"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ"

"Європейська Солідарність" вимагає негайно збільшити витрати на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, у зв'язку з невмотивованим підвищенням цін на газ.

"За іронією долі точнісінько рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Як справжній господар свого слова, "сам дав – сам забрав". Водночас уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі. Його урізали з 71-го млрд грн до 36 із половиною млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначають, що видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян.

"У Зеленського все з точністю до навпаки. Доходи громадян він обвалив своєю бездарною економічною політикою, а тарифи – підвищив явно в інтересах відомого газовидобувача і вигодонабувача Коломойського. Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації, – збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради. Дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, і ми важкою ціною "зіскочили" з російської газової голки", - наголосили в політсилі.

У "ЄС" не відкидають, що теперішнє невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви.

"Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці – російськими танками на вулицях українських міст", - підсумували в "ЄС".

Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

