Візит президентки Молдови Санду в Україну свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин, - Кулеба

Візит в Україну президентки Республіки Молдова Маї Санду свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між офіційним Києвом і Кишиневом, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше: головною новиною вже є те, що свій перший закордонний візит президентка Молдови робить саме в Україну... Це свідчить про визнання Молдовою авторитету України", - сказав міністр в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр окремо наголосив, що погляди України та Молдови на врегулювання Придністровського конфлікту збігаються.

