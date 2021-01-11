"ЄС" повторно зареєструвала законопроєкт про статус полонених, який блокує монобільшість, - Ірина Геращенко
Законопроєкт про статус полонених, прийняття якого блокує монобільшість, повторно зареєстрований у парламенті.
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність", Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (2014-2019) Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За кого сьогодні бореться Україна? Хто опікується родинами заручників? Хто на постійному контакті з їх батьками і дружинами? Через деструктивну позицію РФ звільнення українських бранців заблоковано, але влада могла б більше опікуватися захистом тих, хто пройшов полон", - переконана Геращенко.
"В минулому скликанні ми прийняли закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу. Сьогодні " Європейська Солідарність" разом з колегами з " Голосу" повторно зареєстрували закон про статус полонених- держава має взяти відповідальність за реабілітацію , допомогу в юридичному захисті і супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку", - написала Геращенко.
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Порох щемит Рифмастера, Марчелло, Марусю Звиробий.... ?
Или как ?
Ппц дебили,бл.ть (с)
Это, по мнению не фотошопленных порохоботов, должно вызывать трепет у 3/4 украинцев, которые послали на # олигарха, чьё фото отсвечивает на заднем плане панно.
І чого стрибаєте на Попутника Революції , донецьк же він вам віддав ?