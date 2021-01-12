Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко
Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" із додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив в.о. міністра Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5356 грн, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - написав чиновник.
За його словами, підконтрольна НАК "Нафтогаз України" компанія "Укргазвидобування" буде продавати постачальникам для "вразливих" споживачів газ за ціною "хаб мінус", ціна буде переглядатися раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді, і таке ціноутворення вигідне для добувної компанії.
"Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. Споживачі зможуть так само вільно вибирати собі постачальника, при цьому, якщо вони не є "вразливими" споживачами, то вони зможуть вибирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти", - додав Вітренко.
Він уточнив, що зараз пропозиція Міненерго перебуває на стадії обговорення. "Можуть бути "підводні камені", зокрема юридичні обмеження; важливо врахувати всі ризики, зокрема ризик маніпуляцій з боку постачальників; нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад; бажано ще й залучити міжнародних партнерів для спільного тиску на "Газпром" тощо", - зазначив в.о. міністра.
Вітренко вказав, що Міненерго готове розглянути альтернативні пропозиції, якщо вони краще і швидше вирішують проблеми на ринку.
Описуючи ці проблеми, він уточнив, що згідно з проведеним за дорученням прем'єр-міністра моніторингом цін на газ для населення в січні, основні постачальники - т.зв. облгаззбути - постачають газ за середньозваженою ціною 9618 грн (у діапазоні від 6990 до 10 800 грн), газопостачальна компанія "Нафтогазу" - по 7220 грн.
"Тобто у облгаззбутів в середньому ціна на 33% вища. Але при цьому їхня частка "ринку" - 89%. Погодьтесь, що з цим "ринком" не так", - констатував ситуацію Вітренко через п'ять місяців після скасування із серпня 2020 року режиму спецзобов’язань (PSO) з обмеженням ціни.
Водночас він вважає, що і ціна "Нафтогазу" не є ринковою через відсутність досконалої конкуренції на оптовому ринку. Причиною Вітренко назвав домінування російського "Газпрому" на ринках Центральної і Східної Європи, зокрема його відмова від продажу газу на кордоні РФ-Україна і блокування експорту газу з РФ і Середньої Азії іншими компаніями.
"Якби "Газпром" цього не робив, то з економічної точки зору можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні "хаб мінус траспорт" - тобто ціна на ліквідному європейському ринку, куди через Україну йде газ з території РФ, мінус вартість транспортування від кордону РФ-Україна до цього європейського ринку", - пояснив глава Міненерго. Він уточнив, що на січень така ціна становила б 5900, а значить "Нафтогаз" продає за ціною на 22% вище "хаб мінус".
"Чи має держава спокійно за цим спостерігати? І навіщо тоді тримати в державній власності "Нафтогаз", якщо не для того, щоб він відстовював національні інтереси?" - вважає Вітренко.
На його думку, "Нафтогаз" має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем, і може подавати скарги до Європейського антимонопольного органу, а також навіть ініціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаною наприкінці грудня 2019 року.
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Опять всех делят на своих и чужих. Уязвимых.. неуязвимых.. слабоуязвимых и пр. Давайте тогда и колбасу продавать всем по разной цене... Почему это для газа он уязвимый а для электроэнергии не уязвимый?
?!?
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Краткое содержание предыдущего дня- Зеленые крысы в панике ... Зеленский и его банда, оказывается, подняли тарифы для того, чтобы их снизить !
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия ! Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 Квт для тарифов на электроэнергию
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Вiтренко,як циган сонцем ЩОСЬ круте з ТАРИФАМИ
Запропонував розглянути варіант із запровадженням «вразливих»
споживачів ХТО це такi-невiдомо Для"вразливих" ТАРИФ буде-«хаб мінус транспортування»+визначена гранична націнка постачальників Питав: "Де дiвся укр\газ?" НЕ вiдповiв
Хошь какую хошь цену за куб газа пропиши, хоть вообще газ не пользуй, а платить за доставку будете на 165% выше, как и порешили.
Вы можете вообще не жечь газа, но за его поставку по трубам извольте раскошелиться.
Создали закупку газа населением на зиму в личном кабинете гор газа. Но знает об этом менее 2% населения. Летом покупал на зиму по 4+ за куб.
А остальным решили впаривать по полной! А остальные решили дать им лещя по всей морде! Вот так то!
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
можно и через довереных, зробить перелик власности и реестр власникигромады и явочным порядком назнчать органы власти на теретории громад. Существующие становятся нелегальными и до громады не имеют никакого отношения. Конституция.ст 5 13.14.142.143.
