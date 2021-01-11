Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок експрокурору ГПУ Матюшку, який намагався купити посаду в НАБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок експрокурору Генеральної прокуратури України, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурорів САП, відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту і залишив у силі рішення ВАКС", - сказано в повідомленні.

Таким чином, суд залишив у силі рішення ВАКС від 25 вересня 2020 року, яким експрокурор визнається винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України, і засуджується до 2 років позбавлення волі.

Постанова суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку у Верховному Суді впродовж трьох місяців.

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