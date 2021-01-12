Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період двотижневого карантину, - Петрашко
Виплати роботодавцям одноразової грошової допомоги на період 2-тижневого карантину здійснені на 100%. Роботодавці подали майже 7 тис. пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
"Дуже важливо, що абсолютно всі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня минулого року. Загальна сума становила близько 650 млн грн", - зазначив глава міністерства Ігор Петрашко.
Найбільшу кількість заяв подали роботодавці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей.
Активними учасниками програми стали представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої і легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.
