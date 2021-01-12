УКР
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ

У понад 40 країнах світу стартували кампанії з вакцинації населення проти коронавірусу з використанням п'яти різних вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент" такі дані озвучив на брифінгу в понеділок, 11 січня, помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард.

За його словами, щеплення проти COVID-19 стали доступні громадянам держав із високим і середнім рівнем доходу.

У зв'язку з цим, зазначив Ейлвард, ВООЗ працює над тим, щоб прискорити процес вакцинації, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, в рамках механізму COVAX.

Як інформував заступник голови організації, в лютому ВООЗ спробує надати вакцину максимальній кількості країн. Але в той же час, підкреслив він, різні держави перебувають на різних рівнях готовності до вакцинації.

Також читайте: Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

Як повідомлялося, українська фармакологічна компанія "Лекхім" уклала угоду з китайською компанією Sinovac Biotech, що виробляє вакцини проти коронавірусу, на поставку п'яти мільйонів доз препарату до липня цього року.

+4
ну то есть ми хде-то между Сомали и Монако..
12.01.2021 09:26 Відповісти
+3
12.01.2021 09:51 Відповісти
+2
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5
12.01.2021 09:42 Відповісти
12.01.2021 09:26 Відповісти
ну то есть ми хде-то между Сомали и Монако..
12.01.2021 09:26 Відповісти
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?😀😀😀
12.01.2021 09:28 Відповісти
«При этом на прошлой неделе Степанов подтвердил передачу заявки о регистрации российской вакцины в Украине в Государственный экспертный центр компанией "Биолек".»
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
12.01.2021 09:30 Відповісти
Харьковский "Биолек" просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Медведчук

Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
12.01.2021 09:33 Відповісти
Верно. Как проголосовали, так теперь люмпен и получит
12.01.2021 09:46 Відповісти
Да . Вот оказывается и ПЦР в Украине кацапское - втихаря на бюджет врага работают
«Сергей Кравченко утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 написал на своей странице в Фейсбуке глава Национальной медицинской палаты Украины
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
12.01.2021 09:49 Відповісти
И Мозамбиком.
12.01.2021 09:32 Відповісти
Россияне пытаются контролировать СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ РЫНКА , как с ВАЗ ЧЕРЕЗ ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНУ, так и с вакциной СПУТНИК
Тупо зарабатывают себе в бюджет деньги, а украинцы , как в колонии раши , молча им деньги отдают
12.01.2021 09:35 Відповісти
Після лаптєвакцини будуть народжуватись якісь мутанти.
12.01.2021 09:40 Відповісти
😀😀😀

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3125
12.01.2021 09:51 Відповісти
Кто чем занимается, у того такой и результат:
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)

Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4472
12.01.2021 09:36 Відповісти
Життєрадісний недоумок.
12.01.2021 09:41 Відповісти
У меня нет слов в защиту президента этой страны. +1.
12.01.2021 09:46 Відповісти
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 817
12.01.2021 09:45 Відповісти
Ну, а у кого еще из депутангов родственники-пенсионеры купили крутую тачку или дорогую квартиру - https://censor.net/ua/news/3240459/zmi_rozpovily_chym_rozjylysya_rodychi_slug_narodu_u_2020_rotsi_nova_toyota_land_cruiser_i_ostanniyi.
https://www.facebook.com/100002528687786/posts/3754772634616989/ Сергей Стеценко

12.01.2021 09:48 Відповісти
КАК ОЛИГАРХИ СКАЖУТ - ТАК И ГОЛОСУЮТ . За это им и платят
Может перестать депутатам платить зарплату?
12.01.2021 09:57 Відповісти
Поддерживаю! Хорошая идея.
Они идут в Парламент работать для себя, поэтому -- о какой еще зарплате может идти речь?
12.01.2021 10:00 Відповісти
А Украина когда стартовать будет? Наверное после того, как цивилизованные страны уже с вакцинацией на финишную прямую выйдут? От членограя Буковель-Оманского правду не услышишь
12.01.2021 09:41 Відповісти
Как только рашка провакцинируется - так остатки спутника отдадут Украине - власть явно втихую договорилась
12.01.2021 09:54 Відповісти
В "тихую" они договориться могут, а что дальше. Лейбы Pfizer на руцькую бормотуху клеить будут? Ну процентов 20 из ОПЗЖоповского табуна привьются и то сомнительно
12.01.2021 10:07 Відповісти
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5
12.01.2021 09:42 Відповісти
12.01.2021 09:51 Відповісти
😀😀😀
12.01.2021 09:58 Відповісти


Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6711
12.01.2021 09:59 Відповісти
В 40 странах вакцинация.

А на дальнем хуторе Украина местные СН-кугуты борются с Ковидом запретами на продажу носков и собираются прививаться бормотухой.
12.01.2021 10:01 Відповісти
Помилка в заголовку. Потрібно було писати: "Пиар-кампании по вакцинации.."
12.01.2021 13:39 Відповісти
 
 