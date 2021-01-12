УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4387 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Вирок генералу Назарову
11 507 338

Порошенко подякував американським експертам за підтримку генерала Назарова: Загиблих на борту Іл-76 убив Путін

Порошенко подякував американським експертам за підтримку генерала Назарова: Загиблих на борту Іл-76 убив Путін

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував експослам США, авторитетним американським військовим та експертам за підтримку українського генерала Віктора Назарова.

"Щиро вдячний американським друзям та союзникам за публічну підтримку генерала Назарова, який став жертвою упередженого правосуддя в Україні", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я цілковито поділяю позицію, що в умовах російської агресії дуже важливо зміцнювати бойовий дух, рішучість та патріотизм українського війська, захищати наших сміливих командирів, зміцнювати їх авторитет", – вважає п’ятий Президент.

"Українська влада має зробити все можливе для відновлення справедливості щодо справи генерала Назарова та не словом, а діями втілювати кращі західні стандарти військового правосуддя", – вважає Порошенко.

"Казав про це раніше і повторю зараз: перекладати відповідальність на українського генерала – це російський сценарій. Підігрувати такому сценарію не лише безвідповідально, але й небезпечно для національних інтересів України!", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко неодноразово наголошував, що упереджене переслідування з боку влади українських військових, ветеранів АТО та волонтерів матиме далекосяжні наслідки для обороноздатності країни.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – написав Порошенко 14 грудня 2020 року.

"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – заявив лідер "Європейської Солідарності".

Як відомо, 11 січня була оприлюднена спільна заява, яку підписали екс-посли США, авторитетні американські генерали та експерти. Вони закликали українське керівництво переглянути рішення щодо покарання генерала Віктора Назарова у зв’язку зі збиттям проросійськими бойовиками Іл-76 в аеропорту Луганська.

Серед 16 підписантів документа – генерал у відставці повітряних сил США Філіп Брідлав, генерали США у відставці Веслі Кларк та Бен Ходжес, експосли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк та Стівен Пайфер, колишній заступник генсека НАТО та експосол США у Росії Александр Вершбоу.

Автор: 

