Візит президентки Молдови Санду в Україну свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин, - Кулеба

Візит в Україну президентки Республіки Молдова Маї Санду свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між офіційним Києвом і Кишиневом, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше: головною новиною вже є те, що свій перший закордонний візит президентка Молдови робить саме в Україну... Це свідчить про визнання Молдовою авторитету України", - сказав міністр в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр окремо наголосив, що погляди України та Молдови на врегулювання Придністровського конфлікту збігаються.

Також читайте: Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями

візит (1670) Молдова (2128) Кулеба Дмитро (3606) Мая Санду (271)
Топ коментарі
+10
Это говорит только о том, что молдаване наконец пытаются вырваться из совкового болота. И то тяжело.
показати весь коментар
12.01.2021 09:07 Відповісти
+6
А его и не пригласили. Байден не дурак и память у него хорошая.
показати весь коментар
12.01.2021 09:09 Відповісти
+5
Это значит, что новый президент начал работать, а не на лыжах в Оманы летать.
показати весь коментар
12.01.2021 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это значит, что новый президент начал работать, а не на лыжах в Оманы летать.
показати весь коментар
12.01.2021 09:06 Відповісти
Это говорит только о том, что молдаване наконец пытаются вырваться из совкового болота. И то тяжело.
показати весь коментар
12.01.2021 09:07 Відповісти
А что значит,что ЗЕ-на инагурацию Байдена не едет?
показати весь коментар
12.01.2021 09:08 Відповісти
А его и не пригласили. Байден не дурак и память у него хорошая.
показати весь коментар
12.01.2021 09:09 Відповісти
Она же на улице будет, на роялі не зіграєшь на холоді, думаю всі зрозуміли чому.
показати весь коментар
12.01.2021 09:10 Відповісти
Може ми їм щось винні?
показати весь коментар
12.01.2021 09:08 Відповісти
А блазень уже вернувся з курорту ?
показати весь коментар
12.01.2021 09:12 Відповісти
По дрозі заїхав до Оману перевірити свої офшори і отримати інструкції від *****.
показати весь коментар
12.01.2021 09:24 Відповісти
Візит Президента Молдови до України не означає нічого - просто візит.(може,буде щось схоже на зустріч з блазнями 95-го кварталу.).Побачимо,які будуть підсумки.Мабуть,просто балаканина про "наміри",тобто - ні про що.
показати весь коментар
12.01.2021 09:22 Відповісти
Успехов Майя в Украине, а потом в Вильнюс к законноизбранному Президенту Беларуси Светлане Тихановской, или она к Вам в Молдову.
показати весь коментар
12.01.2021 09:24 Відповісти
Все будет хорошо,-намного лучше,чем было до 24 декабря 2020 года!
показати весь коментар
12.01.2021 09:25 Відповісти
А причем тут путинский интерфакс?
показати весь коментар
12.01.2021 09:32 Відповісти
Может сделают совместно блокаду кацапам в Приднестровье наконец ?
Хотя Ермак на это не согласится 😀.
показати весь коментар
12.01.2021 09:44 Відповісти
Не только Ермак. https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
показати весь коментар
12.01.2021 09:53 Відповісти
був клоун у молдаван ... тепер у нас блазень ... що "грузити" будете ?
показати весь коментар
12.01.2021 09:55 Відповісти
Молдаване резонно рассудили, что лучше Майя поедет к Зеленскому, чем тот привезет в Молдову несчастья.
показати весь коментар
12.01.2021 09:58 Відповісти
оманский шут возьмет си-бемоль или нет?
показати весь коментар
12.01.2021 10:25 Відповісти
 
 