Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву
Делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи змістила Єлизавету Ясько з посади голови і призначила на її місце іншу "Слугу народу" Марію Мезенцеву.
Про це повідомив у Telegram член делегації, депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи на своєму онлайн засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева", - написав він.
За словами Гончаренка, за кандидатуру Мезенцевої проголосували 10 членів делегації від СН, обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє".
"Представники ЄС, Голосу, Батьківщини і деякі Слуги народу за це не голосували", - додав Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
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шо то курица зеленая отряда безмозглых, что эта
поменяли шило на мыло или по современному
корабельные сосны местами поменяли
https://wz.lviv.ua/news/427757-ukrainsku-delehatsiiu-v-parye-ocholyla-sumnozvisna-sluha-mezentseva
1. кацапов выперли из ПАРЕ
2. ********* ссалась кипятком когда Гончаренко ей пел гимн
3. Журналистка вместе с Арьевым сообщили ********** кто она такая (сливной бачок)
4. выступления в ПАРЕ на тему боинга, санкций, АТО и прочее и прочее и прочее
"умненькая девочка" просидела в ПАРЕ больше года. ЧТО ОНА ДОБИЛАСЬ?
( но...(пардон)..он писал про "новоназначенную" Машу... я так понял... может не прав!?)
хотя и манюня регалиями там какими-то сверкала...но то что Зе назначил Ясько Лизу на столь важный пост, где надо уметь ответить, как убить... а не клипать оченятками..... просто до сих пор не укладывалось никуда!
но если при новенькой что то сделается то это будет единственный случай чтобы зеленая команда добилась чего то хорошего
Я всего лишь возразил на то, что Маша - глупышка...
Нардеп от "Слуги народа" оконфузилась из-за бабушки
Нардеп от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева попала в неловкую ситацию в связи со своими высказываниями по поводу закона о земле. По ее словам, все люди ждали принятия этого закона, даже ее бабушка, которая живет в селе. Но, как оказалось, у бабушки нардепа совсем другое мнение.
Журналисты нашли бабушку Мезенцевой, которая живет в Черниговской области. Пожилая женщина сообщила, что внучка с ней вообще не советовалась по поводу закона о земле, а тем более, уже очень давно не приезжала в село и не встречалась с родными, которые придерживаются обратного мнения и не поддерживают закон о земле.
"Вот она пусть чаще приезжает к бабушке. Она уже давным-давно была. Вот перечислите ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть там время, чтобы приехать. Как бы она бабушки рассказала, поговорила, как оно и что оно. С чем мы останемся, если продадим землю? Не знаю, ни с чем, видимо ", - сказала женщина.
https://www.rbc.ua/rus/styler/nardep-slugi-naroda-okonfuzilas-babushki-1581515572.html
сосна - корабельная.
стыдно, стыдно не читать газеты и не быть политически подкованным !
сосна - корабельная.
Та ні, палубна. Проте, можливо, підшконочна.
Значит рабочая сосна или гнида.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Вчора пройшла повз ще одна «перемога» від ЗЕ Українські делегати в ПАРЄ переобрали голову нашої делегації Обрали М.Мезенцеву,від СН голосами депутатів від СН+ОПЗЖ КОАЛIЦIЯ-СН+ОПЗЖ
Була ініціатором повернення росiйськоi мови до вищих навчальних закладів
Не удивительно, что за нее голосовали жопоблок, Бенины шавки, ну и зеленые...
привикаємозвикаємо до цього ...... Є гарні ідеї як перевиховати бидлонарідвиборців? Як привити розум 73%-ому лохторату?
Вот они!