"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

Депутатам "Слуги народу" підготували ефірні тези з порадами, як коментувати бунт прихильників Трампа в США, і пояснили, чи варто порівнювати ці події з Майданом.

Документ опинився в розпорядженні "Бабеля", передає Цензор.НЕТ.

Так, депутатам нагадали, що незаконне проникнення в Конгрес засудили обидві найбільші партії США - демократи і республіканці, а також президент України Володимир Зеленський.

"Насильство при вирішенні політичних суперечок неприпустиме в будь-якій формі. Особливо, коли є людські жертви. Ця трагічна подія жодним чином не похитнула засади американської демократії. Демократичні інститути спрацювали належним чином, були дотримані всі передбачені законом процедури сертифікації результатів волевиявлення громадян", — додали автори документа.

Також читайте: "Слугам народу" роздали ефірні тези у справі Татарова: "Він захищатиметься як приватна особа", - ЗМІ

Водночас депутатів закликають висловлювати упевненість, що події 6 січня у Вашингтоні жодним чином не вплинуть на політику США щодо підтримки України.

"Ми цінуємо двопартійну підтримку України, співпрацюватимемо як з новою адміністрацією Білого дому, так і з конгресменами та сенаторами в рамках міжпарламентського співробітництва", — радять говорити укладачі тез.

Водночас "слугам" пояснили, чому порівнювати події у Вашингтоні та Євромайдан не варто.

"Спалах протестів у США не мав у своїй основі жодного зовнішньополітичного компоненту. Американці не вирішували, чи приєднуватись їм до Євросоюзу, чи прямувати до союзу з Росією. Майдан і Антимайдан в Україні не вирішували, хто буде при владі в Україні. Вони вирішували, яким буде курс України", — пояснюють депутатам.

Також читайте: Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті

Окрім цього, зазначається, що самі американці вважають спробу захоплення Конгресу не революцією, а швидше заколотом, який мав на меті зірвати конкретну процедуру з транзиту влади. Водночас вказується, що Майдан був значно більшим процесом, який не був зосереджений на зриві чи затвердженні якоїсь однієї процедури.

Ще однією відмінною рисою у "Слузі народу" називають те, що жодна політична сила і жодний помітний політик у США не підтримали дії людей, які намагалися захопити Конгрес, натомість Майдан, як й Антимайдан, мав чітку підтримку серед політичного класу.

"Майдан тривав понад 3 місяці, і за весь цей час не було захоплення національного парламенту. Саме Верховна Рада стала центром пошуку рішень для закінчення політичної кризи, спровокованої Януковичем, і для відновлення нормальної роботи держави. Власне, будівлю Конгресу для того і намагалися захопити — щоб Конгрес не зміг здійснити транзит влади, отже, і вирішити певну кризу, яка виникла внаслідок міжпартійної суперечки у США", — додають автори тез.

Окремо депутатам "Слуги народу" радять не коментувати блокування сторінки Трампа у Twitter — "це мають вирішувати самі американці", оскільки "мабуть, хоча б у цьому вони зможуть розібратися без нашої думки".

Читайте: ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ

До того ж нардепам розповіли, що у США залишається абсолютно незалежна і доволі досвідчена судова система, тож Трамп може оскаржити рішення Twitter через суд. І якщо суд вирішить, що це є порушенням свободи слова, компанії доведеться розблокувати сторінку президента США.

Топ коментарі
+23
Слуги не мають панятієв про Майдан. Вони в той час були на гастролях по лаптєстану обливаючи Україну брудом.
12.01.2021 09:47
+15
Ликбез для дебилов и ублюдков СН, шоб не палились.

Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
12.01.2021 09:56
+12
Этим надо объяснять. А то Бужанские как начнут свое личное мнение на публику выносить, то от медведчуковського не отличишь.
12.01.2021 09:53
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
12.01.2021 10:09
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7444
12.01.2021 10:20
зебилам слуг урода нужно пояснять очевидные вещи в "темниках")))
12.01.2021 10:44
Пісьнули зелені макаки.
12.01.2021 10:19
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5966
12.01.2021 14:26
Просто шикарно.
12.01.2021 15:27
Кто нибудь, объясните этим уродам почему кацапстан враг и угроза национальной безопасности а не бизнес партнёр. Объясните разницу между политиком и бизнесменом...
12.01.2021 09:44
Им вы эту разницу не объясните! Рашка непосредственно им не угрожает, поскольку у них, свои собственные интересы отличные от интересов Украины и Рашка бает им бабло (эфиры, возможность их фирмам там торговать, а иногда и просто бабло за нужное решение) значит для них вполне логично, что Рашка - это бизнеспартнер!
12.01.2021 09:50
а шо, в США межпарламентский спор? а я-то думал, что там один шизик с кресла слазить не хочет...
12.01.2021 09:46
Слуги не мають панятієв про Майдан. Вони в той час були на гастролях по лаптєстану обливаючи Україну брудом.
12.01.2021 09:47
Усьо по инструкции. Народ для разврата собрался.
12.01.2021 09:48
Папуасам папуасово.
12.01.2021 09:49
Ну, с оранжевой революцией аналогия 100%.
Там шла массовая фальсификация через транзитный сервер и тут аналогично.
12.01.2021 09:49
Было бы больше проку от инструкций по игре на рояли. И рекламный проспект с пояснением, почему @н@л- табу. Это тоже будет нелишним объяснить слугам. А то перепутают еще...
12.01.2021 09:50
это обязательно надо было сделать, а то они сами не способны осилить, слишком сложная аналитика для слуг
12.01.2021 09:50
"товарисч замполит доходчиво обясняет" личному составу как правильно понимать политику Вашингтонского обкома...
12.01.2021 09:51
Разницу только полный идиот может не замечать: Майдан против диктатора, а штурм Капитолия за диктатора. (Если коротко)
12.01.2021 09:51
Всё правильно написано.
Теперь ждём опубликования регулярного темника под заголовком "щодо актуальних питань" из офиса пес.
12.01.2021 09:51
Эта правильна. Слуги тупые, сами разницы понять не в состоянии.
12.01.2021 09:52
Этим надо объяснять. А то Бужанские как начнут свое личное мнение на публику выносить, то от медведчуковського не отличишь.
12.01.2021 09:53
Та у них у більшості і власна думка така, що від медведчуковсько-шарійовської не відрізниш.
12.01.2021 09:57
Мартышки из СН настолько тупые, что не могут понять элементарного?
12.01.2021 09:55
Ликбез для дебилов и ублюдков СН, шоб не палились.

Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
12.01.2021 09:56
Как можно сравнивать хер с пальцем , в США работают все системы власти ,суды , пракуратура, конгресс . В США демократия ,а в Украине феодальный строй ,и нет судов , прокуратуры , и парламента ,как можно сравнивать ,это все равно ,что папуаса учить математике ,он ее может только понюхать ,🙄👀🤫😒
12.01.2021 09:57
Это не мешает фальсифицировать результаты выборов на порядок более нагло, чем в Украине.
Ни один кивалов-******** не додумался бы показать, что 99,9% голосовавших по почте, голосовали за одного из кандидатов.
Только полностью безмозглые чудаки поверят в это.
12.01.2021 10:00
Конечно не поверят,потому как это фейк.70 на 30 расклад по почте примерно за Байдена.И он легко объясним....Трамп всех своих сторонников призывал НЕ голосовать по почте.
12.01.2021 10:10
Они забыли тебя взять консультантом,это их упущение.
12.01.2021 10:15
Ага, такие как ты
12.01.2021 10:23
Они забыли тебя взять консультантом,это их упущение.
12.01.2021 10:16
как же они служат,в очистке?
12.01.2021 10:19
А еще авторы документа посоветовали "слугам" шо ж. не надо подтирать пальцами, подгузник надо менять, но если локдаун, то есть инструкция как пошить себе новый, а также на надо летом кушать мух и лепить скульптурки из материала якутского скульптора(мы на экспорт ему материал отправим)
12.01.2021 10:27
В США было разочарование от «старых политиков». Поэтому крупный бизнес, который спонсирует демократов и республиканцев, придумал народу «новое лицо» в виде Трампа.

