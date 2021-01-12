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Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті

Трамп визнав

Президент Дональд Трамп взяв на себе певну відповідальність за підбурювання до заворушень у будівлі Конгресу, заявив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті на селекторній нараді Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.

Маккарті заявив республіканцям у Палаті представників, що президент Трамп несе певну провину за смертоносні заворушення в Капітолії 6 січня і взяв на себе певну відповідальність.

Він також повідомив, що закликав Трампа зателефонувати обраному президенту Джо Байдену і привітати його з перемогою.

Зазначається, що перед зустріччю Маккарті, який є одним із найближчих союзників Трампа, направив лист своїм колегам-республіканцям, в якому заявив, що виступає проти імпічменту.

Замість цього він запропонував низку інших варіантів, зацікавленість у реалізації яких висловили деякі члени Республіканської партії. Серед таких пропозицій - резолюція, яка засуджує Трампа, і створення комісії з розслідування нападу на Капітолій.

Так, республіканець Том Рід виступив на підтримку резолюції про осудження.

"Президент має відповідати за свої дії. Імпічмент, однак, не є відповіддю", - написав він у Twitter, представляючи свою статтю в New York Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

У своїй статті він пояснив, чому не вважає імпічмент Трампу прийнятним. Він також повідомив, що частина республіканців збирається представити у вівторок резолюцію з осудом Трампа.

"Я маю намір приєднатися до моїх колег з палати представників у вівторок і надати резолюцію про осудження, щоб забезпечити негайну відповідальність за події 6 січня. Ми також повинні розглянути альтернативи, які могли б дозволити Конгресу заборонити містеру Трампу займати федеральний пост у майбутньому", - зазначив Рід у статті.

6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули.

Нині демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення, що сталися.

Автор: 

Конгрес США (1240) США (23483) штурм (245) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+8
Так то не Трамп визнав.То Маккарті вважає,що Трамп щось там визнав.
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12.01.2021 07:47 Відповісти
+8
А за штурм Белого дома толпой мародеров а-ля Флойд кто "вину признал"?
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12.01.2021 08:00 Відповісти
+7
Вина Трампа во всем случившемся это 85%, остальное это поддержка его действий со стороны части верхушки республиканцев и расистско-неонацистских и малообразованных прослоек американского общества, особенно в свете трампо-пропаганды.
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12.01.2021 07:59 Відповісти
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Пойдёт в "некоторую тюрьму".
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12.01.2021 07:35 Відповісти
Сильно в цьому сумніваюся.
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12.01.2021 07:37 Відповісти
Да уйди ты уже как человек, уже люди гибнут, шо валодья, шо рыжий, 2 ********, вцепились в кресло, не отцепишь
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12.01.2021 08:08 Відповісти
Просити політика бути "як людина" то марна спроба.
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12.01.2021 08:12 Відповісти
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал дорогой Ленид Ильчич при СССР и донецкий шапкокрад Виктор Янукович в Украине), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
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12.01.2021 10:20 Відповісти
Республіканці в цьому мудріші за демократів з їх другим імпічментом Трампу.
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12.01.2021 07:36 Відповісти
Так то не Трамп визнав.То Маккарті вважає,що Трамп щось там визнав.
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12.01.2021 07:47 Відповісти
-- Так я немного, и --- нечаянно!
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12.01.2021 07:54 Відповісти
Вина Трампа во всем случившемся это 85%, остальное это поддержка его действий со стороны части верхушки республиканцев и расистско-неонацистских и малообразованных прослоек американского общества, особенно в свете трампо-пропаганды.
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12.01.2021 07:59 Відповісти
А за штурм Белого дома толпой мародеров а-ля Флойд кто "вину признал"?
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12.01.2021 08:00 Відповісти
ждем когда демокр возьмут на себя ответственность за стояние на коленях и, таким образом, подстрекание всякой черни из блм антифы к мародёрству и погромам.
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12.01.2021 08:09 Відповісти
То тільки заради виборів, не насправді.)))
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12.01.2021 08:13 Відповісти
Это что-то очень большое в лесу должно сдохнуть, что бы Трамп признал свою неправоту. Скорее всего тот Маккарти выдает желаемое за действительное.
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12.01.2021 08:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ifwknslfnkp15pf0fTBXu4Adwvpk4-yHkNaMPW40MBDprCT8_BvMULrs&v=UAr0WEV9Thg&feature=youtu.be Рука Москвы (и их уши, рога и копыта) в попытке захвата Капитолия.
Беседа с экс-гэбистом резидентуры в штатах (Швец):
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ifwknslfnkp15pf0fTBXu4Adwvpk4-yHkNaMPW40MBDprCT8_BvMULrs&v=UAr0WEV9Thg&feature=youtu.be "Трампа контора вела ещё с 70х"
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12.01.2021 08:29 Відповісти
Подробно о том, что означает повторный импичмент для Трампа.
Итак:
1. Он теряет пожизненную пенсию в $200 тыс.
2. Он теряет $1 млн./год командировочного пособия
3. Он теряет пожизненный доступ к информации секретных служб
4. Он теряет возможность баллотироваться в 2024

Неплохо!
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12.01.2021 08:54 Відповісти
При капиталах миллиардера Трампа этот миллион в год мелочь. А при его возрасте смешно думать, что он будет баллотироваться в 2024. Тем более импичмента 200% не будет. И Трамп это прекрасно понимает. Потому что это будет удар по престижу Республиканцев.
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12.01.2021 10:08 Відповісти
А почему нам про это должен сообщать брехливый путинский интерфакс?
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12.01.2021 08:57 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/11/mccarthy-trump-capitol-riot-457882 Маккарті каже, що Трамп прийняв певну відповідальність за заворушення в Капітолію
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12.01.2021 09:39 Відповісти
Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті - Цензор.НЕТ 3597
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12.01.2021 09:18 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/11/bolton-trump-gop-republicans-457735 Болтон закликає республіканців "очистити забруднення трампїзму ''
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12.01.2021 09:47 Відповісти
Истеблишмент США, безразлично демократы или республиканцы, боится потерять часть своих привилегий, против которых выступал Трамп. В этом вся суть того за что отстранили Трампа. Дон! ни на что не соглашайся, Байдена не поздравляй.
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12.01.2021 10:04 Відповісти
Это рыжее чудо может элементарно замутить вооруженные протесты в пику инаугурации Джозефа Байдена. Поэтому его немедленное отстранение от власти было бы весьма полезно для спокойствия и безопасности граждан США.
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12.01.2021 10:20 Відповісти
 
 