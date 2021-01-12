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Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію

Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію

Обраний президентом США Джо Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці 20 січня після жорстоких заворушень у Капітолії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Guardian.

Виступаючи після своєї другої дози вакцинації проти коронавірусу, 78-річний політик сказав, що зараз основна увага приділяється притягненню до відповідальності тих, хто брав участь у заворушеннях.

Нагадаємо, інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм.

Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль".

У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.

Пізніше в Капітолії поновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена.

Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену, незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.

У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнення Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі пропонують відсторонити його від влади раніше закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа.

Автор: 

Байден Джо (2893) інавгурація (232) США (23483)


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Топ коментарі
+10
Ну твой то из подвала вообще не вылезает
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12.01.2021 08:45 Відповісти
+9
Бункер так бункер
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12.01.2021 08:44 Відповісти
+8
Кацапам-баяцца.
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12.01.2021 08:31 Відповісти
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Було б дивно, якби заявив, що боїться. Швидше б це шоу зі США закінчилося, та де там...
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12.01.2021 08:24 Відповісти
Шоу саме починається.
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12.01.2021 08:40 Відповісти
Продовжується. Воно нескінченне.
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12.01.2021 08:45 Відповісти
"Стадіон так стадіон! "
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12.01.2021 08:26 Відповісти
Бункер так бункер
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12.01.2021 08:44 Відповісти
Кацапам-баяцца.
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12.01.2021 08:31 Відповісти
Главное чтобы погода не подкачала, человек пожилой, чтобы не переохладился, не заболел.
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12.01.2021 08:34 Відповісти
Ну твой то из подвала вообще не вылезает
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12.01.2021 08:45 Відповісти
Да не, он в Карпатах на лыжах катается
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12.01.2021 09:08 Відповісти
Не включай дурака, лаптеногое, не стыдно, что вами тупорылыми, какое-то чмо управляет?
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12.01.2021 09:36 Відповісти
не боись, у него термобелье)
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12.01.2021 08:47 Відповісти
Что кацарылые, не удалось усадить своего диктатора рыжего больного на всю голову?
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12.01.2021 08:53 Відповісти
К сожалению удалось. В 2016-ом. Он своё дело сделал. Поставил на грань разбалансировки самую прочную демократическую систему власти на планете. Грань эта ещё не пройдена угрозы не сняты.
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12.01.2021 09:10 Відповісти
Грань була поставлена ще у 2008 році, коли ***** напав на Грузію, і йому за це нічого не було, навпаки Обама з Байденом йому "перезавантаження відносин" зооганізували, у Вісімку прийняли..
Потім у 2014 році, коли ***** напав на Україну, а йому від Обами з Байденом у пику тільки занепокоєння...
А от "х*вий" Трамп дав Україні озброєння, статус партнера поза НАТО, зоорганізували патрулювання авіацією кордонів, ну то таке, то він навмистно таке робив, бо він аХент Кремля, МАБУТЬ
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12.01.2021 09:18 Відповісти
Все тобою перераховане робилося не трампом, і не завдяки йому, а наперекір. Якби все залежало тільки від трампа, то мали би ми дулю з маком. А ти продовжуй відпрацьовувати свою пайку.
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12.01.2021 09:40 Відповісти
Так що Трамп винен у тому що Обама не тільки нічого НЕ робив, а навпаки ЗАБОРОНИВ надавати будь-яку допомогу Україні летальним озброєнням?!
А ЩО ЗАВАЖАЛО йому так само зробити? Наклав вето і досвідос!
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12.01.2021 09:45 Відповісти
Будем надеяться, что американские спецслужбы не допустят захвата власти трампом, а фактически рашкой.
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12.01.2021 09:36 Відповісти
Сліпий казав видно буде.
Обрали 78 річного дідуся, хз що у нього у голові. Здається то зіц-голова Фунт буде.
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12.01.2021 09:11 Відповісти
Знакомые лахти6ские песни, переводчик смени, ох и ссытся ***** Байдена
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12.01.2021 09:38 Відповісти
А твоя руда мавпа така молода, аж на кілька років від Байдена молодша, а хвора на всю лису макітру з наклеєним чубом. Тьху, гидота.
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12.01.2021 09:44 Відповісти
Твоя кучерява солоденька свинка Пепо краще?
Знаєте хоч з Байденом, хоч без нього, а йому надалі нічого не світить, буде далі десь для фону рохкати і все
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12.01.2021 09:49 Відповісти
Я тобі про Пепо хоч словом нагадала?🙂 Як вас кремлетрампоботів пучить від Пороха, ви не можете дихнути, щоб не вставити какашку проти нашого ГЕТЬМАНА! Іди в сраку, ботяра.
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12.01.2021 11:07 Відповісти
Уильям Генри Гаррисон. Был президентом США 30 дней, 12 часов, 30 минут. Вступил в должность в 1841г. в возрасте 68 лет. Умер от осложнений воспаления лёгких, полученного на инаугурационной церемонии.
Держим кулачки за старичка Джо! США нужен президент, миру стабильность.
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12.01.2021 09:01 Відповісти
Ты лучше ***** своего из подвала вытащи
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12.01.2021 09:39 Відповісти
И убрать охрану.
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12.01.2021 08:55 Відповісти
А чому він це сказав ?
Його ніби не питали.
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12.01.2021 08:57 Відповісти
Може хто і питав, чи тобі не звітували?
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12.01.2021 09:47 Відповісти
Дебілка не здатна піти на джерело / оригінал.
Кувікає лише.
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12.01.2021 10:11 Відповісти
Байден отверг все варианты инаугурации, предусматривающие изменение её публичного формата. Она пройдет перед Капитолием в традиционной форме с применением ограничений противоэпидемического характера.
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12.01.2021 10:21 Відповісти
Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію - Цензор.НЕТ 1986
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12.01.2021 10:53 Відповісти
Мутна ситуація.
Щось чим далі, тим більше нагадується франко-канадський міні-серіал "Тринадцятий".
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12.01.2021 12:34 Відповісти
 
 