В Україні зростає кількість важких пацієнтів із COVID-19 віком 50-65 років, а також - рецидивів після виписки зі стаціонару, - Голубовська

В Україні зростає кількість важкохворих COVID-19, а саме пацієнтів у категорії 50-65 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікарка-інфекціоністка, позаштатна спеціалістка МОЗ України Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Перебіг коронавірусної хвороби з моменту її появи в Україні (а сталося це, зрозуміло, раніше офіційно підтвердженого випадку 3 березня, думаю, якраз після повернення наших співвітчизників зі знаменитого матчу в Італії (Бергамо), названого згодом "біологічної бомбою") кілька разів зазнавало деяких зміни", - написала вона.

За словами Голубовської, "перша хвиля (березень-квітень, куршавельський рейс), що супроводжується панікою, штурмами нашого інфекційного відділення в Олександрівській лікарні, відсутністю нормативних документів на державному рівні (протоколів, стандартів надання мед. допомоги) характеризувалася великою кількістю госпіталізацій хворих з легким перебігом, помірною летальністю у віковій групі 45-70 років, класичною клінічною картиною і середньою тривалістю перебування в стаціонарі до 10 днів. Ми лікували, як могли, виходячи з інтересів пацієнтів, ґрунтуючись на рекомендаціях, перш за все, Китаю. Застосування ГКС (основного зараз препарату для лікування важких форм), різко обмежувалося рекомендаціями ВООЗ, що, поряд з відсутністю нормативних документів країни, що регламентують підходи до терапії, не могло не відбитися глобально на якості надання медичної допомоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

"З травня-червня місяця ми бачили зростання захворювання з більшою кількістю важких форм серед вікових пацієнтів (70-80 років і більше), кількість надходжень різко зросла, зросла смертність у цій віковій групі, опорні стаціонари перебували буквально в колапсі. Тоді вже відчувався брак ресурсів, кисню, персонал був напівживий, але з'явилися нормативні документи, протокол, що явно полегшило лікувальний процес у масштабах країни, вже більш відточені були призначення різних груп пацієнтів. Також був розроблений EVMS CRITICAL CARE COVID-19 MANAGEMENT PROTOCOL, який до сьогоднішнього дня випробував масу оновлень і добре зарекомендував себе в клініці. Я дуже рада, що в Україні він прижився і вдячна Полу Мареку і його команді, який створив цей документ, всупереч "доказам", тобто, їх відсутності, чим врятував величезну кількість людей. Наші т.зв. державні діячі з числа активістів нічого не могли з цим вдіяти, бо він написаний не в нашій країні. Ми з вами позбавлені такого права, як і права голосу взагалі. Можу собі уявити, що зробили б з нашим будь-яким професором, що дозволив вимовити слова кверцетин, вітамін С в протоколі і навіть мелатонін ...)

З середини літа кількість хворих залишалася незмінною, були випадки бурхливого перебігу захворювання у порівняно молодих осіб (до 55 років), з дихальною недостатністю, але ми вже більш успішно їх лікували і, в цілому, захворювання дещо втратило свою агресивність. Відкриваються все нові і нові стаціонари, хворих лікують лікарі різних, в т.ч. нетерапевтичних спеціальностей, але у нас є протокол.

З середини вересня місяця поступово збільшується кількість важких хворих, серед яких все частіше з'являються т.зв. "завислі" пацієнти у віковій групі 40-65 років, які перебувають більше 4-х тижнів в стаціонарі, що вимагають активної респіраторної підтримки і величезного ресурсу. До цього часу наш протокол оновлювався 4 рази, розписані антикоагулянтна і антибактеріальна терапія, прочитана маса лекцій, проведено неміряно консультацій, але виклики досить нові, що вимагають нестандартного, часто - "непротокольного" підходу. FDA затверджує все нові і нові схеми для екстреного, "милосердного" лікування, бо доказів немає, а ефективність є. Особливо у цієї конкретної людини, що перебуває в критичному стані, особливо - "якщо влучив". Вчимося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу

Десь із середини листопада і по сьогодні на тлі реального поступового зниження кількості хворих в стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів віком 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбемболічними подіями. Також росте кількість рецидивів після виписки зі стаціонару, які потребують повторної госпіталізації і відновлення терапії. З іншого боку, кількість хворих віком 75-85 років і більше, які одужують (не без наших зусиль), зростає", - написала лікарка.

Голубовська підкреслила, що українські лікарі ще ніколи з таким не стикалися: "Це ніякий грип ні за захворюваністю, ні за смертністю, ні за навантаженням на системи охорони здоров'я, ні за масовістю надання медичної допомоги важким хворим. Як на війні, на полі найжорстокішого бою".

Також вона опублікувала ілюстрацію (див. Фото), да продемонстрована ​​загальна летальність в одному відділенні інфекційної реанімації за останні кілька років, 98% за минулий рік, починаючи з березня - це COVID-19.

"Тому, дорогі друзі, вірус продовжує адаптуватися до нас, а ми - до нього. Будуть виникати все нові і нові варіанти, зміна клінічного перебігу захворювання, нас чекають різні сюрпризи, але ми все-таки більш підготовлені і досвідчені, ніж рік тому. Не вражайтесь від потоку всіляких "сенсацій", мутацій, страшилок, бережіть нерви і пам'ятайте слова мудрого царя Соломона, який, за переказами, після сходження на престол відмовився від багатства на користь мудрості - "ВСЕ МИНАЄ І ЦЕ МИНЕ", - резюмувала Голубовська.