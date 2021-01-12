З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків
Командир російського есмінця "Беспокойный" за даними слідства, виявився причетним до розкрадання двох бронзових гребних гвинтів корабля
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Интерфаксу" повідомив керівник військового слідчого управління СКР по Балтійському флоту Сергій Шаршавих.
"Буквально найближчим часом ми плануємо завершити розслідування у кримінальній справі стосовно колишнього командира есмінця "Беспокойный". Офіцер в складі організованої групи, разом з іншими військовослужбовцями і цивільними особами, вчинив розкрадання з корабля двох бронзових гребних гвинтів загальною масою 26 тонн. Есмінець у цей час стояв на конвертації на суднобудівному заводі "Янтар", - сказав Шаршавих.
За його словами, щоб "замести сліди", замість бронзових гвинтів фігуранти справи підшукали аналогічні металеві гвинти, вартість і якість яких в рази нижче. В результаті збиток державі становив 39 млн рублів.
помнится, вовка фуйло тоже крал бронзовые винты (и другое) под видом металлолома в 90х и вывозил их за границу
Ленточка атласная
А под ней винты гребные
От белого до красного
- Полбака..
- И я полбака. А полбака и полбака это же бак выходит.
(с)
Следующий!
Тогда с таким же успехом могли вынести весь эсминец и занести вместо него старую баржу.
По мемориал всё понятно.
Вы, фразу хоть правильно формулируйте)))
Никто с этим не спорит. Всё, согласно закону (их, закону).
... и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей.
С этим тоже, никто не спорит. Всё, согласно приказу по флоту и некоторым инструкциям.
Но, это НЕ МОРЯКИ (члены экипажа) линкора "Аризона" (ВВ-39). Это, моряки флота, которые обслуживают мемориал.
Так понятнее?
И судья со священником спорят всю ночь
Выясняя, чья это вина
И судья говорит, что все дело в законе
А священник - что дело в любви
Но при свете молний становится ясно
У каждого руки в крови"
Один вінт спер Зорян, а другий - Шкіряк.
И "своим ходом" уплыли с завода.
Или перекрасили и вывезли под видом железных, "пришедших в негодность".
Вариантов много. Ссучность одна.
Респект. Продолжайте в том же духе.