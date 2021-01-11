Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ
Депутат "Слуги народу" Єлизавета Ясько вважає, що причиною її відставки з поста глави української делегації в ПАРЄ стала відмова голосувати не по совісті.
Про це вона написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора", - стверджує Ясько.
За словами депутата, їй наполегливо радили "переглянути свою думку щодо принципових для України питань" та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ.
"Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь", - додала Ясько.
Політик зазначила, що залишається членом української делегації.
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отставной козы два барабанщика ))))))
некоторые паргеноссы мне теперь не геноссе и партай ?
но новая корабельная сосна, судя по голосованию за нее ОПЗЖ и Майбаха еще кораб-******* прежней
Лучше бы в Голос шла. А в старых партиях ЕС, Батькивщине - все те же лица десятками лет, вошедшие в политику за большие деньги + берут нашумевших типа Савченко , или очень популярные.
Бл..дь когы вы навыбирали???
бл уже и в ПАРЕ зеленые обосрались. суки рукожопые
У 2013-2014 роках за програмою обміну з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київським національним університетом імені Тараса Шевченка навчалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова .
Підтримує розвиток ромських громад в Україні та захист їхніх прав як етнічної меншини.
3/4 страны что-то «инвестировали» в Зе-власть. Масштабы и суть инвестиций очень разные, но сегодня многим очевидно- пора забирать вклады. И чем выше «вклад», тем своевременнее выход.
А сегрегация украинцев на правильное меньшинство, сопящее в «шоколадную дырку», и не правильное большинство в неё не сопящее, очень смахивает на какую-то, весьма изощренную форму супрематизма.
строго наоборот,Украине.
Тепер республіканці ототожнюватимуться як пропутінська партія, безглуздий штурм Капітолію, смерть 6х американців серед яких ветеран та коп. Розділяй та володій.
Поправлю для большинства слуг
Андрей Пионтковский.
От себя добавлю...каждый РАБссиянин это заслужил чесно...
а так можна розхитати...
ой, ти бозе-бозе) А твоя "совесть" куда девальвируется, когда ты к женатому Михо в кровать прыгаешь? А? то-то... совестливая ты наша
це Прем"єр "від Сороса."
Шмигаль,до речі-Від Ахмєтова
так,До речі,працювали Супрун,Яресько..
Или военная агрессия рашки?
Инфраструктурные проекты на кредиты США для тебя Паша-дура это самое худшее что может быть в мире?
Слугу поміняли на слугу... Що зміниться ?
А розуму і не було.
і немає там особливої ваги ЗАРАЗ голос України.
ах-ах она не ожидала
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.