Все 73%.
как они это посчитали, в НОЯБРЕ 2020 было 6 101 (с НДС), т.е. 5 084 грн (https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/#data-filter)
5356 грн ОТКУДА ещё - 271 гривна - $9,5 "ВЗЯЛИСЬ"
Итак,
1. Собственная добыча (20 млрд. м3 по сост на 2018)
Тут я виделл ссылки, что по мнению Яценюка это 70 долл, у Тимошенко это $75. Возьмем среднее = $72.5
2. Импорт (10 млрд м3 по сост. на 2018).
Возьмем 6000 грн / 28 грн/$ = $214.
Средневзвешенная цена = (20 млрд. * $72.5 + 10 млрд. * $214) / (20 млрд + 10 млрд) = $119.67 *28 грн = 3350 грн
Тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ…
У «зеленой» власти нет пределов циничности, алчности и некомпетентности. Именно так можно оценить искусственно созданный Кабмином и «Нефтегазом» тарифный кризис, поставивший за грань выживания миллионы украинцев. Лишив их покупательной способности. Уничтожая экономику. А теперь, после начала стихийных бунтов людей, власть начала имитацию «борьбы» с этим же кризисом. Мол, мы вам подняли в разы цены на газ, но теперь героически будем ее снижать на копейки.
Такие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Однако идеологи тарифного геноцида остаются по-прежнему при власти, поэтому никакого реального снижения цен на газ ожидать не стоит.
На самом деле тарифный кризис, вызванный завышенными в разы «рыночными» ценами, прогнозировался еще с лета. Просто перед осенними местными выборами власть боялась озвучить свои тарифные коррупционные аппетиты, чтобы окончательно не растерять рейтинг. Ну, а с ноября стоимость газа начала расти уже в разы. И вышла просто на неподъемные цифры для украинцев с января - 10-12 грн.
Плюс - с января власть увеличила в два раза стоимость доставки газа. Не забыв и отменить льготный тариф на электроэнергию ( по сути - повысив в два раза стоимость за КВт).
Есть ли реальные механизмы для того, чтобы не поднимать стоимость газа, а сейчас - ее в разы снизить? Конечно, есть. И они предложены лидером оппозиции и дважды премьер-министром Юлией Тимошенко. Предложена четкая и компетентная альтернативная стратегия выхода из тарифного кризиса от политика, которая во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов не поднимала (!) стоимость газа для людей.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5.html Тимошенко: новая власть тарифами дерет с украинцев три шкуры
Во-первых, необходимо продавать украинцам газ из подземных хранилищ, где у нас рекордные запасы за всю историю независимости (почти 30 млрд кубов), по цене дешевой закупки. А это составляет около 3 грн за куб.
Иными словами, «зеленая» власть должна перестать зарабатывать в 3 раза больше на газе из хранилищ. Рассказывая басни, что украинцы сейчас так много платят за газ из-за пикового спроса на топливо в Европе. Нет, просто не надо грабить свой народ во время пандемии коронавируса.
Во-вторых, Тимошенко вновь говорит о миллиардах кубов газа украинской добычи с себестоимостью 3-4 грн, который нам также продают в 2-3 раза дороже.
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html В Украине может начаться «тарифный Майдан» против Зеленского - политолог
В целом же Зеленскому пора наконец-то определиться. Или он поддерживает тех политиков и чиновников, которые окончательно угробят страну. Но ответственность за их антисоциальные действия в глазах людей все равно несет президент. Или пора начать сотрудничать с профессиональными антикризисными менеджерами, если Зеленский действительно желает добра Украине, как говорил во время президентских выборов…
…
Предложенный Зеленским механизм снижения тарифов на газ предусматривает … европейские цены на газ на биржах.
То есть - все то, что действует с лета по команде Зеленского и привело к повышению цены до 12-14 грн за куб.
Чую, после «снижения» Зеленского станет ещё дороже и останется такая же цена.
А все почему? Зеленский ненавидит украинцев и сознательно проводит тарифный геноцид…
…
Зеленский заявил, что Кабмин должен снизить цену на газ для населения.
Похоже, хитрозадый Голобородько решил нас всех опять обмануть. Сначала он в разы поднял нам тарифы на газ. Но в этом якобы будет виноват Шмыгаль. А теперь добрый Зеленский даст команду на пару гривен тарифы снизить - и все украинцы должны получить оргазм.
Политтехнология из серии «Нюх-нюх»))))
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Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
Витренко Коломойского холоп.