Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко

Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" із додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив в.о. міністра Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5356 грн, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - написав чиновник.

За його словами, підконтрольна НАК "Нафтогаз України" компанія "Укргазвидобування" буде продавати постачальникам для "вразливих" споживачів газ за ціною "хаб мінус", ціна буде переглядатися раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді, і таке ціноутворення вигідне для добувної компанії.

"Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. Споживачі зможуть так само вільно вибирати собі постачальника, при цьому, якщо вони не є "вразливими" споживачами, то вони зможуть вибирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти", - додав Вітренко.

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Він уточнив, що зараз пропозиція Міненерго перебуває на стадії обговорення. "Можуть бути "підводні камені", зокрема юридичні обмеження; важливо врахувати всі ризики, зокрема ризик маніпуляцій з боку постачальників; нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що йдеться саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад; бажано ще й залучити міжнародних партнерів для спільного тиску на "Газпром" тощо", - зазначив в.о. міністра.

Вітренко вказав, що Міненерго готове розглянути альтернативні пропозиції, якщо вони краще і швидше вирішують проблеми на ринку.

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Описуючи ці проблеми, він уточнив, що згідно з проведеним за дорученням прем'єр-міністра моніторингом цін на газ для населення в січні, основні постачальники - т.зв. облгаззбути - постачають газ за середньозваженою ціною 9618 грн (у діапазоні від 6990 до 10 800 грн), газопостачальна компанія "Нафтогазу" - по 7220 грн.

"Тобто у облгаззбутів в середньому ціна на 33% вища. Але при цьому їхня частка "ринку" - 89%. Погодьтесь, що з цим "ринком" не так", - констатував ситуацію Вітренко через п'ять місяців після скасування із серпня 2020 року режиму спецзобов’язань (PSO) з обмеженням ціни.

Водночас він вважає, що і ціна "Нафтогазу" не є ринковою через відсутність досконалої конкуренції на оптовому ринку. Причиною Вітренко назвав домінування російського "Газпрому" на ринках Центральної і Східної Європи, зокрема його відмова від продажу газу на кордоні РФ-Україна і блокування експорту газу з РФ і Середньої Азії іншими компаніями.

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"Якби "Газпром" цього не робив, то з економічної точки зору можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні "хаб мінус траспорт" - тобто ціна на ліквідному європейському ринку, куди через Україну йде газ з території РФ, мінус вартість транспортування від кордону РФ-Україна до цього європейського ринку", - пояснив глава Міненерго. Він уточнив, що на січень така ціна становила б 5900, а значить "Нафтогаз" продає за ціною на 22% вище "хаб мінус".

"Чи має держава спокійно за цим спостерігати? І навіщо тоді тримати в державній власності "Нафтогаз", якщо не для того, щоб він відстовював національні інтереси?" - вважає Вітренко.

На його думку, "Нафтогаз" має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем, і може подавати скарги до Європейського антимонопольного органу, а також навіть ініціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаною наприкінці грудня 2019 року.

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