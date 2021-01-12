Главу делегації України в ПАРЄ змінили в зв'язку зі зміною стратегічного підходу, - "слуга народу" Кравчук
Перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати, заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Нам потрібно буде не тільки акцентувати на тому, хто ворог, а й дбати про те, чого хоче друг. Це певна зміна парадигми делегації, зміна стратегічного підходу, тому ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях і дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - написала Кравчук в соцмережі Facebook, коментуючи обрання нового глави української делегації в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що попередня глава делегації Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу") залишається важливим членом делегації і продовжить роботу нарівні з іншими членами.
"Зокрема, ми не сумніваємося, що Ліза продовжить ту титанічну роботу над консолідацією зусиль з нашими союзниками з Baltic+ та іншими партнерами", - повідомила Кравчук.
Як повідомлялося, в понеділок, 11 січня, члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.
После санкций США у "слуг" друзья теперь на России.
зелебобы ставят главную задачу перед дипломатами - клянчить бабос
Молодцы, значит.
Мабуть попередня не надто глибоко лизала...
или хотя бы к ПАРЕ?
харчуешься у лукаша на халяву-так не суй нос в несвои вопросы
Басня:
Морозным зимним днем летел воробей, замерз и упал на землю, помирает. Тут мимо шла корова, да и наложила на него кучу навоза. Воробей отогрелся, ожил и зачирикал. Мимо шла кошка, выцепила его когтем из навоза и съела.
Отсюда три морали:
1. Не всяк тот враг, кто тебя обгадил
2. Не всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытащил
3. Попал в дерьмо - выбирайся сам и не чирикай.
"Стратегічний план" "коломойсько-мертвечуківські слуг", по ще затятішому зализуванню дуп кацапських загарбників, втілено.
Поменяли Лизу, которая не подлиза на Машу, которая улыбается и машет. Стратехи...
.
Закупаем китайскую вакцыну через посредника Богатырёвой - это победа над Порошенко!!!
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.