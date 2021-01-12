"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

Депутатам "Слуги народу" підготували ефірні тези з порадами, як коментувати бунт прихильників Трампа в США, і пояснили, чи варто порівнювати ці події з Майданом.

Документ опинився в розпорядженні "Бабеля", передає Цензор.НЕТ.

Так, депутатам нагадали, що незаконне проникнення в Конгрес засудили обидві найбільші партії США - демократи і республіканці, а також президент України Володимир Зеленський.

"Насильство при вирішенні політичних суперечок неприпустиме в будь-якій формі. Особливо, коли є людські жертви. Ця трагічна подія жодним чином не похитнула засади американської демократії. Демократичні інститути спрацювали належним чином, були дотримані всі передбачені законом процедури сертифікації результатів волевиявлення громадян", — додали автори документа.

Водночас депутатів закликають висловлювати упевненість, що події 6 січня у Вашингтоні жодним чином не вплинуть на політику США щодо підтримки України.

"Ми цінуємо двопартійну підтримку України, співпрацюватимемо як з новою адміністрацією Білого дому, так і з конгресменами та сенаторами в рамках міжпарламентського співробітництва", — радять говорити укладачі тез.

Водночас "слугам" пояснили, чому порівнювати події у Вашингтоні та Євромайдан не варто.

"Спалах протестів у США не мав у своїй основі жодного зовнішньополітичного компоненту. Американці не вирішували, чи приєднуватись їм до Євросоюзу, чи прямувати до союзу з Росією. Майдан і Антимайдан в Україні не вирішували, хто буде при владі в Україні. Вони вирішували, яким буде курс України", — пояснюють депутатам.

Окрім цього, зазначається, що самі американці вважають спробу захоплення Конгресу не революцією, а швидше заколотом, який мав на меті зірвати конкретну процедуру з транзиту влади. Водночас вказується, що Майдан був значно більшим процесом, який не був зосереджений на зриві чи затвердженні якоїсь однієї процедури.

Ще однією відмінною рисою у "Слузі народу" називають те, що жодна політична сила і жодний помітний політик у США не підтримали дії людей, які намагалися захопити Конгрес, натомість Майдан, як й Антимайдан, мав чітку підтримку серед політичного класу.

"Майдан тривав понад 3 місяці, і за весь цей час не було захоплення національного парламенту. Саме Верховна Рада стала центром пошуку рішень для закінчення політичної кризи, спровокованої Януковичем, і для відновлення нормальної роботи держави. Власне, будівлю Конгресу для того і намагалися захопити — щоб Конгрес не зміг здійснити транзит влади, отже, і вирішити певну кризу, яка виникла внаслідок міжпартійної суперечки у США", — додають автори тез.

Окремо депутатам "Слуги народу" радять не коментувати блокування сторінки Трампа у Twitter — "це мають вирішувати самі американці", оскільки "мабуть, хоча б у цьому вони зможуть розібратися без нашої думки".

До того ж нардепам розповіли, що у США залишається абсолютно незалежна і доволі досвідчена судова система, тож Трамп може оскаржити рішення Twitter через суд. І якщо суд вирішить, що це є порушенням свободи слова, компанії доведеться розблокувати сторінку президента США.