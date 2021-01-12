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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 91 млн, жертв уже понад 1,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 91 млн, жертв уже понад 1,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 578 421 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9212 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 91 319 539 випадків інфікування, з них 578 421 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 952 976 осіб, з них 8836 за минулу добу. Так, Німеччина посіла друге місце після США (+1964) за кількістю летальних випадків за добу - 663 смерті.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 91 млн, жертв уже понад 1,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 65,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 91 млн, жертв уже понад 1,9 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Той випадок коли радієш, що Україна пасе задніх. Дивно, що США попереду усієї планети.
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12.01.2021 07:57 Відповісти
А писуны, которые пришли на смену журналистам в состоянии привести еще и статистику смертности за 2019 год? Вместе посмеемся...
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12.01.2021 08:10 Відповісти
Здатні, якщо заплатять.
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12.01.2021 08:18 Відповісти
Такими темпами, щоб усі перехворіли, треба, якщо я не помиляюсь приблизно 77 років. То що всі 77 будемо на карантині?
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12.01.2021 09:11 Відповісти
 
 