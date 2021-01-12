УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4404 відвідувача онлайн
Новини
3 700 54

"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ"

"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ"

"Європейська Солідарність" вимагає негайно збільшити витрати на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, у зв'язку з невмотивованим підвищенням цін на газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"За іронією долі точнісінько рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Як справжній господар свого слова, "сам дав – сам забрав". Водночас уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі. Його урізали з 71-го млрд грн до 36 із половиною млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначають, що видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян.

"У Зеленського все з точністю до навпаки. Доходи громадян він обвалив своєю бездарною економічною політикою, а тарифи – підвищив явно в інтересах відомого газовидобувача і вигодонабувача Коломойського. Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації, – збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради. Дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, і ми важкою ціною "зіскочили" з російської газової голки", - наголосили в політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко

У "ЄС" не відкидають, що теперішнє невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви.

"Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці – російськими танками на вулицях українських міст", - підсумували в "ЄС".

Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

Також читайте: Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко

Автор: 

субсидія (1074) Тарифи на газ (1068) Європейська Солідарність (1107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Поки ось ці "упирі" будуть жити доти нам життя не буде!!! І ніякі МВФи нам не допоможуть - тільки ми самі хоч одного повісимо на електричній опорі вислухаємо "глибоке занепокоєння" і все почне одразу налагоджуватись - приклад Румунія свого часу!!!
"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ" - Цензор.НЕТ 8320
показати весь коментар
12.01.2021 10:00 Відповісти
+12
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__[0]=AZX_ofUfSVU-skT4J_csoaDHoofJSKyAKbwjoz35bYzsLNSds12Vp0_-pt7hywmB3cZwEQLPrnk8yqyVsfAUmKgnyrjNmLw_txPpEM8SAHPssLhm6m8u28WjnpWGC-bNHlE&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

Ого. Тут неабияку інформацію оприлюднив телеграм канал "Путч".
Читаймо уважно:

"Знаменита яхта Медведчука, вартістю близько 200 млн доларів, могла стати майданчиком для переговорів кума путіна і голови Офісу президента Зеленського на елітному відпочинку.

Яхту зафіксували в Індійському океані поблизу Сейшел. Наразі підтвердженої інформації про перебування на ній самого Зеленського поки немає.

За чутками голова Офісу обговорив нову узгоджену з ОПЗЖ тактику влади, що має призвести до більшої залежності України від Росії.
Підвищення цін на газ повинне створити сприятливий грунт для пропозицій Медведчука купувати газ у Росії із 25%, знижкою про яку він домовився.
При цьому у співпраці з Медведчуком будуть намагатися звинуватити... Порошенка.

До слова яхта оформлена на офшорну фірму дружини Медведчука Fregata Marine Ltd, що зареєстрована аж на Маршаллових островах" - повідомив ТК "Путч".
показати весь коментар
12.01.2021 10:03 Відповісти
+10
НИКАКИХ СУБСИДИЙ ,ХВАТИТ ПОДАЧЕК И СХЕМ ДЛЯ ВОРЬЯ - УКРАИНСКИЙ ГАЗ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЦАМ ,ВОТ И ОТДАЙТЕ ЕГО ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ ПЛЮС ДОСТАВКА или для вас эта история с газовыми аферами может закончится весьма плачевно !
показати весь коментар
12.01.2021 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки ось ці "упирі" будуть жити доти нам життя не буде!!! І ніякі МВФи нам не допоможуть - тільки ми самі хоч одного повісимо на електричній опорі вислухаємо "глибоке занепокоєння" і все почне одразу налагоджуватись - приклад Румунія свого часу!!!
"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ" - Цензор.НЕТ 8320
показати весь коментар
12.01.2021 10:00 Відповісти
так,особливо пороха треба стратити він отримує дотації з держбюджету на виробництво цукерок та впарює їх українцям які не можуть від них відмовитися по причині відсутності альтернативи!
показати весь коментар
12.01.2021 10:08 Відповісти
Так, асаблива пороха! Навинский, Каламойский? Та не, то не такие плахие! А Медведчук ваабще наш хлопец!
показати весь коментар
12.01.2021 10:46 Відповісти
симтоматично, мертвечук в цю галерею не потрапив.
І Бойко - також.
І за Герегу - видать, забули; як за союзника...
ЗІ: в моєму кондуїті зазначено: "https://censor.net/user/82985
показати весь коментар
12.01.2021 11:26 Відповісти
То зараз такі методики від Медведчука.
показати весь коментар
12.01.2021 18:47 Відповісти
готов! быстро и качественно! на энтузиазме...
показати весь коментар
12.01.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 10:39 Відповісти
А де ВАЗеленський, мадам Капітельман?
показати весь коментар
12.01.2021 11:31 Відповісти
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__[0]=AZX_ofUfSVU-skT4J_csoaDHoofJSKyAKbwjoz35bYzsLNSds12Vp0_-pt7hywmB3cZwEQLPrnk8yqyVsfAUmKgnyrjNmLw_txPpEM8SAHPssLhm6m8u28WjnpWGC-bNHlE&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

