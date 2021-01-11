Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання

У політув’язненого українця Валентина Виговського, якого утримують у російській колонії, важкий психоемоційний стан.

Про це повідомила в Facebook уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина. Як він пише - вже тримається з останніх сил ", - розповіла вона.

За словами Виговської, син перебуває у повній ізоляції від зовнішнього світу: телевізор, радіо, газети залишаються недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці. Єдина можливість спілкування – паперові листи.

"Але таке листування обмежується на період його тримання в ШІЗО. На додаток, вони доходять лише на адресу батьків. Останній лист від Валентина батьки отримали 22 жовтня 2020 року", - підкреслила Денісова.

Крім цього, омбудсмен заявила, що в камері українця постійний холод - в морози стіни вкриваються інеєм, чоловік скаржиться на сильні болі у хребті, однак у тих умовах, де його утримують, він не може отримати належної медичної допомоги.

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"Валентин 7-й рік перебуває у незаконному ув’язненні та наразі його утримують в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" у приміщенні камерного типу з низкою обмежень. Зокрема, йому заборонені телефонні переговори з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині", - зазначила Денісова.

У той же час Виговського періодично з надуманих причин переводять в ШІЗО, що передбачає ще більше обмежень.

"Такий режим утримання у приміщенні камерного типу – строком 6 місяців та ШІЗО – строком 15 діб, чергують вже майже 4 роки", - додала омбудсмен, зазначивши, що через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, представників консульської служби України в РФ не допускають до політв'язня.

У зв'язку з цим Денісова вкотре звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою "припинити ганебні дії та відновити права громадянина України на життя, належні умови тримання, отримання необхідної медичної допомоги та на зв'язок із зовнішнім світом", а також закликала міжнародну спільноту до відповідної реакції щодо порушення Європейської Конвенції з прав людини, Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і не припиняти тиск на РФ.

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Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Виговський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Виговського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.