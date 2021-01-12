Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті
Президент Дональд Трамп взяв на себе певну відповідальність за підбурювання до заворушень у будівлі Конгресу, заявив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті на селекторній нараді Республіканської партії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.
Маккарті заявив республіканцям у Палаті представників, що президент Трамп несе певну провину за смертоносні заворушення в Капітолії 6 січня і взяв на себе певну відповідальність.
Він також повідомив, що закликав Трампа зателефонувати обраному президенту Джо Байдену і привітати його з перемогою.
Зазначається, що перед зустріччю Маккарті, який є одним із найближчих союзників Трампа, направив лист своїм колегам-республіканцям, в якому заявив, що виступає проти імпічменту.
Замість цього він запропонував низку інших варіантів, зацікавленість у реалізації яких висловили деякі члени Республіканської партії. Серед таких пропозицій - резолюція, яка засуджує Трампа, і створення комісії з розслідування нападу на Капітолій.
Так, республіканець Том Рід виступив на підтримку резолюції про осудження.
"Президент має відповідати за свої дії. Імпічмент, однак, не є відповіддю", - написав він у Twitter, представляючи свою статтю в New York Times.
У своїй статті він пояснив, чому не вважає імпічмент Трампу прийнятним. Він також повідомив, що частина республіканців збирається представити у вівторок резолюцію з осудом Трампа.
"Я маю намір приєднатися до моїх колег з палати представників у вівторок і надати резолюцію про осудження, щоб забезпечити негайну відповідальність за події 6 січня. Ми також повинні розглянути альтернативи, які могли б дозволити Конгресу заборонити містеру Трампу займати федеральний пост у майбутньому", - зазначив Рід у статті.
6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули.
Нині демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення, що сталися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Беседа с экс-гэбистом резидентуры в штатах (Швец):
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ifwknslfnkp15pf0fTBXu4Adwvpk4-yHkNaMPW40MBDprCT8_BvMULrs&v=UAr0WEV9Thg&feature=youtu.be "Трампа контора вела ещё с 70х"
Итак:
1. Он теряет пожизненную пенсию в $200 тыс.
2. Он теряет $1 млн./год командировочного пособия
3. Он теряет пожизненный доступ к информации секретных служб
4. Он теряет возможность баллотироваться в 2024
Неплохо!