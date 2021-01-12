Кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 91 млн, жертв уже понад 1,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 578 421 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9212 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 91 319 539 випадків інфікування, з них 578 421 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 952 976 осіб, з них 8836 за минулу добу. Так, Німеччина посіла друге місце після США (+1964) за кількістю летальних випадків за добу - 663 смерті.

Побороли хворобу і вилікувалися 65,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.