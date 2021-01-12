На Львівщині "смотрящому" за Личаківською колонією повідомлено про підозру в організації наркоторгівлі, - Нацполіція

На Львівщині правоохоронці блокували поставки наркотичних засобів до виправної установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили, що організував діяльність угруповання 37-річний "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. До складу входили засуджені та мешканці області.

За вказівкою організатора виконавці закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини. В подальшому перекидали "товар" через паркан на територію колонії, а інші члени угруповання вже реалізовували наркотики засудженим. Щоденний прибуток від протиправної діяльності становив майже 20 тис. гривень. Усі дії учасників злочинної групи відбувалися під контролем її організатора.

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Наразі організатору – "смотрящому" за виправною колонією – слідчі повідомили підозру за ч. 5 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Іншим трьом його "помічникам" - за ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.