Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ

Депутат "Слуги народу" Єлизавета Ясько вважає, що причиною її відставки з поста глави української делегації в ПАРЄ стала відмова голосувати не по совісті.

Про це вона написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора", - стверджує Ясько.

За словами депутата, їй наполегливо радили "переглянути свою думку щодо принципових для України питань" та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ.

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"Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь", - додала Ясько.

Політик зазначила, що залишається членом української делегації.