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Новини Силовики
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На Львівщині "смотрящому" за Личаківською колонією повідомлено про підозру в організації наркоторгівлі, - Нацполіція

На Львівщині правоохоронці блокували поставки наркотичних засобів до виправної установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Львівщині смотрящому за Личаківською колонією повідомлено про підозру в організації наркоторгівлі, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що організував діяльність угруповання 37-річний "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. До складу входили засуджені та мешканці області.

За вказівкою організатора виконавці закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини. В подальшому перекидали "товар" через паркан на територію колонії, а інші члени угруповання вже реалізовували наркотики засудженим. Щоденний прибуток від протиправної діяльності становив майже 20 тис. гривень. Усі дії учасників злочинної групи відбувалися під контролем її організатора.

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Наразі організатору – "смотрящому" за виправною колонією – слідчі повідомили підозру за ч. 5 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Іншим трьом його "помічникам" - за ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України. 

Автор: 

криміналітет (306) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Львівська область (2470)


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12.01.2021 08:55 Відповісти
Биомусор в стране не утилизируется!!! А жаль!
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12.01.2021 10:23 Відповісти
Личаківська виправна колонія (в народі "тридцятка") створена на базі Янівського концтабору,де у війну перебували близько двохсот тисяч євреїв,яких розстрілювали там же нижче на кар"єрі,чи в Лисинецькому лісі,чи на Пісках...В радянські часи робила меблі...Одне незрозуміло - чому "личаківська"?..Вона на другому кінці Львова від Личаківського району і Личаківської вулиці,совіти тут щось як завше начудили з назвою...
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12.01.2021 10:49 Відповісти
 
 