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Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ

Ясько про відставку: Нормою для деяких

Депутат "Слуги народу" Єлизавета Ясько вважає, що причиною її відставки з поста глави української делегації в ПАРЄ стала відмова голосувати не по совісті.

Про це вона написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора", - стверджує Ясько.

За словами депутата, їй наполегливо радили "переглянути свою думку щодо принципових для України питань" та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ.

Читайте також: Ясько відправили у відставку з поста глави делегації Українив ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву

"Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь", - додала Ясько.

Політик зазначила, що залишається членом української делегації.

Ясько про відставку: Нормою для деяких слуг народу стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ 01

Автор: 

відставка (1471) ПАРЄ (849) Слуга народу (2820) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+27
А признать, что криворагульный гринпоц - причина всей херни умишки еще не хватило? или стесняемся, шо гимназистка в казарме?
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11.01.2021 21:13 Відповісти
+25
а ты просто трамвая ждешь?

бл уже и в ПАРЕ зеленые обосрались. суки рукожопые
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11.01.2021 21:14 Відповісти
+22
Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ - Цензор.НЕТ 7975
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11.01.2021 21:22 Відповісти
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кто из них жаба кто гадюка
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11.01.2021 21:11 Відповісти
карабельная сосна рабочая баба
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11.01.2021 21:13 Відповісти
Карты, деньги, в два "ствола"!!!
Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ - Цензор.НЕТ 6065
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11.01.2021 21:16 Відповісти
с кем поведешься - от того блох и наберешься ))))
отставной козы два барабанщика ))))))
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11.01.2021 21:21 Відповісти
Да все они зеленые жадагадюки.
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11.01.2021 21:14 Відповісти
Я так зрозумів, що ця комизилась іноді. В натомість Мєзєнцєва взагалі безвідказна.
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11.01.2021 21:19 Відповісти
"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа....."

некоторые паргеноссы мне теперь не геноссе и партай ?

но новая корабельная сосна, судя по голосованию за нее ОПЗЖ и Майбаха еще кораб-******* прежней
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11.01.2021 21:35 Відповісти
Ясько нормальная, проукраинская в отличии от большинства слуг. гуглите ее голосования.харош гнать
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11.01.2021 22:00 Відповісти
Нормальная бы не полезла в слуги не полезла, проукраинская тем более. А тут еще Михо в довеске. Так что просто овца драная.
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11.01.2021 22:33 Відповісти
ты отрицаешь то,что в слуге урода есть проукраинские и проросийские? на всех проукраинских мест в ЕС не хватит и всех пригреть Петя не может.
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11.01.2021 22:43 Відповісти
Слуги прийшли на хайпі того, що Порошенко абсолютно все робив не так, як їм бачилося. Заїз версією і війну він особисто роспочав. Тому Зе перше що зробив, то відводив війська піднявши їм руки показуючи це московитам: "ми не нападаємо". І це після 14000 загиблих за незалежність країни. От тому віри більшості "Слуг народу" немає. Подальше життя покаже, хто серед них був патріотом.
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12.01.2021 05:10 Відповісти
* За їх версією - так треба
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12.01.2021 18:43 Відповісти
Ты слушал ее выступления?Она одна из немногих проукраинская и умная. А что повелась на зелень - думала,что таких как она там будет много. Им же не огласили список депутатов.
Лучше бы в Голос шла. А в старых партиях ЕС, Батькивщине - все те же лица десятками лет, вошедшие в политику за большие деньги + берут нашумевших типа Савченко , или очень популярные.
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11.01.2021 23:38 Відповісти
нормальный в сн не вступит, тем более проукраинский
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11.01.2021 22:56 Відповісти
сейчас да,а год назад проукраинских долбо бов хватало.
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11.01.2021 23:35 Відповісти
ЭТА нормальная? У нее наверное богатейший опыт политика, дипломата да и просто жизненный опыт?Вы мрази страну просрали пока мы в шахтах и за станками стояли, вы суки страну уничтожили...Надеюсь когда-то вас найдут и в Маями, и в Тель-Авиве, и даже на африканском побережье.Получите за все злодеяния против народа УКРАИНЫ...
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12.01.2021 06:39 Відповісти
Сам ты мразина ватная.претензии к ее опыту не мне пиши,а зебилоидам за нее голосовавшим и ставившим ее на эту должность
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12.01.2021 12:16 Відповісти
Оксану Забужко туда назначить надо---хоть повеселимся чуть зимой суровой!
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11.01.2021 21:12 Відповісти
да , было бы симпатично
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12.01.2021 01:47 Відповісти
Оказывается у этой курицы мозгов ещё больше чем у большинства из слуг?!!
Бл..дь когы вы навыбирали???
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11.01.2021 21:13 Відповісти
А признать, что криворагульный гринпоц - причина всей херни умишки еще не хватило? или стесняемся, шо гимназистка в казарме?
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11.01.2021 21:13 Відповісти
Валодя харошій! Он нє крадьот!
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11.01.2021 21:20 Відповісти
ну да - он эшелонами вывозит...
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11.01.2021 21:22 Відповісти
а ты просто трамвая ждешь?

