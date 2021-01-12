Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті

Президент Дональд Трамп взяв на себе певну відповідальність за підбурювання до заворушень у будівлі Конгресу, заявив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті на селекторній нараді Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.

Маккарті заявив республіканцям у Палаті представників, що президент Трамп несе певну провину за смертоносні заворушення в Капітолії 6 січня і взяв на себе певну відповідальність.

Він також повідомив, що закликав Трампа зателефонувати обраному президенту Джо Байдену і привітати його з перемогою.

Зазначається, що перед зустріччю Маккарті, який є одним із найближчих союзників Трампа, направив лист своїм колегам-республіканцям, в якому заявив, що виступає проти імпічменту.

Замість цього він запропонував низку інших варіантів, зацікавленість у реалізації яких висловили деякі члени Республіканської партії. Серед таких пропозицій - резолюція, яка засуджує Трампа, і створення комісії з розслідування нападу на Капітолій.

Так, республіканець Том Рід виступив на підтримку резолюції про осудження.

"Президент має відповідати за свої дії. Імпічмент, однак, не є відповіддю", - написав він у Twitter, представляючи свою статтю в New York Times.

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У своїй статті він пояснив, чому не вважає імпічмент Трампу прийнятним. Він також повідомив, що частина республіканців збирається представити у вівторок резолюцію з осудом Трампа.

"Я маю намір приєднатися до моїх колег з палати представників у вівторок і надати резолюцію про осудження, щоб забезпечити негайну відповідальність за події 6 січня. Ми також повинні розглянути альтернативи, які могли б дозволити Конгресу заборонити містеру Трампу займати федеральний пост у майбутньому", - зазначив Рід у статті.

6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули.

Нині демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення, що сталися.