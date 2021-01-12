УКР
Начальнику "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ

Контррозвідники СБУ викрили та задокументували протиправну діяльність начальника так званої "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР", причетного до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, а також до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант з 2015 року перебуває у складі цього терористичного формування. Як "начальник служби", він забезпечує протиправний "прикордонний контроль" захоплених бойовиками "ДНР" ділянок державного кордону України.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

І шо, він вже під арештом?
12.01.2021 09:37 Відповісти
Почему бы не указать фио и не выложить фото?
12.01.2021 09:39 Відповісти
Сколько можно прожирать народные деньги на бесполезную хрень???
12.01.2021 09:41 Відповісти
"Рабинович, знаете что о вас говорят соседи, когда вас нет дома?
- Ой, когда меня нету дома, пусть они меня даже бьют!"
12.01.2021 09:42 Відповісти
Якщо раніше служив в СБУ, то суд вирішить відновити на службі і виплатити компенсацію за вимушений прогул.
12.01.2021 09:49 Відповісти
Когда поймают и посадят,вот тогда и надо сообщать!Баканов,новоиспеченный лейтенант СБУ, только разваливает службу вместе с Зе!Об этом узнаем после того,как "уйдут" Зелю!
12.01.2021 10:08 Відповісти
а ума у контрразведки СБУ вытянуть этого "начальника" и похитить - нет... ну да... если там работали такие как сереженька ганжа, друзяка овоща юрик самойленко, то можно представить "уровень" подготовки контрразведчиков...
