Начальнику "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ

Контррозвідники СБУ викрили та задокументували протиправну діяльність начальника так званої "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР", причетного до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, а також до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант з 2015 року перебуває у складі цього терористичного формування. Як "начальник служби", він забезпечує протиправний "прикордонний контроль" захоплених бойовиками "ДНР" ділянок державного кордону України.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

