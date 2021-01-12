УКР
З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків

Командир російського есмінця "Беспокойный" за даними слідства, виявився причетним до розкрадання двох бронзових гребних гвинтів корабля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Интерфаксу" повідомив керівник військового слідчого управління СКР по Балтійському флоту Сергій Шаршавих.

"Буквально найближчим часом ми плануємо завершити розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього командира есмінця "Беспокойный". Офіцер в складі організованої групи, разом з іншими військовослужбовцями і цивільними особами, вчинив розкрадання з корабля двох бронзових гребних гвинтів загальною масою 26 тонн. Есмінець у цей час стояв на конвертації на суднобудівному заводі "Янтар", - сказав Шаршавих.

За його словами, щоб "замести сліди", замість бронзових гвинтів фігуранти справи підшукали аналогічні металеві гвинти, вартість і якість яких в рази нижче. В результаті збиток державі становив 39 млн рублів.

ВМС рф (145) корабель (1628) росія (67841)
+55
Льохкім двіженієм рукі "Бєспокойний" прєвращаїцца в "Бєсполєзний"
12.01.2021 09:58 Відповісти
+34
Все пропьем, но флот не опозорим!
12.01.2021 09:59 Відповісти
+16
Под покровом ночи, когда только луна освещала путь новоиспеченным предпринимателям, они тихонько пронесли 26-ти тонные винты через КПП на ближайший прием металлолома.
12.01.2021 10:07 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі "Бєспокойний" прєвращаїцца в "Бєсполєзний"
12.01.2021 09:58 Відповісти
Эсминца "Беспокойный" беспокоила язва в левом бронзовом винте и постоянная отрыжка боярышником
12.01.2021 10:30 Відповісти
московським військовий лоханкам не потрібні гвинти - москалі, адін хрєн, свої лоханки затоплюють - це ж їх військова доктрина
12.01.2021 10:36 Відповісти
шаршавый - новый презюк рашки))
помнится, вовка фуйло тоже крал бронзовые винты (и другое) под видом металлолома в 90х и вывозил их за границу
12.01.2021 10:40 Відповісти
- Срочно проверить наличие унитазов в гальюнах и доложить командиру "Бесполезного"!
12.01.2021 11:53 Відповісти
"Безгвинтовий"
12.01.2021 13:41 Відповісти
Все пропьем, но флот не опозорим!
12.01.2021 09:59 Відповісти
ги-ги, гвинти на "шило" зміняли...
12.01.2021 11:05 Відповісти
Эпично
12.01.2021 10:01 Відповісти
Скрєпно.
12.01.2021 10:23 Відповісти
Поменяли, наверное, на водку, они же истребители на пальмовое масло меняли уже.
12.01.2021 10:02 Відповісти
командору тре брати приклад з свого главкома та на суді заявити що ті гвинти просто потонули у хвилях)))
12.01.2021 10:03 Відповісти
Немає спокою "Беспокойному".
12.01.2021 10:03 Відповісти
не скрепно как то-
12.01.2021 10:04 Відповісти
для кепа песенка https://www.youtube.com/watch?v=fjevsnCRQ_A&feature=emb_logo 16 Tons - arranged by "The Platters"
12.01.2021 10:07 Відповісти
Под покровом ночи, когда только луна освещала путь новоиспеченным предпринимателям, они тихонько пронесли 26-ти тонные винты через КПП на ближайший прием металлолома.
12.01.2021 10:07 Відповісти
Незаметно так в карманах пронесли.
12.01.2021 10:14 Відповісти
Под бескозыркой.
12.01.2021 10:24 Відповісти
Шапка-бескозырочка
Ленточка атласная
А под ней винты гребные
От белого до красного
показати весь коментар
12.01.2021 10:28 Відповісти
12.01.2021 10:29 Відповісти
"Руські піздять"(с)
12.01.2021 10:07 Відповісти
ніякі вони не руські, а срані московити
12.01.2021 10:37 Відповісти
Эсминец у кацапов не только чермет, но ещё и 26 т бронзы!
12.01.2021 10:08 Відповісти
А капитан-то оптовик-затейник.
12.01.2021 10:09 Відповісти
Слава Украине!
12.01.2021 10:09 Відповісти
Епічна новина.
12.01.2021 10:09 Відповісти
прихожу я такой в пункт металлоприёмки с двумя гребными винтами от вот этой дуры...
З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків - Цензор.НЕТ 4589
12.01.2021 10:10 Відповісти
А в чем проблема то? Взял витязь под одну мышку один винтик, второй под вторую и с песней "дядя Вова мы с тобой" исполняешь задуманный бизнес-план.
12.01.2021 10:13 Відповісти
той флот, що його на плаву розбирають свої на голки...
12.01.2021 11:07 Відповісти
Был эсминец, а стал гребной галерой.
12.01.2021 10:10 Відповісти
Грёбаной ...
12.01.2021 10:12 Відповісти
26 тонн это не иголка и их не распилишь как гирю... где то рядышком лежат
12.01.2021 10:10 Відповісти
Кружало, де лежало
12.01.2021 10:13 Відповісти
на дне?
12.01.2021 12:10 Відповісти
А міг би просто закупити ласти для команди.
12.01.2021 10:11 Відповісти
- Ты сколько слил?
- Полбака..
- И я полбака. А полбака и полбака это же бак выходит.
(с)
12.01.2021 10:12 Відповісти
Вышлите им медали героев Украины почтой.
12.01.2021 10:14 Відповісти
+ почетная грамота и похлопывание по натруженному плечу.
12.01.2021 10:16 Відповісти
за что? сменили же на другие. даже нужного сварщика не позвали - вопросов бы вообще не возникло. могли бы еще пальнуть куда-то в нужную сторону вовремя.
12.01.2021 10:28 Відповісти
Как за што. Ета ж бимба замедленного действия. В чистом море как винты отвалятся, так эсминец еще буксировать прийдецца, Бог даст, еще и потопятся, не доплыв до дока
12.01.2021 10:57 Відповісти
Бронзовые?
12.01.2021 11:13 Відповісти
Штамп "Украиной одобрено".
Следующий!
12.01.2021 10:17 Відповісти
Т.е. они хотят сказать, что охрана и руководство ремонтного завода не в курсе, что с территории вынесли 26-тонные винты и занесли вместо них другие?

