Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію
Обраний президентом США Джо Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці 20 січня після жорстоких заворушень у Капітолії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Guardian.
Виступаючи після своєї другої дози вакцинації проти коронавірусу, 78-річний політик сказав, що зараз основна увага приділяється притягненню до відповідальності тих, хто брав участь у заворушеннях.
Нагадаємо, інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм.
Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.
Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.
Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль".
У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.
Пізніше в Капітолії поновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена.
Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену, незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.
У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнення Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі пропонують відсторонити його від влади раніше закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потім у 2014 році, коли ***** напав на Україну, а йому від Обами з Байденом у пику тільки занепокоєння...
А от "х*вий" Трамп дав Україні озброєння, статус партнера поза НАТО, зоорганізували патрулювання авіацією кордонів, ну то таке, то він навмистно таке робив, бо він аХент Кремля, МАБУТЬ
А ЩО ЗАВАЖАЛО йому так само зробити? Наклав вето і досвідос!
Обрали 78 річного дідуся, хз що у нього у голові. Здається то зіц-голова Фунт буде.
Знаєте хоч з Байденом, хоч без нього, а йому надалі нічого не світить, буде далі десь для фону рохкати і все
Держим кулачки за старичка Джо! США нужен президент, миру стабильность.
Його ніби не питали.
Кувікає лише.
Щось чим далі, тим більше нагадується франко-канадський міні-серіал "Тринадцятий".