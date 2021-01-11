Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ

Проти Дубінського ввели санкції США, Трампа звинувачують у зраді, українці протестують проти дорогого газу, - головні новини України та світу за понеділок, 11 січня.

Санкції проти Дубінського та інших соратників Деркача

Міністерство фінансів США ввело санкції проти "слуги народу" Олександра Дубінського, колишнього президента Костянтина Кулика і ще 5 осіб, яких відомство вважає соратниками нардепа Олександра Деркача. У мінфіні США їх вважають винними у втручанні у вибори через публікацію так званих "плівок Байдена".

Дубінський, який сидів поруч із Деркачем на пресконференції під час оприлюднення "плівок Байдена", тепер запевняє, що ніколи не мав до цього стосунку.

Трампа звинуватили в підбурюванні до заколоту

Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу. Чинного президента в цьому документі звинувачують у підбурюванні до повстання.

Протести проти подорожчання газу

У різних частинах України відбулися акції проти підвищення ціни на газ для населення. Люди протестували у Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та на Буковині.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв знизити ціни на газ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що це зроблять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит".

Ситуація на Донбасі

Захисник України загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі Пісків. Загалом від початку доби - 6 обстрілів.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна пропонує Росії "золотий міст" - можливість піти з Донбасу "зі збереженням обличчя", а росіяни на це "то йдуть, то не йдуть".

У соцмережах обговорюють фото журналістки "112 каналу" Дар'ї Чирах, яка в 14-річному віці знімалася з плакатом "Save Donbass from Ukraine Army", але тепер кається.

Вакцина для України проти COVID-19 ефективна на 78%

Китайська вакцина від коронавірусу корпорації Sinovac Biotech показала ефективність 78%, що на 17% менше, ніж вакцина від американських компаній Pfizer Inc. і Moderna Inc. Саме Sinovac влада закупила для вакцинації українців.