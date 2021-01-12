Начальнику "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ
Контррозвідники СБУ викрили та задокументували протиправну діяльність начальника так званої "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР", причетного до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, а також до терористичної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант з 2015 року перебуває у складі цього терористичного формування. Як "начальник служби", він забезпечує протиправний "прикордонний контроль" захоплених бойовиками "ДНР" ділянок державного кордону України.
Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
