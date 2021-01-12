Зеленський підписав указ про збільшення території нацпарку "Верховинський" у Карпатах на 1,7 тис. га

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміну меж території національного природного парку "Верховинський"".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має протягом 2021-2023 років відповідно до законодавства вирішити питання про надання національному природному парку "Верховинський" у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, які вилучаються у державного підприємства "Верховинське лісове господарство", та провести державну реєстрацію прав на відповідні земельні ділянки.

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