Порошенко подякував американським експертам за підтримку генерала Назарова: Загиблих на борту Іл-76 убив Путін

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував експослам США, авторитетним американським військовим та експертам за підтримку українського генерала Віктора Назарова.

"Щиро вдячний американським друзям та союзникам за публічну підтримку генерала Назарова, який став жертвою упередженого правосуддя в Україні", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я цілковито поділяю позицію, що в умовах російської агресії дуже важливо зміцнювати бойовий дух, рішучість та патріотизм українського війська, захищати наших сміливих командирів, зміцнювати їх авторитет", – вважає п’ятий Президент.

"Українська влада має зробити все можливе для відновлення справедливості щодо справи генерала Назарова та не словом, а діями втілювати кращі західні стандарти військового правосуддя", – вважає Порошенко.

"Казав про це раніше і повторю зараз: перекладати відповідальність на українського генерала – це російський сценарій. Підігрувати такому сценарію не лише безвідповідально, але й небезпечно для національних інтересів України!", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко неодноразово наголошував, що упереджене переслідування з боку влади українських військових, ветеранів АТО та волонтерів матиме далекосяжні наслідки для обороноздатності країни.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – написав Порошенко 14 грудня 2020 року.

"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – заявив лідер "Європейської Солідарності".

Як відомо, 11 січня була оприлюднена спільна заява, яку підписали екс-посли США, авторитетні американські генерали та експерти. Вони закликали українське керівництво переглянути рішення щодо покарання генерала Віктора Назарова у зв’язку зі збиттям проросійськими бойовиками Іл-76 в аеропорту Луганська.

Серед 16 підписантів документа – генерал у відставці повітряних сил США Філіп Брідлав, генерали США у відставці Веслі Кларк та Бен Ходжес, експосли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк та Стівен Пайфер, колишній заступник генсека НАТО та експосол США у Росії Александр Вершбоу.