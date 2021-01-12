За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951
За минулу добу в Україні зафіксовано 5116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 309 медпрацівників.
Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 092 особи;
летальних випадків – 184;
одужало – 15 951 особа;
здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 124 430 осіб;
одужало – 812 368 осіб;
летальних випадків – 20 019;
проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях", - розповів Степанов.
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Ви правда не розумієте сенс політики "щоби показати успіхи в боротьбі з пандемією треба просто перестати тестувати"?
Кількість нових захворілих за добу протягом останніх тижнів "зменшилася" з 18000 до 5000. Але кількість померлих за добу не зменшилася. А кількість важких хворих навіть збільшилася...
То невже в 2021 році так важко скласти 2 + 2 ?
Школы закрыли, исчез главный источник распространения инфекции - вот в чем причина успеха, можно было ограничиться этой одной единственной эффективной мерой и помогать только обратившимся родителям , которые не имеют возможности работать и смотреть за ребёнком одновременно не имеют дедушек- бабушек. Дать им , например, вожделенные те же восемь тысяч.
Поділіться передовим досвідом з Канадою, щоб у нас відмінили комендантську годину.
Так им и надо, ЗЕбобикам.
Так их, так, ни шнурков им, ни носков, ни колготок, ни портков.
Чтобы как увидишь кого с голой *опой, сразу было понятно, что это - ЗЕбил.
С другой стороны, может, они теперь и в постели соблюдают социальную дистанцию?
Тогда это хорошо, ведь лох - это наследственное.
Пусть не только без носок, а и последних без порток останутся, с голой *опой.
Так их, ЗЕбилов, так их, до девятомая не выпускай из лоХдауна, пусть верещат (они только верещать да плакать умеют).
Чем больше ЗЕбилов без порток оставишь, тем больше тебе, Степанов, скидка со срока выйдет.
Масоны
Везде одни масоны))