Ого. Тут неабияку інформацію оприлюднив телеграм канал "Путч".
Читаймо уважно:

"Знаменита яхта Медведчука, вартістю близько 200 млн доларів, могла стати майданчиком для переговорів кума путіна і голови Офісу президента Зеленського на елітному відпочинку.

Яхту зафіксували в Індійському океані поблизу Сейшел. Наразі підтвердженої інформації про перебування на ній самого Зеленського поки немає.

За чутками голова Офісу обговорив нову узгоджену з ОПЗЖ тактику влади, що має призвести до більшої залежності України від Росії.
Підвищення цін на газ повинне створити сприятливий грунт для пропозицій Медведчука купувати газ у Росії із 25%, знижкою про яку він домовився.
При цьому у співпраці з Медведчуком будуть намагатися звинуватити... Порошенка.

До слова яхта оформлена на офшорну фірму дружини Медведчука Fregata Marine Ltd, що зареєстрована аж на Маршаллових островах" - повідомив ТК "Путч".
показати весь коментар
12.01.2021 10:03 Відповісти
Кого, Зелю?
У него весь бизнес в офшорах.
показати весь коментар
12.01.2021 10:28 Відповісти
Сколько у Пети в офшорах?
показати весь коментар
12.01.2021 10:37 Відповісти
Было 5000 баксов говорят.
показати весь коментар
12.01.2021 10:42 Відповісти
Страшні гроші!
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
Указано в его официальной декларации.
показати весь коментар
12.01.2021 10:29 Відповісти
А чим їм вРотерДам+ не підходить?
Ааа, свиночолий ділитись не хоче!
показати весь коментар
12.01.2021 10:28 Відповісти
Прокидайтесь. Вже майже 2 роки рулить Бєня через свого Буратіну Зєлю.
показати весь коментар
12.01.2021 10:31 Відповісти
Невже ці два пархатих відібрали у свиночолого хоч якусь барижну схему ,ну хоч кіоск зі шкарпетками?
Га питаю!
показати весь коментар
12.01.2021 10:39 Відповісти
Пишіть адресу кіоску.
показати весь коментар
12.01.2021 10:41 Відповісти
Це я прошу Вас -адресу кіоску в студію!
Якщо вже такий когнітивний дисонанс!
показати весь коментар
12.01.2021 10:58 Відповісти
Я нічого не знаю про його кіоски "зі шкарпетками".
показати весь коментар
12.01.2021 11:03 Відповісти
Як?

