Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС

Минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування: "Вмілими діями наших військових безпілотник було збито".

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

"На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.