Тот четыре года отыграл роль неадеквата. И американцы побежали голосовать за Байдена.

Естественно, за свою каденцию Трамп всячески помогал крупному бизнесу, который привёл его к власти.

Где я такое уже видел? А, у нас. Когда олигархи дали нам «новое лицо» в виде Зеленского. И тот играет роль, похожую на роль Трампа.

* * * * * * *

На самом деле все потоки откровенного вранья от Зеленского, которое мы слышим полтора года президентства, направлены исключительно на его электорат с пониженными умственными способностями.

И, как показывает социология, таких людей в стране немало. К сожалению…

Стоит отметить, что Трамп и Зеленский очень похожи еще кое-чем. Оба они - клоуны!

Трамп - клоун по жизни (шоу-мен), а Зеленский - еще и по профессии.

Ну и оба они, будучи всю жизнь клоунами, на момент водружения в президентское кресло имели практически ноль знаний и политического опыта, необходимых для правления страной.

Причем, Трамп не имел и не имеет по сей день вообще никаких знаний - этот дебил не смог даже в детстве закончить школу (был круглым двоечником) и потом хвастался, что за жизнь не прочитал ни одной книги (как «профессор» Янукович).

В этом плане Зеленский все же представляется не столь никчемной личностью…

Чем сейчас закончил свое президентство Трамп - всем хорошо известно. Огромным позором. Причем, этому мудаку наверняка еще и придется «сидеть» за все им содеянное.

Зеленский, похоже, тоже закончит свое президентство с позором. К тому же, высока вероятность что закончит он его досрочно (правда, Трамп сейчас рискует тоже досрочно быть изгнанным - хотя и всего на несколько дней досрочно).

Так что украинцам следует вынести урок из президентства Трампа и Зеленского - что больше голосовать за клоунов, комиков и других артистов (певцов-музыкантов) или спортсменов, вздумавших идти в президенты, категорически нельзя.
12.01.2021 10:30
Считают, что у большинства украинцев собственных мозгов нет?
До них нужно донести бредни Партии и правительства.
12.01.2021 10:37
Отже,ведучим ефірів ці темники потрібно зачитувати на початку програми...А потім дивитись,як "слуги" будуть викручуватись...Втім,кого я вчу...
12.01.2021 10:37
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6205
12.01.2021 10:52
А що,хіба є різниця між штурмом і захопленням держустанов на Україні під час революції гідності і штурмом капітолія в США.,в нас звірі розстріляли мирних демонстрантів.в них же теж,чому в них поліціянти герої- захистники держави,а в нас тоді то хто державу захищав.Дивний підхід,от вже вчора в них і автотрамп майдан,все ж як і в нас,як і в Білорусі,немає ніякої різниці,все з одної розробки....
12.01.2021 10:52
Кацапам не зрозуміти, важко дуже.
12.01.2021 11:11
Не бачиш різниці - значить, дурень, але, скоріше, провокатор.
12.01.2021 19:22
Если "инфа" правда , а не фейк, то это руковдство партии лишний раз доказало скудные умственные способности депутатов от Слуг Народа
12.01.2021 11:11
Полностью совпало и с моим мнением.
12.01.2021 12:31
Хм, интересные тезисы. С Майданом действительно сравнивать глупо.
А вот почему с Антимайданом не сравнивать? Если это практически тоже самое. И почему про не сравнивать с Антимайданом явно в темниках сказано.

Неужели кто-то из авторов этих темников поклонник Антимайдана и пытается его защитить?
12.01.2021 13:39
 
 