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Новини Окуповані території
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Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

В окупованій Ялті вже визначили земельну ділянку для будівництва установки з опріснення морської води.

Про це глава підконтрольної Росії адміністрації міста Яніна Павленко сказала на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання Криму 11 січня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ситуація з водою в Ялті стабільна, але тим не менш, та чудова ідея, яку ви (маріонетка Кремля Сергій Аксьонов. - Ред.) нам подали і є для вас в пріоритеті - пошуки земельної ділянки, який вже підібрано і впровадження, напевно, першої в Криму, я сподіваюся, системи очищення морської води", - сказала Павленко.

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Разом із цим, вона зазначила, що юристи дійшли висновку, що "в Росії не розроблено нормативних документів, які б дозволяли на законодавчому рівні використовувати опріснену воду".

У зв'язку з цим, Павленко попросила Аксьонова вникнути в це питання і допомогти.

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Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

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Автор: 

Крим (14192) Ялта (103) водопостачання (839) вода (1186)


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Топ коментарі
+20
настав час опрєснітєльних історій!
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11.01.2021 21:47 Відповісти
+15
Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки - Цензор.НЕТ 6610
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11.01.2021 21:50 Відповісти
+12
Анало говнєт !
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11.01.2021 21:55 Відповісти
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У них Ялта вже енергетичний інкубатор Криму,? Нехай опріснюють, вода буде в трубах по ціні бутильованої, коли їм прийде рахунок від окупаціної влади і навіть без навару для фірм а лише по собівартості, очі кримчан вилізуть аж на лоба. Природу лозунгом "Крим наш" не розчулиш. Це всерівно, що дистилювати воду для чайника і потім за це платити.
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12.01.2021 07:59 Відповісти
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