бл уже и в ПАРЕ зеленые обосрались. суки рукожопые
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11.01.2021 21:14 Відповісти
Мавзолейные Хмыри РАБссии,лезут во все щели что тараканьё вонючее... без них даже Гитлер ,брат Молотова стал врагом СССр,но братский договор жив...ибо Путлер строит братский Северный поток в Германию.... в обход Украины не братской...,
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11.01.2021 21:14 Відповісти
харошая дєвочка...справня "еліта".

У 2013-2014 роках за програмою обміну з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київським національним університетом імені Тараса Шевченка навчалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова .

Підтримує розвиток ромських громад в Україні та захист їхніх прав як етнічної меншини.
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11.01.2021 21:15 Відповісти
где ж вас выковыривают таких "принципиальных" - пока не получила пинка под зад, помалкивала и сопела в две(может больше) дырки! как только вышвырнули - "принципы" брызнули фонтаном!!!
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11.01.2021 21:16 Відповісти
Истинные «принципиальные» сопят только в одну дырку- «шоколадную»? Иные, либо не принципиальные, либо не сопят?))
3/4 страны что-то «инвестировали» в Зе-власть. Масштабы и суть инвестиций очень разные, но сегодня многим очевидно- пора забирать вклады. И чем выше «вклад», тем своевременнее выход.
А сегрегация украинцев на правильное меньшинство, сопящее в «шоколадную дырку», и не правильное большинство в неё не сопящее, очень смахивает на какую-то, весьма изощренную форму супрематизма.
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12.01.2021 00:02 Відповісти
А почему это только для некоторых? ДЛЯ ВСЕХ.
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11.01.2021 21:17 Відповісти
А может зря вы бочку катите ? Бывает что и в кодле кто-то с совестью...А подать голос -это уже поступок!
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11.01.2021 21:18 Відповісти
мекать когда выкинули "поступок"?????
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11.01.2021 21:23 Відповісти
все минус зеленой шобле...а то шо им минус -нам плюс
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11.01.2021 21:39 Відповісти
кому это "вам"? упоротым порохоботам??
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11.01.2021 22:16 Відповісти
ну не кацапскому миру же.

