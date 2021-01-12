Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ

У понад 40 країнах світу стартували кампанії з вакцинації населення проти коронавірусу з використанням п'яти різних вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент" такі дані озвучив на брифінгу в понеділок, 11 січня, помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард.

За його словами, щеплення проти COVID-19 стали доступні громадянам держав із високим і середнім рівнем доходу.

У зв'язку з цим, зазначив Ейлвард, ВООЗ працює над тим, щоб прискорити процес вакцинації, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, в рамках механізму COVAX.

Як інформував заступник голови організації, в лютому ВООЗ спробує надати вакцину максимальній кількості країн. Але в той же час, підкреслив він, різні держави перебувають на різних рівнях готовності до вакцинації.

Як повідомлялося, українська фармакологічна компанія "Лекхім" уклала угоду з китайською компанією Sinovac Biotech, що виробляє вакцини проти коронавірусу, на поставку п'яти мільйонів доз препарату до липня цього року.