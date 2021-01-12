За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951

За минулу добу в Україні зафіксовано 5116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 309 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 092 особи;

летальних випадків – 184;

одужало – 15 951 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 124 430 осіб;

одужало – 812 368 осіб;

летальних випадків – 20 019;

проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях", - розповів Степанов.









