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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень

Минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування: "Вмілими діями наших військових безпілотник було збито".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

"На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень тиші, збито ворожий безпілотник, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29302) Донбас (22358) втрати (4462) ЗСУ (7681) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
А уставший атвайни катається на лижах і їсть шаурму.
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12.01.2021 08:18 Відповісти
+13
Войны без потерь не бывает. Но... Называть регулярные ежедневные обстрелы "продолжительным перемирием" (Зеленский), не видеть российских войск на Донбассе (Фокин) и регулярно встречаться с Путлером (Медведчук) могут только враги суверенной Украины. Помните, зебилы, это вы их привели к власти, это вы "зробили разом"
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12.01.2021 08:52 Відповісти
+11
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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12.01.2021 08:33 Відповісти
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если открывали ответный огонь то премии не будет?
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12.01.2021 08:12 Відповісти
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.

Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний велосипедист (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.
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12.01.2021 09:57 Відповісти
А уставший атвайни катається на лижах і їсть шаурму.
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12.01.2021 08:18 Відповісти
Где комментарии Зельца-наркомана?
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12.01.2021 08:24 Відповісти
а воно може і не в курсах...
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12.01.2021 09:26 Відповісти
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
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12.01.2021 09:58 Відповісти
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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12.01.2021 08:33 Відповісти
Войны без потерь не бывает. Но... Называть регулярные ежедневные обстрелы "продолжительным перемирием" (Зеленский), не видеть российских войск на Донбассе (Фокин) и регулярно встречаться с Путлером (Медведчук) могут только враги суверенной Украины. Помните, зебилы, это вы их привели к власти, это вы "зробили разом"
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12.01.2021 08:52 Відповісти
Не отвлекайте главнокомандующего, он как раз сейчас в Буховеле с горки на "бублике" съезжает.
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12.01.2021 09:18 Відповісти
не-не...не наговаривайте! оно уже на велике помчалось кортеж Санду из Молдовы встречать
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12.01.2021 09:25 Відповісти
Пока Санду из Кишинева на автомобиле доедет, бубочка еще три раза с горки съедет, а потом вертолетом "Вжик!" и дома.
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12.01.2021 09:38 Відповісти
вообще-то...да!
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12.01.2021 09:51 Відповісти
а по версии главнокакбыкомандующего какой день его гениального бл**ского перемирия???
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12.01.2021 09:23 Відповісти
Прочитал комментарий пана Вася Шевченко "главноБЫКОкомандующего"
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12.01.2021 10:00 Відповісти
"Режим тиші ім. зеленського" і вбитий воїн, це вже звучить, як відверте знущання над логікою. Над українцями.
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6195
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12.01.2021 11:00 Відповісти
Якби в голову зелебенському стрельнули!
Вічна пам'ять захиснику!!!
Стою в поклоні!!!
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12.01.2021 11:08 Відповісти
Вічна пам'ять захиснику!!!
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 705

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8150
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12.01.2021 11:18 Відповісти
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины"

На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.Источник: https://censor.net/ru/n3241197

Я не зрозумів. Це що??? Це та сторона заявляє, що в них бойових втрат немає??
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12.01.2021 11:18 Відповісти
Це Арєстович каже що бойових втрат серед його захисників нема. А от у нас є....
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12.01.2021 12:17 Відповісти
Сейчас выползет кто-нибудь из ОПЗЖ (типа Кивы, который сам участник АТО) и начнут рассказывать, как Сорос с Гейтсом высыпают ящик микросхем в бутыль с вакциной и потом ставят вышки 5G для зомбирования. Это называется информационное прикрытие преступления - убийства нашего солдата.
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12.01.2021 11:21 Відповісти
Земля пухом героям України.
Бажаю Московії теж саме що у нас на Донбасі на ії території у 200 разів більше.
Це справедливо.
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12.01.2021 12:33 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8495
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12.01.2021 14:08 Відповісти
 
 