Тогда с таким же успехом могли вынести весь эсминец и занести вместо него старую баржу.
12.01.2021 10:18 Відповісти
Давайте все дружно выразим "обеспокоенность"😆
12.01.2021 10:18 Відповісти
Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь" - подумал что на ходу украли.
12.01.2021 10:19 Відповісти
вика пишет, что как карапль-музей он..а так 956пр. красивые...они их и китайским товарищам продавали..
12.01.2021 10:25 Відповісти
если музей - тогда нахрена ему капитан и менять винты? и зачем ему вообще винты?
12.01.2021 10:29 Відповісти
Виктори тоже музей, но на нем есть экипаж! и Аризона то же самое. традиции!
12.01.2021 10:57 Відповісти
А на Аврорі?
12.01.2021 11:11 Відповісти
там тоже вроде был экипаж...на тех кораблях, кот. числятся в списках флотов присутствуют..
12.01.2021 11:28 Відповісти
Экипаж на "Аризоне"? Нихера себе!
По мемориал всё понятно.
Вы, фразу хоть правильно формулируйте)))
12.01.2021 16:54 Відповісти
Мемориал находится в ведомстве флота, и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей. Посещение Аризоны бесплатно для всех. Работает оно следующим образом - можно либо заранее зарезервировать билеты онлайн или придти в кассу и взять билеты на следующую свободную лодку. Лодки отходят каждые 15 минут. С этим у меня связана смешная история - когда мы первый раз ездили на Аризону 10 лет назЗ есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків - Цензор.НЕТ 2430
13.01.2021 08:04 Відповісти
Мемориал находится в ведомстве флота...
Никто с этим не спорит. Всё, согласно закону (их, закону).

... и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей.

С этим тоже, никто не спорит. Всё, согласно приказу по флоту и некоторым инструкциям.

