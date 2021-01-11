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Новини
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Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ

Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ

Проти Дубінського ввели санкції США, Трампа звинувачують у зраді, українці протестують проти дорогого газу, - головні новини України та світу за понеділок, 11 січня.

Санкції проти Дубінського та інших соратників Деркача

Міністерство фінансів США ввело санкції проти "слуги народу" Олександра Дубінського, колишнього президента Костянтина Кулика і ще 5 осіб, яких відомство вважає соратниками нардепа Олександра Деркача. У мінфіні США їх вважають винними у втручанні у вибори через публікацію так званих "плівок Байдена".

Дубінський, який сидів поруч із Деркачем на пресконференції під час оприлюднення "плівок Байдена", тепер запевняє, що ніколи не мав до цього стосунку.

Трампа звинуватили в підбурюванні до заколоту

Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу. Чинного президента в цьому документі звинувачують у підбурюванні до повстання.

Протести проти подорожчання газу

У різних частинах України відбулися акції проти підвищення ціни на газ для населення. Люди протестували у Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та на Буковині.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв знизити ціни на газ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що це зроблять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит".

Ситуація на Донбасі

Захисник України загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі Пісків. Загалом від початку доби - 6 обстрілів.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна пропонує Росії "золотий міст" - можливість піти з Донбасу "зі збереженням обличчя", а росіяни на це "то йдуть, то не йдуть".

У соцмережах обговорюють фото журналістки "112 каналу" Дар'ї Чирах, яка в 14-річному віці знімалася з плакатом "Save Donbass from Ukraine Army", але тепер кається.

Вакцина для України проти COVID-19 ефективна на 78%

Китайська вакцина від коронавірусу корпорації Sinovac Biotech показала ефективність 78%, що на 17% менше, ніж вакцина від американських компаній Pfizer Inc. і Moderna Inc. Саме Sinovac влада закупила для вакцинації українців.

Автор: 

вакцина (4419) газ (10503) Деркач Андрій (153) санкції (12159) США (23483) тарифи (2064) Донбас (22358) Трамп Дональд (6174) Тарифи на газ (1060) Деркач Олександр (56) Дубінський Олександр (492) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+5
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3162
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11.01.2021 22:31 Відповісти
+4
Забыли добавить что зеленский отменил все льготы на электроэнергию. Это важно, многие дома топили электрокотлом, теперь всё, только дровами либо пукать много придётся, можно например зелёного гороха поесть
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11.01.2021 22:10 Відповісти
+2
з приходом Байдена,путіну прийдеться не дочці корону передати,а мєдвєдєву.Тепер зрозуміло,чому кацапи штурмували Капітолій.----Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17605&force-full=1
🇷🇺🤜🏻🇺🇸Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Трампа в отношении масштабной хакерской атаки на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с наличием у Путина компромата на него. https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert В сентябре мы упоминали , что у вождя и вправду есть компрометирующая информация на Трампа как сексуального характера, так и о финансовой помощи российской власти в прошлой избирательной кампании уходящего президента США. Имея подобные рычаги воздействия, до недавнего времени Путин имел возможность воздействовать на некоторые решения, принимаемые в Овальном кабинете. С приходом Байдена люфт возможностей обнулился.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17031 Кремлёвский мамковед
🇷🇺📖🇺🇸 Американский журналист, отец Уотергейтского скандала Боб Вудворд готовит к публикации свою новую книгу Rage («Ярость»), способную вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее включены расшифровки ряда и...TELEGRAM
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11.01.2021 22:10 Відповісти
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Главные новости- «Дубинский под санкциями»... )) С Дубинским всё давно более-менее ясно. Загадкой остаётся- кто назначил эту новость главной?))
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11.01.2021 22:09 Відповісти
з приходом Байдена,путіну прийдеться не дочці корону передати,а мєдвєдєву.Тепер зрозуміло,чому кацапи штурмували Капітолій.----Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17605&force-full=1
🇷🇺🤜🏻🇺🇸Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Трампа в отношении масштабной хакерской атаки на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с наличием у Путина компромата на него. https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert В сентябре мы упоминали , что у вождя и вправду есть компрометирующая информация на Трампа как сексуального характера, так и о финансовой помощи российской власти в прошлой избирательной кампании уходящего президента США. Имея подобные рычаги воздействия, до недавнего времени Путин имел возможность воздействовать на некоторые решения, принимаемые в Овальном кабинете. С приходом Байдена люфт возможностей обнулился.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17031 Кремлёвский мамковед
🇷🇺📖🇺🇸 Американский журналист, отец Уотергейтского скандала Боб Вудворд готовит к публикации свою новую книгу Rage («Ярость»), способную вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее включены расшифровки ряда и...TELEGRAM
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11.01.2021 22:10 Відповісти
👍👌👏
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11.01.2021 22:54 Відповісти
Забыли добавить что зеленский отменил все льготы на электроэнергию. Это важно, многие дома топили электрокотлом, теперь всё, только дровами либо пукать много придётся, можно например зелёного гороха поесть
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11.01.2021 22:10 Відповісти
Дубінеску, взагалі повинен пройти тест на адекватність. А санкції треба такі - не пересаджувати його органи іншим людям у зв'язку з їх токсичност'ю.
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11.01.2021 22:19 Відповісти
У 🤢🤡 «слуг» разве есть адекватные ?
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11.01.2021 22:53 Відповісти
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3162
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11.01.2021 22:31 Відповісти
дубінскій ще вчора верещав проти "внєшнєго вліянія" , а сьогодні : "я нє прічом , я проста прісєл рядам" . А кажуть , що ця мерзота санкцій не боїться .
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12.01.2021 00:06 Відповісти
Ось зеЛенін і дожив до того часу, що його люди тепер під санкціями США. Чи розуміє він, що санкції навколо ініціаторів "плівок Байдена" - це тільки початок його особистої великої проблеми?
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12.01.2021 00:41 Відповісти
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3001
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12.01.2021 00:41 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой поделили Украину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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12.01.2021 09:38 Відповісти
 
 