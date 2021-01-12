Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС
Минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що неподалік Красногорівки наші захисники виявили проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування: "Вмілими діями наших військових безпілотник було збито".
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.
У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Так, у районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.
"На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.
Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний велосипедист (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
Вічна пам'ять захиснику!!!
Стою в поклоні!!!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.Источник: https://censor.net/ru/n3241197
Я не зрозумів. Це що??? Це та сторона заявляє, що в них бойових втрат немає??
Бажаю Московії теж саме що у нас на Донбасі на ії території у 200 разів більше.
Це справедливо.