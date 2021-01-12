Зеленський підписав указ про збільшення території нацпарку "Верховинський" у Карпатах на 1,7 тис. га
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміну меж території національного природного парку "Верховинський"".
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має протягом 2021-2023 років відповідно до законодавства вирішити питання про надання національному природному парку "Верховинський" у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, які вилучаються у державного підприємства "Верховинське лісове господарство", та провести державну реєстрацію прав на відповідні земельні ділянки.
Топ коментарі
+7 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар12.01.2021 02:16 Відповісти Посилання
+5 maravillo
показати весь коментар12.01.2021 04:10 Відповісти Посилання
+3 Bastian - Bastian
показати весь коментар12.01.2021 05:51 Відповісти Посилання
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таак вот как надо было с самого начала ? Не взяточников из лесхозов на собраниях щемить а просто парки увеличивать ?
(чмо.)
А ви про щьо подумали...?