строго наоборот,Украине.
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11.01.2021 22:39 Відповісти
так ты считаешь что "представляешь" Украину??
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11.01.2021 22:45 Відповісти
ну не ты же,кацапня...
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11.01.2021 22:47 Відповісти
ваші інтереси збігаються із кацапськими . Секта підкацапників досі не може визнати українського президента , обраного на демократичних виборах .
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11.01.2021 22:48 Відповісти
та його вже не визнають президентом більша частина тих,хто його обирав
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11.01.2021 22:51 Відповісти
коцапов зелох как раз устраивает, у них полное взаимопонимание, смотрят друг другу в глаза как влюбленные
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11.01.2021 23:02 Відповісти
Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина ‒ мы действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, живущих в России, они - замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. (с) зелох
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11.01.2021 23:03 Відповісти
слуги народа грызутся и это хорошо
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11.01.2021 21:18 Відповісти
Служить народу не так выгодно , как кремлю
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11.01.2021 21:18 Відповісти
Зелемойскеие построят светлое вчерашнее краснопузое будущее,зуб Даю Правда Байден и Порошенко вас скоро начнут ЛЕЧИТЬ...,но то таке мелочи жизни...вперед к паБЕДЕ каммунизьмы...
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11.01.2021 21:18 Відповісти
Та вони такими народились. Воровитими і бессовісними.
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11.01.2021 21:20 Відповісти
Кучма воспитал Зелю и Коломойского,и я хочу чтобы эти два гиганта политики пос...али в пасть 73 % дебилов...
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11.01.2021 21:22 Відповісти
Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ - Цензор.НЕТ 7975
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11.01.2021 21:22 Відповісти
Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ - Цензор.НЕТ 3289
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11.01.2021 22:53 Відповісти
масянечка...деточка... отчитайся о проделанной работе ))))
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11.01.2021 21:23 Відповісти
Ее идея проводить заседание ПАСЕ в фойе парламента было посмешищем для всей Европы!
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11.01.2021 22:01 Відповісти
Украинскую делегацию в ПАСЕ уже контролирует Россия. Прошло всего полтора года.
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11.01.2021 21:23 Відповісти
Что характерно, вякать эти уроды начинают только тогда, когда их лишают должностей, пока сидят на зарплатах и взятках, то все молчат как рыба, все тихо и хорошо.
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11.01.2021 21:24 Відповісти
не-не...уроды-это те,кто ее меняли.видимо она не урод,раз не подошла
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11.01.2021 21:40 Відповісти
Да не молчала она! Поинтересуйся ее деятельностью в ПАСЕ. Может благодаря ей и еще паре членов делегация в ПАСЕ не легла под российские забаганки. А теперь зелленая плесень таки ляжет.
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11.01.2021 23:41 Відповісти
Бабло Путлера в США для Трампа уже не работает... республиканская партия в глубоком ЖО...,там же будут и Зелемойские...
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11.01.2021 21:26 Відповісти
Таки да, фсб виконало на відмінно справу, республіканців як партію противаги росії знищенно, політично, на рівні рефлектів виборців.
Тепер республіканці ототожнюватимуться як пропутінська партія, безглуздий штурм Капітолію, смерть 6х американців серед яких ветеран та коп. Розділяй та володій.
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12.01.2021 07:50 Відповісти
09 Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ
Поправлю для большинства слуг
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11.01.2021 21:27 Відповісти
Це зробили деякі колеги із Слуги Народу разом з ОПЗЖ ))... Ось воно ,, - РАЗОМ З ЗАЖОПом . Разом з відвертими ворогами України . Кушай-тє ,, зебіли .. Ви сдєлалі ето - разом . .
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11.01.2021 21:28 Відповісти
Для РАБссии наступает новая эпоха,эпоха бедности и нищеты.
Андрей Пионтковский.
От себя добавлю...каждый РАБссиянин это заслужил чесно...
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11.01.2021 21:29 Відповісти
Достаточно давно подписан на неё в Фейсбуке,производила впечатление умного и патриотичного депутата.Можно сказать Белая ворона в слуге народа...
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11.01.2021 21:30 Відповісти
Можливо ,, але ж наскільки вона недалекоглядна .. Це ж треба , впертися в зелене лайно ,, не розгледіти в зелені - одноклітинних бовдурів і навіть сепарню ..
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11.01.2021 21:39 Відповісти
хіба ж було б краще,якби там було монолітне зелене лайно?
а так можна розхитати...
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11.01.2021 21:42 Відповісти
участь в Команді Зе багатьом давала політичні і кар"єрні перспективи,хоча,звичайно теба було"наступити на горло власній пісні"
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11.01.2021 23:35 Відповісти
"девальвация совести"

