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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951

За минулу добу в Україні зафіксовано 5116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 309 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 03госпіталізовано – 1 092 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 03летальних випадків – 184;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 03одужало – 15 951 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 03здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

Також читайте: Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 08захворіло – 1 124 430 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 08одужало – 812 368 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 08летальних випадків – 20 019;

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 08проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Кому локдаун, карантин и новые тарифы, а кому курорт со свитой, без ограничений. За ваш счет в том числе, лохи делатели
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 - Цензор.НЕТ 8583
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12.01.2021 08:59 Відповісти
+3
Если в стране короновирус идет на спад, то какого хера зебилы запретили продажу трусов и колгот?
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12.01.2021 08:20 Відповісти
+3
Выздоровели в три раза больше, чем заболели! Хорошая тенденция, которая сама говорит о том, что пора закрыть проект 'локдаун' раньше времени, такой, в котором отпала необходимость , и который несёт только вред для малого бизнеса
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12.01.2021 08:21 Відповісти
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Если в стране короновирус идет на спад, то какого хера зебилы запретили продажу трусов и колгот?
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12.01.2021 08:20 Відповісти
Не идет на спад. Количество госпитализаций растет при том, что тестов сделали намного меньше. Чудеса зеленой статистики. Нужно просто перестать делать тесты. И делать их рашенским фуфлом.
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12.01.2021 08:48 Відповісти
Выздоровели в три раза больше, чем заболели! Хорошая тенденция, которая сама говорит о том, что пора закрыть проект 'локдаун' раньше времени, такой, в котором отпала необходимость , и который несёт только вред для малого бизнеса
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12.01.2021 08:21 Відповісти
Таню! Ви відмінниця в школі для лошар?
Ви правда не розумієте сенс політики "щоби показати успіхи в боротьбі з пандемією треба просто перестати тестувати"?
Кількість нових захворілих за добу протягом останніх тижнів "зменшилася" з 18000 до 5000. Але кількість померлих за добу не зменшилася. А кількість важких хворих навіть збільшилася...
То невже в 2021 році так важко скласти 2 + 2 ?
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12.01.2021 17:43 Відповісти
Количество тестируемых уменьшилось из-за меньшего количества обратившихся за тестирова6ием- такая мысль не посещала вас? Вот здоровому человеку, без всяких признаков какого-либо респираторного заболевания, зачем переть в лабораторию за тестом? Или , тем более, вызывать скорую, или нагружать своего семейного врача?

Школы закрыли, исчез главный источник распространения инфекции - вот в чем причина успеха, можно было ограничиться этой одной единственной эффективной мерой и помогать только обратившимся родителям , которые не имеют возможности работать и смотреть за ребёнком одновременно не имеют дедушек- бабушек. Дать им , например, вожделенные те же восемь тысяч.
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12.01.2021 17:54 Відповісти
А мне на тест очередной послезавтра. Это уже будет четвертый, в этом году! Два- бесплатных, компания оплачивала, этот, надеюсь- тоже оплатит. А один, на английском, срочный- 1450 гривен стоил, в июле прошлого года. Как очевидно- это тоже неплохой бизнес!
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12.01.2021 08:31 Відповісти
Это точно ( я про бизнес)
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12.01.2021 17:55 Відповісти
І це ж без щеплення ... О !

Поділіться передовим досвідом з Канадою, щоб у нас відмінили комендантську годину.
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12.01.2021 08:43 Відповісти
Как врать людям? В этом Зеля спец.
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12.01.2021 08:49 Відповісти
На тему вакцинации Зеленский обосрался, как и его свита. Даже соврать не могут Просто нет нормальной вакцины для населения. И не будет в обозримом будующем.
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12.01.2021 09:04 Відповісти
Смертность 1,2%.
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12.01.2021 08:54 Відповісти
Яка брехня маланська для лохів: смертей під 200 - це біля 15000 випадків заражень. Люди дивляться на такий "спад" нехтують правилами безпеки, що призведе лише до зросту нових випадків, які звичайно не потраплять у статистику.
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12.01.2021 08:58 Відповісти
Кому локдаун, карантин и новые тарифы, а кому курорт со свитой, без ограничений. За ваш счет в том числе, лохи делатели
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 - Цензор.НЕТ 8583
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12.01.2021 08:59 Відповісти
"Кому локдаун, карантин и новые тарифы"

Так им и надо, ЗЕбобикам.
Так их, так, ни шнурков им, ни носков, ни колготок, ни портков.
Чтобы как увидишь кого с голой *опой, сразу было понятно, что это - ЗЕбил.
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12.01.2021 10:12 Відповісти
Одно плохо - продажу презервативов тоже запретили. . Значит зелохи не вымрут
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12.01.2021 10:23 Відповісти
ВИЧ выкосит из ряды?
С другой стороны, может, они теперь и в постели соблюдают социальную дистанцию?
Тогда это хорошо, ведь лох - это наследственное.
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12.01.2021 14:30 Відповісти
Всё хорошее когда-нибудь кончается.
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12.01.2021 11:07 Відповісти
да слуги господ имеют и в хаост и в гриву а что петро разве лучше был
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12.01.2021 21:22 Відповісти
несомненно
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12.01.2021 21:28 Відповісти
простите а чем конеретно также по заграемцам мотался свиту самллетами возил чем же он лучше был а тарифы именно при нем в гору полезли
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12.01.2021 21:44 Відповісти
Что-то объяснять мокшам, все равно что учить свиней азбуке. Пшел вон, мырка запоребриковая
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13.01.2021 05:28 Відповісти
Степанов, давай, отожми и высуши ЗЕбилов!
Пусть не только без носок, а и последних без порток останутся, с голой *опой.
Так их, ЗЕбилов, так их, до девятомая не выпускай из лоХдауна, пусть верещат (они только верещать да плакать умеют).
Чем больше ЗЕбилов без порток оставишь, тем больше тебе, Степанов, скидка со срока выйдет.
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12.01.2021 10:11 Відповісти
Как узнать тролля. Прям красноречивейшая иллюстрация в действии. Определенная лексика, постоянное упоминание пятой точки, лохов , Зе- опять же таки всюду.
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12.01.2021 17:59 Відповісти
Это все полный пиз-шь. Я сам болел. Был в поликлиниках и видел этот беспредел. Люди толпами стоят у кабинетов врачей (никакой дистанции не соблюдается). Пройти тест на КОВИД 19 врач не предлагает. По симптомам у меня эта зараза. а лечат от острого бронхита.Я никому и ничему не верю. Нас имеют по полной. и со всех сторон. К чему все это приведет ????????????????
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12.01.2021 10:19 Відповісти
Масоны
Масоны
Везде одни масоны))
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12.01.2021 10:22 Відповісти
Кто сказал, что в мавзолее не лежит труп товарища Ленина?
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12.01.2021 15:59 Відповісти
так видно же кто лежит посмотрите хорошо
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12.01.2021 21:21 Відповісти
ifc шас это всем лепят как причину смерти знакомый от инсульта умер написали корону
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12.01.2021 21:20 Відповісти
 
 