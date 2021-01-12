"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ"
"Європейська Солідарність" вимагає негайно збільшити витрати на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, у зв'язку з невмотивованим підвищенням цін на газ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
"За іронією долі точнісінько рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Як справжній господар свого слова, "сам дав – сам забрав". Водночас уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі. Його урізали з 71-го млрд грн до 36 із половиною млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У "ЄС" зазначають, що видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян.
"У Зеленського все з точністю до навпаки. Доходи громадян він обвалив своєю бездарною економічною політикою, а тарифи – підвищив явно в інтересах відомого газовидобувача і вигодонабувача Коломойського. Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації, – збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради. Дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, і ми важкою ціною "зіскочили" з російської газової голки", - наголосили в політсилі.
У "ЄС" не відкидають, що теперішнє невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви.
"Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці – російськими танками на вулицях українських міст", - підсумували в "ЄС".
Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.
з введенням субсидій цей процес призупинився, нафтогаз став прибутковим, стала поступати оплата місцевим комунальним підпрємствам, у місцеві бюджети...
натомість, ціни на продукти зростають
Где планы поднятия ВВП на душу населения хотя бы до уровня Греции?
Субсидии - это зло.
Зло- це людська тупість і вибори пА пріколу.
Питання лише в тому, хто, кому і як компенсуватиме різницю суми продажу і світової ціни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.