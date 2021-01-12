З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків

Командир російського есмінця "Беспокойный" за даними слідства, виявився причетним до розкрадання двох бронзових гребних гвинтів корабля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Интерфаксу" повідомив керівник військового слідчого управління СКР по Балтійському флоту Сергій Шаршавих.

"Буквально найближчим часом ми плануємо завершити розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього командира есмінця "Беспокойный". Офіцер в складі організованої групи, разом з іншими військовослужбовцями і цивільними особами, вчинив розкрадання з корабля двох бронзових гребних гвинтів загальною масою 26 тонн. Есмінець у цей час стояв на конвертації на суднобудівному заводі "Янтар", - сказав Шаршавих.

За його словами, щоб "замести сліди", замість бронзових гвинтів фігуранти справи підшукали аналогічні металеві гвинти, вартість і якість яких в рази нижче. В результаті збиток державі становив 39 млн рублів.