ой, ти бозе-бозе) А твоя "совесть" куда девальвируется, когда ты к женатому Михо в кровать прыгаешь? А? то-то... совестливая ты наша
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11.01.2021 21:32 Відповісти
Свечкодержатель... ты наш
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11.01.2021 21:35 Відповісти
Скоро в Украину вернется из США первый премьер Зели, Алексей Гончарук...,вы его не узнаете.... Зуб даю
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11.01.2021 21:33 Відповісти
а при чому тут Зе?
це Прем"єр "від Сороса."

Шмигаль,до речі-Від Ахмєтова
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11.01.2021 23:33 Відповісти
А чому "от Сороса" це погано? Тому що росыяни , ОПЗЖоповцы та КИВА так кричать?
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11.01.2021 23:44 Відповісти
«Исповедь экономического убийцы» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Confessions of an Economic Hit Man) - полубиографическая книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81 Джона Перкинса , опубликованная в 2004 году. Книга посвящена деятельности Перкинса в качестве работника электротехнической компании Chas. T. Main из Бостона. Согласно воспоминаниям Перкинса, во время работы на Chas. T. Main его основной задачей являлось убеждение представителей развивающихся стран в необходимости привлечения кредитов для развития инфраструктурных проектов (способствующих, помимо всего прочего, повышению уровня благосостояния местной элиты), в качестве исполнителей которых, как правило, рассматривались американские компании.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B#cite_note-1 [1]

так,До речі,працювали Супрун,Яресько..
Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ - Цензор.НЕТ 7225
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12.01.2021 00:19 Відповісти
А ты как хотел? Индустриализация через голодомор? Или всех в лагеря согнать?
Или военная агрессия рашки?
Инфраструктурные проекты на кредиты США для тебя Паша-дура это самое худшее что может быть в мире?
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12.01.2021 01:49 Відповісти
зато женатик мишаня под боком толстозадый)
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11.01.2021 21:38 Відповісти
Мавзолейное быдло даже знает даже с кем спит дохляк чЛенин не говоря о живих...
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11.01.2021 21:40 Відповісти
Замість офіційної коханки Саака,буде якась Маша.
Слугу поміняли на слугу... Що зміниться ?
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11.01.2021 21:49 Відповісти
Коли ти зв*язалася зі служками уродів - то совість втратила.
А розуму і не було.
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11.01.2021 23:32 Відповісти
а чем самым её "исключительная недевальвированная совесть" разошлась с позицией основной группы в ПАРЕ эта особа постеснялась раскрыть?...
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11.01.2021 23:37 Відповісти
ПАРЄ кацапи нагнули..
і немає там особливої ваги ЗАРАЗ голос України.
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11.01.2021 23:37 Відповісти
Раніше, наша делегація в ПАРЄ, була однією потужною, проукраїнської командою, а зараз малоросійське шапіто.
Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ - Цензор.НЕТ 5307
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12.01.2021 00:04 Відповісти
Это этот московский кОзачек Эрмак мутит воду гнида!
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12.01.2021 00:22 Відповісти
эта Ясько производит впечатление ясельной группы в детском саду.
ах-ах она не ожидала
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12.01.2021 01:49 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3240529/zastupnyk_golovy_op_tymoshenko_kupyv_budynok_pid_kyyevom_ploscheyu_354_m_ta_poletiv_vidpochyvaty_v_dubayi
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12.01.2021 02:23 Відповісти
Ясько была лучом света в тёмном царстве ПАСЕ. Ясно, что такие как она не могут удовлетворять шмарклю.
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12.01.2021 08:33 Відповісти
Если все так безнадежно, то почему не выйдет из этой фракции? Боится что из делегации ПАСЕ погонят?
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12.01.2021 10:24 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
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15.01.2021 10:32 Відповісти
 
 