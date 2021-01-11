"ЄС" повторно зареєструвала законопроєкт про статус полонених, який блокує монобільшість, - Ірина Геращенко

Законопроєкт про статус полонених, прийняття якого блокує монобільшість, повторно зареєстрований у парламенті.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність", Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (2014-2019) Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За кого сьогодні бореться Україна? Хто опікується родинами заручників? Хто на постійному контакті з їх батьками і дружинами? Через деструктивну позицію РФ звільнення українських бранців заблоковано, але влада могла б більше опікуватися захистом тих, хто пройшов полон", - переконана Геращенко.

"В минулому скликанні ми прийняли закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу. Сьогодні " Європейська Солідарність" разом з колегами з " Голосу" повторно зареєстрували закон про статус полонених- держава має взяти відповідальність за реабілітацію , допомогу в юридичному захисті і супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку", - написала Геращенко.

Читайте також: "Слуга народу" блокує створення ТСК у справі "вагнерівців", - Ірина Геращенко