Порошенко Петро (15233) Назаров Віктор (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Путин убил,а подставили их вы - некомпетентные идиоты,думавшие только про сохранность своих липецких инвестиций.
показати весь коментар
12.01.2021 09:13 Відповісти
+37
Ил 76 сбила Россия это факт
показати весь коментар
12.01.2021 09:06 Відповісти
+29
Не очень понятно! Приговоры выносились при президенстве Порошенко, верно? Обвинительные приговоры, а вовсе не оправдательные. Я не упомню что бы тогда, власть пыталась: ""Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости в деле генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", - считает Порошенко. Источник: https://censor.net/ru/n3241201
Как-то однобоко экс-президент высказывается!
показати весь коментар
12.01.2021 09:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ой ржу не могу с дибила!!!!
Где ты видел у меня такие даты?
Причем здесь введение военного положения к катастрофе?
Ты придурок сравниваешь красное и квадратное!!!!
Его надо было вводить начиная с захвата Крыма по текущее время, когда на передовой постоянно гибнут наши граждане!!!! И Ил - это лишь эпизод!
показати весь коментар
13.01.2021 10:50 Відповісти
з такими пропаГАНДОНАМИ як ти - лише один метод діє: пнх
показати весь коментар
13.01.2021 16:51 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
У вас ватных троллей это стандартная отмазка с 2014 года, когда их макаешь в их БРЕХНЮ и ГОВНО!!!
Утрись урод ватный! У тебя быдла из рта плохо пахнет!
показати весь коментар
13.01.2021 16:56 Відповісти
На фото Пепа🐷, вигляда як справжній ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП ! Свиночолий🐷, буде дякувать , амереканцям , як відкриють справу проти нього . Які ведуть розслідування проти кровосісь, Коломойши та Фірташа. Пепа не чім від них не відрізняїться!!!😈
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
Жаль, что на борту не было сыновей Поросенко.
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
Твої були?
показати весь коментар
13.01.2021 06:53 Відповісти
И твоих тоже жаль, что не было. Судя по нику, ты бы так и дякувал Свиночолому гетьману за гениальную операцию.
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
Я завжди була за Пороха, але в справі Назарова -- не розумію. Та ще й американських експертів налаштував проти покарання... Цей зрадник Назаров навіть відставки за катастрофу не заслужив? Порох і хомчака з полтораком завжди покривав за їхні "помилки"...
показати весь коментар
22.05.2021 04:31 Відповісти
Да не за что. Обращайся, если что.
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
По логике порохни -не надо было проводить Нюрнбе́ргский проце́сс , ведь во всем виноват Гитлер!
показати весь коментар
12.01.2021 14:00 Відповісти
Порошенко провёл независимое расследование и суд согласно которому виновным оказался исключительно мифический Путин )))
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
лапоть, кацапсина, твой ботоксный Сарёк-педофил мифический? неужели?
да не ври, он самый настоящий, настоящее пуйло...пуйло, уродливая мразь, по чьему приказу ваши ********* и их приспешники-коллаборанты убивают украинцев на украинской же земле уже седьмой год...
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
по-перше, не путін, а *****.
По-друге, вінтарогій, що ти тут робиш? А ну брись "за порєбрік"
показати весь коментар
12.01.2021 16:46 Відповісти
А чому ж ти, мудило, так вирішило? Ти хто тут взагалі??
показати весь коментар
12.01.2021 16:57 Відповісти
головне, що ти - дрянь лапотна. Розплетися, наволоч
показати весь коментар
12.01.2021 22:09 Відповісти
А на якій підставі ти, вафєл кончений, дозволяєш собі розвішувати такі ярлики? Може ти Вангуй недодєланий?
показати весь коментар
12.01.2021 22:18 Відповісти
згинь, касапсина штопана. Загнися!
показати весь коментар
12.01.2021 22:22 Відповісти
Мур-мур, сонечко моє, поясню тобі лише один раз: від того що ти, тупий іплан, називаєш мене кацапом, я ним все одно не стану
показати весь коментар
12.01.2021 22:43 Відповісти
я так вирішив, бо ти, лаптєстанець вінтарогій, називаєш ватажка країни-окупанта його прізвищем та пишеш з великої литери.
Тому, свтнособако, пішов ти у дупу до *****!
показати весь коментар
13.01.2021 14:48 Відповісти
Прослідуй за вказівником, законтачений..
показати весь коментар
13.01.2021 17:12 Відповісти
ну те, що ти ****** законтачений й так зрозуміло, можна було б і не підписуватися
показати весь коментар
14.01.2021 13:53 Відповісти
******* безмозглое, заткни свою пасть
показати весь коментар
17.01.2021 13:50 Відповісти
******* побачиш у дзеркалі.
Ти ж законтачений, сам визнав та підписався
показати весь коментар
18.01.2021 13:51 Відповісти
Если правдива информация о том, что до генерала Назарова были доведены результаты разведки о высокой активности противника в районе прибытия самолета с бойцами, то его похеризм на эту информацию можно расценивать как сотрудничество с противником, за что его тогда нужно отблагодарить, Петр Алексеевич ?
показати весь коментар
12.01.2021 15:01 Відповісти
А где написанно что он его хочет поблагодарить? Зачем писать ложь про благодарность?
показати весь коментар
13.01.2021 07:30 Відповісти
Виктор Сотник- в жизни есть случайность,совпадение,закономерность.
Что вы видите у нас в стране?
показати весь коментар
12.01.2021 15:55 Відповісти
паРаша Сцарство зла и лжи...

СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.

На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.

По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.

Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.

Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
А я считаю, что Назарова надо было разжаловать и посадить лет на 15 с конфискацией.
Порошенко защитил этого ублюдка, плюющего на жизни людей и бриллинтовых прокуроров.
Ни капли совести!
показати весь коментар
12.01.2021 19:05 Відповісти
А можно сказать тут что путин-*****?
показати весь коментар
12.01.2021 23:55 Відповісти
Читая комменты я понимаю в Украине очень много людей с низким уровнем образованния и с нулевым пониманием как устроенна демократия. Порошенко не мог давить на суд или влиять на приговор жто не возможно в нормальной стране, это бубочка хочет чтобы так было. Но это уровень банановых республик. Но судя по комментам зеленых им как раз в банановой республике нормально.
показати весь коментар
13.01.2021 07:18 Відповісти
Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой компьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, когда люди осваивали компьютер и интернет, но не могли освоить мозг...
показати весь коментар
13.01.2021 09:51 Відповісти
Ребята,Следите за комментариями ботов (даже под украинскими флагами) они вам засирают мозг. Начинается комментарий с чего то правдивого а заканчивается ложью. Но наш мозг когда читает с начала комментария правду уже автоматом заносит весь коментарий в разряд правдивых. Так что читайте внимательно разбирая комменты.
показати весь коментар
13.01.2021 07:34 Відповісти
може бути брехливим з початку і до кінця, як ото наступний висер
показати весь коментар
13.01.2021 09:56 Відповісти
Социальная сеть Facebook сообщила 12 января, что удалила в декабря 2020 года десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и украинской общественной организацией «Справа громад», а также общественной организацией «Антикоррупционный блокпост»
Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».
«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Справа громад», пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая», - говорится в сообщении Facebook.
показати весь коментар
13.01.2021 08:31 Відповісти
Такий нєжданчік
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Ну так. Ісуса вбили римляни. А синедріон не винний. І Іуда теж не при справах
показати весь коментар
13.01.2021 09:22 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 