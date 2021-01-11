Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву

Делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи змістила Єлизавету Ясько з посади голови і призначила на її місце іншу "Слугу народу" Марію Мезенцеву.

Про це повідомив у Telegram член делегації, депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи на своєму онлайн засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева", - написав він.

За словами Гончаренка, за кандидатуру Мезенцевої проголосували 10 членів делегації від СН, обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє".

"Представники ЄС, Голосу, Батьківщини і деякі Слуги народу за це не голосували", - додав Гончаренко.