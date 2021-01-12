Візит президентки Молдови Санду в Україну свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин, - Кулеба
Візит в Україну президентки Республіки Молдова Маї Санду свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин між офіційним Києвом і Кишиневом, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"По-перше: головною новиною вже є те, що свій перший закордонний візит президентка Молдови робить саме в Україну... Це свідчить про визнання Молдовою авторитету України", - сказав міністр в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр окремо наголосив, що погляди України та Молдови на врегулювання Придністровського конфлікту збігаються.
Хотя Ермак на это не согласится 😀.