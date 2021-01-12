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Новини
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Зеленський підписав указ про збільшення території нацпарку "Верховинський" у Карпатах на 1,7 тис. га

Зеленський підписав указ про збільшення території нацпарку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміну меж території національного природного парку "Верховинський"".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має протягом 2021-2023 років відповідно до законодавства вирішити питання про надання національному природному парку "Верховинський" у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, які вилучаються у державного підприємства "Верховинське лісове господарство", та провести державну реєстрацію прав на відповідні земельні ділянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленського в Карпатах створено новий національний парк "Королівські Бескиди"

Автор: 

заповідник (104) Зеленський Володимир (24413) Карпати (266) ліс (771)


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Топ коментарі
+7
генератор случайных чисел
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12.01.2021 02:16 Відповісти
+5
Володимир Великий *****.
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12.01.2021 04:10 Відповісти
+3
Украина стала лидером по принятию безмозглых и бесполезных законов
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12.01.2021 05:51 Відповісти
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12.01.2021 02:16 Відповісти
Даже на отдыхе думает про Украину!
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12.01.2021 02:38 Відповісти
золотой он человек !
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12.01.2021 09:05 Відповісти
Зрада? Однозначно!
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12.01.2021 13:13 Відповісти
Володимир Великий *****.
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12.01.2021 04:10 Відповісти
Украина стала лидером по принятию безмозглых и бесполезных законов
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12.01.2021 05:51 Відповісти
Возвращаясь к выборам президента. Я в принципе не понимаю их цель. Не проще ли сразу выбирать главу администрации?
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12.01.2021 05:54 Відповісти
Великий и несокрушимый решил приобщить к своим владениям маленькую часть земельки...
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12.01.2021 06:12 Відповісти
Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га - Цензор.НЕТ 2104
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12.01.2021 06:21 Відповісти
камельчук (кривокробылко) открыл очень выгодный алгоритм - если не вылазить из зажопских эфиров, нести ахинею и петь ассану мартвечуку, можно быстро приобрести новое авто за 96К убитых президентов
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12.01.2021 06:31 Відповісти
12 клиентов на виселицу.
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12.01.2021 06:56 Відповісти
А где Тупицкий с подельниками, чтобы признать этот законопроект не Конституционным?
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12.01.2021 07:35 Відповісти
Собственную отставку подписывай,кретин.
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12.01.2021 06:57 Відповісти
присмотрел себе земельку?
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12.01.2021 07:10 Відповісти
I до ворожки не ходи.
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12.01.2021 12:30 Відповісти
Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га - Цензор.НЕТ 4507
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12.01.2021 07:40 Відповісти
Сів президент на пеньок погладив по молодим кільцям, поцілував його в лобік і зі сльозами на очах підписав указ посадити ліс, а не тих бариг хто його вирізав під невпинним наглядом прокурорів, суддів, МВС, СБУ, НАБУ, НАЗК, АКС, КС, Адміністарцій, Райрад тощо....
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12.01.2021 08:08 Відповісти
хорошо, может хоть там не вырубят всё под корень.
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12.01.2021 08:29 Відповісти
Нi.Там тупо набудують... щьось.
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12.01.2021 12:28 Відповісти
Ні. Не набудують. Там не вырубят лес под корень.
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12.01.2021 12:57 Відповісти
.

таак вот как надо было с самого начала ? Не взяточников из лесхозов на собраниях щемить а просто парки увеличивать ?

(чмо.)
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12.01.2021 08:40 Відповісти
Поц поляну застовбив....
А ви про щьо подумали...?
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12.01.2021 12:26 Відповісти
 
 