENTSO-E!" - наголошує екс-очільниця Міненерго.

В цьому контексті вона також звертає увагу на необхідність чіткого виконання плану синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

"Треба бути готовим, що чим ближче ми будемо до мети, тим більшим буде опір як з боку РФ, так і внутрішніх сил, не зацікавлених у запровадженні європейських правил і посиленні конкуренції. Потрібна активна позиція профільного Міністерства і політична воля державної влади України в цілому", - вважає Ольга Буславець.

Крім того, необхідно продовжити удосконалювати законодавство, що визначає правила роботи ринку електроенергії. Зокрема, ухвалити законопроект № 3657 від 15 червня 2020 року, який забороняє імпорт з РФ та Білорусі,удосконалює конкурсну процедуру на будівництво нової генеруючої потужностіі врегульовує інші проблемні питання роботи учасників ринку; закон щодо прозорості оптового енергетичного ринку для запобігання зловживанням (REMIT) і низку інших рішень, спрямованих на зміну правил ціноутворення на балансуючому ринку, удосконалення порядку проведення електронних аукціонів за двосторонніми договорами.

"При цьому, показовим має бути запровадження єдиних правил для всіх, а не створення привілейованих умов роботи для окремих ФПГ — хрестоматійним прикладом чого є так звана "зелена металургія", - зазначила вона.

Також подальшого необхідно продовжувати удосконалювати механізм ПСО. Щоб забезпечити поступовезменшення перехресного субсидіювання. При цьому, ключовою умовою має бути забезпечення беззбиткової діяльності всіх учасників механізму ПСО — державних енергетичних компаній, постачальників універсальних послуг, виробників з альтернативних джерел.

Ексочільниця Міненерго наголошує, що ухвалені в кінці року зміни в цьому напрямі не дозволять повністю вирішити це питання, бо вони не балансують ситуацію на ринку. І навіть за умови повної оплати за спожиту електроенергію приріст боргів у межах ПСО щомісячно становитиме близько 1 млрд грн.

Не менш важливою залишається проблема погашення боргів, перед виробниками електричної енергії сумарний обсяг яких вже перевищив 60 млрд грн. При чому з них 27 млрд — за весь період функціонування попередньої моделі ринку єдиного покупця, а решта — сформовані впродовж 2020 року через фінансову розбалансованість нового ринку.

Ще однією важливою проблемою, з словами Ольги Буславець, залишається запуск конкурсу на будівництво високоманеврової генерації. Вона наголошує, що розвиток нових балансуючих потужностей сприятиме не лише збільшенню частки електроенергії з відновлювальних джерел енергіїі підняттю "базу""Енергоатому" в профіцитний період. Це такождозволить впроваджувати кроки з декарбонізації і плавно скорочувати частку вугільної теплової генерації.

При цьому вона звертає увагу на необхідність подальшої реалізації кроків, спрямованих на вирішення проблеми із "зеленими" виробниками та забезпечення сталого розвитку ВДЕ, першим з яких стало укладення минулого року Меморандумуз виробниками ВДЕ і закону, що його імплементує, що знизило ціну "зеленої" електроенергії для споживачів на 2 млрд євро до 2029 року.

Також важливим кроком в цьому напрямі має стати запуск "зелених" аукціонів, який дозволить суттєво знизити вартість виробленої з ВДЕ електричної енергії та узгодити темпи зростання з можливостями енергосистеми.

Ольга Буславець наголошує, що для вирішення зазначених проблем наразі є все — напрацьовані рішення, ефективна, сформована за попередній період команда високопрофесійних фахівців.І тепер все залежить від позиції нового керівництва Міністерства.