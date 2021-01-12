"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ
Депутатам "Слуги народу" підготували ефірні тези з порадами, як коментувати бунт прихильників Трампа в США, і пояснили, чи варто порівнювати ці події з Майданом.
Документ опинився в розпорядженні "Бабеля", передає Цензор.НЕТ.
Так, депутатам нагадали, що незаконне проникнення в Конгрес засудили обидві найбільші партії США - демократи і республіканці, а також президент України Володимир Зеленський.
"Насильство при вирішенні політичних суперечок неприпустиме в будь-якій формі. Особливо, коли є людські жертви. Ця трагічна подія жодним чином не похитнула засади американської демократії. Демократичні інститути спрацювали належним чином, були дотримані всі передбачені законом процедури сертифікації результатів волевиявлення громадян", — додали автори документа.
Водночас депутатів закликають висловлювати упевненість, що події 6 січня у Вашингтоні жодним чином не вплинуть на політику США щодо підтримки України.
"Ми цінуємо двопартійну підтримку України, співпрацюватимемо як з новою адміністрацією Білого дому, так і з конгресменами та сенаторами в рамках міжпарламентського співробітництва", — радять говорити укладачі тез.
Водночас "слугам" пояснили, чому порівнювати події у Вашингтоні та Євромайдан не варто.
"Спалах протестів у США не мав у своїй основі жодного зовнішньополітичного компоненту. Американці не вирішували, чи приєднуватись їм до Євросоюзу, чи прямувати до союзу з Росією. Майдан і Антимайдан в Україні не вирішували, хто буде при владі в Україні. Вони вирішували, яким буде курс України", — пояснюють депутатам.
Окрім цього, зазначається, що самі американці вважають спробу захоплення Конгресу не революцією, а швидше заколотом, який мав на меті зірвати конкретну процедуру з транзиту влади. Водночас вказується, що Майдан був значно більшим процесом, який не був зосереджений на зриві чи затвердженні якоїсь однієї процедури.
Ще однією відмінною рисою у "Слузі народу" називають те, що жодна політична сила і жодний помітний політик у США не підтримали дії людей, які намагалися захопити Конгрес, натомість Майдан, як й Антимайдан, мав чітку підтримку серед політичного класу.
"Майдан тривав понад 3 місяці, і за весь цей час не було захоплення національного парламенту. Саме Верховна Рада стала центром пошуку рішень для закінчення політичної кризи, спровокованої Януковичем, і для відновлення нормальної роботи держави. Власне, будівлю Конгресу для того і намагалися захопити — щоб Конгрес не зміг здійснити транзит влади, отже, і вирішити певну кризу, яка виникла внаслідок міжпартійної суперечки у США", — додають автори тез.
Окремо депутатам "Слуги народу" радять не коментувати блокування сторінки Трампа у Twitter — "це мають вирішувати самі американці", оскільки "мабуть, хоча б у цьому вони зможуть розібратися без нашої думки".
До того ж нардепам розповіли, що у США залишається абсолютно незалежна і доволі досвідчена судова система, тож Трамп може оскаржити рішення Twitter через суд. І якщо суд вирішить, що це є порушенням свободи слова, компанії доведеться розблокувати сторінку президента США.
Там шла массовая фальсификация через транзитный сервер и тут аналогично.
Теперь ждём опубликования регулярного темника под заголовком "щодо актуальних питань" из офиса пес.
Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
Ни один кивалов-******** не додумался бы показать, что 99,9% голосовавших по почте, голосовали за одного из кандидатов.
Только полностью безмозглые чудаки поверят в это.
Тот четыре года отыграл роль неадеквата. И американцы побежали голосовать за Байдена.
Естественно, за свою каденцию Трамп всячески помогал крупному бизнесу, который привёл его к власти.
Где я такое уже видел? А, у нас. Когда олигархи дали нам «новое лицо» в виде Зеленского. И тот играет роль, похожую на роль Трампа.
* * * * * * *
На самом деле все потоки откровенного вранья от Зеленского, которое мы слышим полтора года президентства, направлены исключительно на его электорат с пониженными умственными способностями.
И, как показывает социология, таких людей в стране немало. К сожалению…
Стоит отметить, что Трамп и Зеленский очень похожи еще кое-чем. Оба они - клоуны!
Трамп - клоун по жизни (шоу-мен), а Зеленский - еще и по профессии.
Ну и оба они, будучи всю жизнь клоунами, на момент водружения в президентское кресло имели практически ноль знаний и политического опыта, необходимых для правления страной.
Причем, Трамп не имел и не имеет по сей день вообще никаких знаний - этот дебил не смог даже в детстве закончить школу (был круглым двоечником) и потом хвастался, что за жизнь не прочитал ни одной книги (как «профессор» Янукович).
В этом плане Зеленский все же представляется не столь никчемной личностью…
Чем сейчас закончил свое президентство Трамп - всем хорошо известно. Огромным позором. Причем, этому мудаку наверняка еще и придется «сидеть» за все им содеянное.
Зеленский, похоже, тоже закончит свое президентство с позором. К тому же, высока вероятность что закончит он его досрочно (правда, Трамп сейчас рискует тоже досрочно быть изгнанным - хотя и всего на несколько дней досрочно).
Так что украинцам следует вынести урок из президентства Трампа и Зеленского - что больше голосовать за клоунов, комиков и других артистов (певцов-музыкантов) или спортсменов, вздумавших идти в президенты, категорически нельзя.
До них нужно донести бредни Партии и правительства.
А вот почему с Антимайданом не сравнивать? Если это практически тоже самое. И почему про не сравнивать с Антимайданом явно в темниках сказано.
Неужели кто-то из авторов этих темников поклонник Антимайдана и пытается его защитить?