Но, это НЕ МОРЯКИ (члены экипажа) линкора "Аризона" (ВВ-39). Это, моряки флота, которые обслуживают мемориал.
Так понятнее?
13.01.2021 22:52 Відповісти
понятнее, мне и до этого было понятно..и думаю Вы меня сразу поняли , оставим это...
14.01.2021 07:52 Відповісти
Навіщо їм гвинти? а лапті на що?
12.01.2021 10:20 Відповісти
"Камсамольци - бєспакойниє серца, камсамольци - всьо даводят до конца!"
12.01.2021 10:23 Відповісти
так он музей! бронзу продали , купили железные, задули бронзовой краской. какая разница??
12.01.2021 10:23 Відповісти
Нагороду командору!
12.01.2021 10:23 Відповісти
Их ошибка была в том, что поставили другие винты, а ведь могли сослаться на коррозию.
12.01.2021 10:24 Відповісти
по бронзє, кххх... це як донбаські миші кевлар струбили
12.01.2021 11:09 Відповісти
Теперь вместо команды "Полный вперед!" будет "Па-а-аднять паруса!".
12.01.2021 10:26 Відповісти
...а затим "спустіть шлюпкі" та й "отдать конци"...
12.01.2021 11:10 Відповісти
На переплавку для отливки памятника -Матрос со скрепами-!!!!!!
12.01.2021 10:28 Відповісти
На переплавку для отливки памятника -Матрос со скрепами-!!!!!!
12.01.2021 10:30 Відповісти
Все пропьют, но флот не опозорят Плагиатом занимаются козломордые, в Мариуполе в начале нулевых из судоремонтного завода СРЗ , лежащий на причале винт какого то судна тоже скомуниздили. Вес не помню, но на плече не унести , это точно
12.01.2021 10:31 Відповісти
Ну если у кацапов флагман Кузя ходит в походы на дровах и кизяках со скоростью 6 узлов, то почему бы этот Беспокойный не походил бы с железными винтами. Какая разница.
12.01.2021 10:35 Відповісти
походу пацаки переплавят фсе винты на толчки
12.01.2021 10:38 Відповісти
Ну раз такое дело, то теперь мы их точно победим. Особенно на море.
12.01.2021 10:59 Відповісти
анекдот про ватный прорыв толчок нано\звездолета класса Сортир-Кассиопея
12.01.2021 11:00 Відповісти
Шо за проблема? Переименуйте на "Покойный" и все дела.
12.01.2021 11:06 Відповісти
Зеленский им должен дать Героя Украины 🤔 и медаль за помощь флоту 👍
12.01.2021 11:09 Відповісти
Так вот ты какой, конец бронзового века...
12.01.2021 11:24 Відповісти
В этой новости смешно все,начиная с названия посудины)"Беспокойный"...ОТКУДА ЭТО?Какой же полет мысли надо иметь...
12.01.2021 11:29 Відповісти
Смех держава. Только недавно стало известно о разграблении самолета "Судного дня" Ил-80 и кражи 200 метров секретного спец. кабеля ФСБ
12.01.2021 11:47 Відповісти
"Матросы продали винт эскимосам за бочку вина
И судья со священником спорят всю ночь
Выясняя, чья это вина
И судья говорит, что все дело в законе
А священник - что дело в любви
Но при свете молний становится ясно
У каждого руки в крови"
12.01.2021 11:51 Відповісти
Капитан ні у чом ні вінават!
Один вінт спер Зорян, а другий - Шкіряк.
12.01.2021 12:15 Відповісти
На тех пароходах, что я плавал каждый винт был по 26 тонн.Бронза всегда была привлекательна для индусов , они голой пяткой пробки (заглушки) выкручивали на палубе из замерных устройств танков и льял, и делали из них как они их называли "золотые" кольца.
12.01.2021 12:20 Відповісти
Это серьезная оборонная оборотка...26 тон бронзы....
12.01.2021 12:37 Відповісти
Гарна новина
12.01.2021 12:42 Відповісти
капитану памятник за вклад в разоружение.
12.01.2021 12:44 Відповісти
А що тут можна додати , окрім того що це дуже показово .
12.01.2021 12:48 Відповісти
Сюжет з "Єврейського парохода" Жванецького- "кто-то у нас ******* винт, но ето нас не беспокоит.. И ми уже сами *******и винт (от крейсера), он очень большой и нас все время заносит..." Десь так.
12.01.2021 12:50 Відповісти
Они бы еще,,Бешенство ватки" назвали это кацапское недоизделие.
12.01.2021 12:59 Відповісти
Судостроительный завод. Могли поставить на другую лохань за откат.
И "своим ходом" уплыли с завода.
Или перекрасили и вывезли под видом железных, "пришедших в негодность".
Вариантов много. Ссучность одна.
Респект. Продолжайте в том же духе.
12.01.2021 13:15 Відповісти
Оце НА роССії крадуть!!! Це ж, напевне всією командою бесполезного несли на пункт прийому брухту.
12.01.2021 13:50 Відповісти
а чё весл нема,в тайге много сосны растет
12.01.2021 14:33 Відповісти
У нас ще хуже
12.01.2021 14:41 Відповісти
 
 