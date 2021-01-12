Порошенко подякував американським експертам за підтримку генерала Назарова: Загиблих на борту Іл-76 убив Путін
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував експослам США, авторитетним американським військовим та експертам за підтримку українського генерала Віктора Назарова.
"Щиро вдячний американським друзям та союзникам за публічну підтримку генерала Назарова, який став жертвою упередженого правосуддя в Україні", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я цілковито поділяю позицію, що в умовах російської агресії дуже важливо зміцнювати бойовий дух, рішучість та патріотизм українського війська, захищати наших сміливих командирів, зміцнювати їх авторитет", – вважає п’ятий Президент.
"Українська влада має зробити все можливе для відновлення справедливості щодо справи генерала Назарова та не словом, а діями втілювати кращі західні стандарти військового правосуддя", – вважає Порошенко.
"Казав про це раніше і повторю зараз: перекладати відповідальність на українського генерала – це російський сценарій. Підігрувати такому сценарію не лише безвідповідально, але й небезпечно для національних інтересів України!", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".
Петро Порошенко неодноразово наголошував, що упереджене переслідування з боку влади українських військових, ветеранів АТО та волонтерів матиме далекосяжні наслідки для обороноздатності країни.
"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – написав Порошенко 14 грудня 2020 року.
"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – заявив лідер "Європейської Солідарності".
Як відомо, 11 січня була оприлюднена спільна заява, яку підписали екс-посли США, авторитетні американські генерали та експерти. Вони закликали українське керівництво переглянути рішення щодо покарання генерала Віктора Назарова у зв’язку зі збиттям проросійськими бойовиками Іл-76 в аеропорту Луганська.
Серед 16 підписантів документа – генерал у відставці повітряних сил США Філіп Брідлав, генерали США у відставці Веслі Кларк та Бен Ходжес, експосли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк та Стівен Пайфер, колишній заступник генсека НАТО та експосол США у Росії Александр Вершбоу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Где ты видел у меня такие даты?
Причем здесь введение военного положения к катастрофе?
Ты придурок сравниваешь красное и квадратное!!!!
Его надо было вводить начиная с захвата Крыма по текущее время, когда на передовой постоянно гибнут наши граждане!!!! И Ил - это лишь эпизод!
У вас ватных троллей это стандартная отмазка с 2014 года, когда их макаешь в их БРЕХНЮ и ГОВНО!!!
Утрись урод ватный! У тебя быдла из рта плохо пахнет!
да не ври, он самый настоящий, настоящее пуйло...пуйло, уродливая мразь, по чьему приказу ваши ********* и их приспешники-коллаборанты убивают украинцев на украинской же земле уже седьмой год...
По-друге, вінтарогій, що ти тут робиш? А ну брись "за порєбрік"
Тому, свтнособако, пішов ти у дупу до *****!
Ти ж законтачений, сам визнав та підписався
Что вы видите у нас в стране?
СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.
На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.
По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.
Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed
Порошенко защитил этого ублюдка, плюющего на жизни людей и бриллинтовых прокуроров.
Ни капли совести!
Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».
«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Справа громад», пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая», - говорится в сообщении Facebook.