поспитайте друзів,. знайомих!
показати весь коментар
12.01.2021 11:32 Відповісти
Краще ви в своїх.
Це ж вам цікаво.
показати весь коментар
12.01.2021 11:37 Відповісти
Вистачило 5 хв?
Я цікавився чи знаєте Ви такі випадки.
показати весь коментар
12.01.2021 12:29 Відповісти
Якщо кіосків немає, то і випадків не може бути.
показати весь коментар
12.01.2021 12:36 Відповісти
Нарешті! До Вас дійшло що ці кучеряві тільки для лошар ********* ,а так між собою - співпрацюють для ще більшого пограбування лошар і створення логічного завершення олігархічного капіталізму і створення нсп - тотального планетарного рабства.
показати весь коментар
12.01.2021 14:34 Відповісти
"оприлюднив телеграм канал "Путч" - а телеграм канал Пук спростував цю інформацію.
показати весь коментар
12.01.2021 11:00 Відповісти
Отменить доставку хз кому и за что
показати весь коментар
12.01.2021 10:07 Відповісти
тоді треба заборонити будь-яких спекулянтів "купи-продай")
показати весь коментар
12.01.2021 10:15 Відповісти
з 2005 року зарплати регулярно зростали, однак їх отримувачі не спішили оплачувати тарифи...в основному вирослі зарплати витрачались на підвищення цін у торгівлі...
з введенням субсидій цей процес призупинився, нафтогаз став прибутковим, стала поступати оплата місцевим комунальним підпрємствам, у місцеві бюджети...
показати весь коментар
12.01.2021 10:28 Відповісти
НИКАКИХ СУБСИДИЙ ,ХВАТИТ ПОДАЧЕК И СХЕМ ДЛЯ ВОРЬЯ - УКРАИНСКИЙ ГАЗ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЦАМ ,ВОТ И ОТДАЙТЕ ЕГО ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ ПЛЮС ДОСТАВКА или для вас эта история с газовыми аферами может закончится весьма плачевно !
показати весь коментар
12.01.2021 10:22 Відповісти
В Україні немає свого газу - весь викачали ще при совку. То що Юля верещить про український газ, то вона бреше, і це легко перевірити - гугліть про газ українського видобутку.
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
Субсидии отменять нужно, я не хочу платить за соседа алкаша который не работает!
показати весь коментар
12.01.2021 10:26 Відповісти
у тебя такие соседи, живёшь в плохом районе
показати весь коментар
12.01.2021 10:31 Відповісти
При нашому Великому Гетьманi тарифи було знижено на 100 вiдсоткiв, хоча Байден пропонував 75. Ну, що, навибирали зебiли?
показати весь коментар
12.01.2021 10:27 Відповісти
великий гетьман, то - хто?
показати весь коментар
12.01.2021 10:32 Відповісти
Я думаю що люди котрі пам'ятають такі стрибкоподібні зниження ціни на енергоресурси вживають якісь спеціальні порошки або курять спеціальні айкоси ,як у охвісі пріпіzдєнта,наприклад!
показати весь коментар
12.01.2021 10:32 Відповісти
Сидіти би тій "ЄС" тихо,як миша під віником і не нагадувати про себе...Бо саме Порох замутив з тими тарифами і субсидіями,а тепер з понтом захищає субсидіантів...Але то ше треба вміти - забігти на сторону націоналістів,забрати в них майже весь електорат і звідтам подзявкувати на зеленого клоуна...
показати весь коментар
12.01.2021 10:32 Відповісти
нафтогаз і укренерго стали збитковими і не сплачують грошей у бюджет...
натомість, ціни на продукти зростають
показати весь коментар
12.01.2021 10:34 Відповісти
ПЕСиков заклинило на фамилии "коломойский"! самое циничное, что когда ОНИ были у власти то поднимали тарифы на газ в РАЗЫ и каждый год, под любым соусом, уменьшали субсидии! классика: кто громче всех кричит - "держи вора"???
показати весь коментар
12.01.2021 10:33 Відповісти
Ви за оБіженого беню, чи за "дешевий" газ і співпрацю з кацапами переживаєте?
показати весь коментар
12.01.2021 12:55 Відповісти
"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ" - Цензор.НЕТ 7543
показати весь коментар
12.01.2021 10:37 Відповісти
Загнали 80% населения за черту бедности и откупаются субсидиями?
Где планы поднятия ВВП на душу населения хотя бы до уровня Греции?
показати весь коментар
12.01.2021 10:41 Відповісти
Що з цього приводу каже ваш презЕдент?
показати весь коментар
12.01.2021 11:28 Відповісти
Ну да. Герои за счет бюджета. ЕС не хочет из своего кармана увеличить субсидии?
Субсидии - это зло.
показати весь коментар
12.01.2021 10:55 Відповісти
Хто керує, той і платить.
Зло- це людська тупість і вибори пА пріколу.
показати весь коментар
12.01.2021 11:27 Відповісти
Було очевидним, що "слуги коломойського- мертвечука" завиють про "дешевий кацапський газ", за ціною українського суверенітету, "дружби" з загарбником і позаблоковий статус, якого Україна дотримувалась, якраз до окупації "братським" фуйлом криму та частини доМбасу.
показати весь коментар
12.01.2021 11:23 Відповісти
та все-одно навіть дешевий газ будуть продавати по світовим цінам, орієнтуючись на амстердамський хаб. Так припрда будь-якого бізнесу, що цивілізованого, що касапського, без різниці.
Питання лише в тому, хто, кому і як компенсуватиме різницю суми продажу і світової ціни.
показати весь коментар
12.01.2021 11:33 Відповісти
Газ повинен коштувати стільки, скільки він коштує, і всі, хто може, повинен сплачувати реальну його вартість. Хто не може - повинен отримувати субсидії. Цей принцип був встановлений ще в 2015 р. Яценюком. Цей принцип не змогли скасувати зебуїни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.
показати весь коментар
12.01.2021 11:54 Відповісти
В селах кожна бабця живе в шестикімнатному будинку і хоче, щоб опалювання їй оплачували платники податків. Хай продають хаті і купляють щось менше.
показати весь коментар
12.01.2021 13:33 Відповісти
 
 