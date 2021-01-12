УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4387 відвідувачів онлайн
Новини
840 5

Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період двотижневого карантину, - Петрашко

Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період двотижневого карантину, - Петрашко

Виплати роботодавцям одноразової грошової допомоги на період 2-тижневого карантину здійснені на 100%. Роботодавці подали майже 7 тис. пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Дуже важливо, що абсолютно всі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня минулого року. Загальна сума становила близько 650 млн грн", - зазначив глава міністерства Ігор Петрашко.

Найбільшу кількість заяв подали роботодавці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей.

Активними учасниками програми стали представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої і легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП

Автор: 

допомога (8755) підприємці (639) Петрашко Ігор (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из своих же денег и получили,которые они платили в виде дикого ЕСВ,на тысячу налога им вернули две копейки и заставляют за это целовать зад вороватым чинушкам.
показати весь коментар
12.01.2021 09:28 Відповісти
Зробили себе разом.
показати весь коментар
12.01.2021 09:35 Відповісти
А хіба заводи, фабрики були зачинені на карантин? Шо, і тут бабла навідмивали?
показати весь коментар
12.01.2021 09:48 Відповісти
Роботодавці отримали... А робітники що отримали???????? Для влади робітники тупа біомаса, яка потрібна тільки перед виборами. І ще рбітники отримали підвищення цін на газ світло,телефон, бензин і т.д.
показати весь коментар
12.01.2021 10:12 Відповісти
А 2/3 от зарплаты за простой работодатели с чего будут платить работникам,если работодателям запретитили работать?
показати весь коментар
12.01.2021 10:58 Відповісти
 
 