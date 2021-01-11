УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини Українські заручники в РФ
1 761 14

Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання

Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання

У політув’язненого українця Валентина Виговського, якого утримують у російській колонії, важкий психоемоційний стан.

Про це повідомила в Facebook уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина. Як він пише - вже тримається з останніх сил ", - розповіла вона.

За словами Виговської, син перебуває у повній ізоляції від зовнішнього світу: телевізор, радіо, газети залишаються недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці. Єдина можливість спілкування – паперові листи.

"Але таке листування обмежується на період його тримання в ШІЗО. На додаток, вони доходять лише на адресу батьків. Останній лист від Валентина батьки отримали 22 жовтня 2020 року", - підкреслила Денісова.

Крім цього, омбудсмен заявила, що в камері українця постійний холод - в морози стіни вкриваються інеєм, чоловік скаржиться на сильні болі у хребті, однак у тих умовах, де його утримують, він не може отримати належної медичної допомоги.

Також читайте: Сподіваюся, Виговський і Кияшко зможуть потрапити у список наступного обміну, - адвокат Новіков

"Валентин 7-й рік перебуває у незаконному ув’язненні та наразі його утримують в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" у приміщенні камерного типу з низкою обмежень. Зокрема, йому заборонені телефонні переговори з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині", - зазначила Денісова.

У той же час Виговського періодично з надуманих причин переводять в ШІЗО, що передбачає ще більше обмежень.

"Такий режим утримання у приміщенні камерного типу – строком 6 місяців та ШІЗО – строком 15 діб, чергують вже майже 4 роки", - додала омбудсмен, зазначивши, що через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, представників консульської служби України в РФ не допускають до політв'язня.

У зв'язку з цим Денісова вкотре звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою "припинити ганебні дії та відновити права громадянина України на життя, належні умови тримання, отримання необхідної медичної допомоги та на зв'язок із зовнішнім світом", а також закликала міжнародну спільноту до відповідної реакції щодо порушення Європейської Конвенції з прав людини, Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і не припиняти тиск на РФ.

Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання 01

Дивіться також: Акція з літачками на підтримку в'язня Кремля Виговського відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Виговський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Виговського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.

Автор: 

Виговський Валентин (22) Денісова Людмила (883) колонія (257) росія (66193) політв’язні (1357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Сумно.
показати весь коментар
11.01.2021 20:47 Відповісти
+5
Дуже вже кацапам прізвище Виговський ненависне. Адже колись славний Гетьман Іван дер їхх, як Панько льоху. Жаль, не спалив ту мацкву дотла тоді, коли мав таку ожлиаість.
показати весь коментар
11.01.2021 20:53 Відповісти
+4
Нев,iпенно брАДський народ....Що б ви курва вже...
показати весь коментар
11.01.2021 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він не таксист. Його кацапи не поміняють. Тому спокійно переходу на ішу тему.
показати весь коментар
11.01.2021 20:55 Відповісти
Розумієш, Бда, міняти ні на кого. Обмінний фонд, набраних при Порошенку Зєля вже профукав, а сам не набирає. Хоча б тих же вагнерівців. Тому міняти може хіба що на зелеботів. 😊
показати весь коментар
11.01.2021 21:03 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2021 20:47 Відповісти
Сумно.
показати весь коментар
11.01.2021 20:47 Відповісти
Нев,iпенно брАДський народ....Що б ви курва вже...
показати весь коментар
11.01.2021 20:48 Відповісти
Дуже вже кацапам прізвище Виговський ненависне. Адже колись славний Гетьман Іван дер їхх, як Панько льоху. Жаль, не спалив ту мацкву дотла тоді, коли мав таку ожлиаість.
показати весь коментар
11.01.2021 20:53 Відповісти
А чем прославился гетман Выговский? Ну выиграл одно сражение, под Конотопом, Киев взять не смог, и был изгнан КОЗАКАМИ в Польшу, где его казнили.
показати весь коментар
11.01.2021 21:30 Відповісти
Виговський, до твого відома, передав гетьманську булаву Юрієві Хмельницькому, бо був лише регентом при ньому до його повноліття. І передав добровільно, без ексцесів. Це перше. Друге - саме Виговський при Хмельницькому будучи писарем організував Генеральну старшину - уряд Козаччини, яку і очолив, як Генеральний писар. І ніхт його не виганяв, просто напюклепал полякам донос аромосковські козацькі старшини, у якому вказали, що він готував антипольське повстання. Те, щ ти тут штовхає кацапську версію - дуже красномовно. За кацапської версією і Іван Мазепа - "зрадник" і відлученецт від церкви кацапським попами. 😊 Я тебе розумію, адже Виговський під Конотопом таки славно вщент кацапів розбив. Саме тому вони дотепер лиють на нього тонни бруду, а при совку його ім'я було табу. 😊 У кацапів і Бандера - "сокирник". Нє?
показати весь коментар
11.01.2021 23:23 Відповісти
"необоснованные наказания"...ох знакомо! и в расисю не надо ехать...
показати весь коментар
11.01.2021 20:55 Відповісти
Никому не желаю сесть в тюрьму, но почему Выговского называют политзаключенным? В Европе он таковым не признан. Человек элементарно хотел заработать на перепродаже сов. секретных документов, взят с поличным, и свою вину не отрицал. В чем политика?
показати весь коментар
11.01.2021 21:39 Відповісти
проблем-то взяли новинского-медведчука - и міняйся.
можно ще просто і банально - усе що з російским громадянством або народилося у Раші -
на посаді вище бригадира у тюрьму (а краще у ШтрафБат)
і зразу всіх повернуть. (бо інкше вони просто не зможуть набирати агентуру)
показати весь коментар
11.01.2021 22:54 Відповісти
денисова два слова в кучу связать не может... как она работает?
показати весь коментар
12.01.2021 05:35 Відповісти
 
 