Суд сьогодні розгляне апеляцію на арешт комбата Лановенка: захист побоюється, що прокуратура може чинити тиск на свідків

Сьогодні, 12 січня, о 13:30 суд розгляне апеляцію на арешт командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх). На цей момент він відсидів уже половину визначеного для нього терміну.

Про це розповів адвокат арештованого командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх) Олександр Кадієвський, пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ журналістка Віолетта Кіртока.

Захисник Павла Лановенка заявив про можливий тиск, який слідчі можуть чинити на воїнів підрозділу.

"Чим далі розвивається ця історія, тим більше дивних обставин навкруги неї виявляється. Дотепер немає підтвердження слів бійця, якого начебто-то 23 грудня побив комбат за те, що той знаходився під дією наркотичної речовини. Люди чули розмову на підвищених тонах, але ніхто не бачив, щоб Павло Лановенко вдарив чи побив цього нещасного. Замість доказової бази в соціальних мережах з’являється все більше міфів та пліток про Морпіха: в коментарях люди із сторінками-одноденками пишуть, що він – зять комбрига, тому до цього йому все сходило з рук. Дружина Павла Катерина розказала, що не має до командира чоловіка ніякого відношення. І у неї свій власний рідний батько, який ні служить в армії і живе у Волновасі. Потім пішов поголос, що начебто побитий комбатом боєць помер в лікарні. Це також виявилося неправдою. Після операції в Покровську його перевели в лікарню Дніпра, де він знаходиться і зараз на лікуванні", - йдеться у блозі.

Адвокат Олександр Кадієвський обурений тим, що відбувається: "Перше порушення, яке допустили судді під час засідання 26 грудня, результатом якого став арешт Павла, - це те, що йому навіть не запропонували скористатися послугами адвоката, не надали можливість, аби був присутній захисник. Також вчасно нам не надали текст ухвали. Оскарження рішення про запобіжний захід можна оскаржувати лише протягом п’яти днів після його винесення. Я не зміг отримати повний текст ухвали. Хоча попереджав секретаря судді, що прийду за ухвалою… Я вважаю, що намагання не віддати мені вчасно ухвалу, говорить лише про бажання затягнути всю цю справу… Крім того, вже вивчаюся матеріали справи, я звернув увагу на не обґрунтованість підозри. На це суддя не звернув уваги, не уточнив, що значить вираз у медичних документах нібито постраждалого "знаходився під дією невідомих речовин". А що це за речовини? Наркотичні? То це погіршує якраз свідчення цього побитого".

"Проводиться судово-медична експертиза, яка має встановити, чи можливо такі пошкодження отримати від ударів. Я вже ознайомився з його свідченнями, але не все можу розповсюджувати… Якщо у нас виникнуть питання щодо експертизи, ми будемо наполягати на проведенні незалежної експертизи. Чесно скажу, що я дуже хвилююся. На жаль, всім нам добре відомо, як працює досудове слідство. Дуже не хотілося б, щоб військова прокуратура тиснула на свідків і переконувала їх давати неправдиві свідчення. Час завжди показує, що все таємне колись стає явним. Передаю свої слова свідкам через засоби масової інформації: якщо на вас відбувається тиск, ви маєте право на правову допомогу… Я вважаю, що цей постраждалий став зручним приводом, аби вплинути на комбата. Ще не можу сказати, навіщо, для чого, але спробую це з'ясувати", - додав Кадієвський.

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

