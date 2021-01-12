Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ
У понад 40 країнах світу стартували кампанії з вакцинації населення проти коронавірусу з використанням п'яти різних вакцин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент" такі дані озвучив на брифінгу в понеділок, 11 січня, помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард.
За його словами, щеплення проти COVID-19 стали доступні громадянам держав із високим і середнім рівнем доходу.
У зв'язку з цим, зазначив Ейлвард, ВООЗ працює над тим, щоб прискорити процес вакцинації, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, в рамках механізму COVAX.
Як інформував заступник голови організації, в лютому ВООЗ спробує надати вакцину максимальній кількості країн. Але в той же час, підкреслив він, різні держави перебувають на різних рівнях готовності до вакцинації.
Як повідомлялося, українська фармакологічна компанія "Лекхім" уклала угоду з китайською компанією Sinovac Biotech, що виробляє вакцини проти коронавірусу, на поставку п'яти мільйонів доз препарату до липня цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
«Сергей Кравченко утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 написал на своей странице в Фейсбуке глава Национальной медицинской палаты Украины
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
Тупо зарабатывают себе в бюджет деньги, а украинцы , как в колонии раши , молча им деньги отдают
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)
Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:
https://www.facebook.com/100002528687786/posts/3754772634616989/ Сергей Стеценко
Может перестать депутатам платить зарплату?
Они идут в Парламент работать для себя, поэтому -- о какой еще зарплате может идти речь?
А на дальнем хуторе Украина местные СН-кугуты борются с Ковидом запретами на продажу носков и собираются прививаться бормотухой.