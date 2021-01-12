Главу делегації України в ПАРЄ змінили в зв'язку зі зміною стратегічного підходу, - "слуга народу" Кравчук

Перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати, заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Нам потрібно буде не тільки акцентувати на тому, хто ворог, а й дбати про те, чого хоче друг. Це певна зміна парадигми делегації, зміна стратегічного підходу, тому ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях і дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - написала Кравчук в соцмережі Facebook, коментуючи обрання нового глави української делегації в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що попередня глава делегації Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу") залишається важливим членом делегації і продовжить роботу нарівні з іншими членами.

"Зокрема, ми не сумніваємося, що Ліза продовжить ту титанічну роботу над консолідацією зусиль з нашими союзниками з Baltic+ та іншими партнерами", - повідомила Кравчук.

Як повідомлялося, в понеділок, 11 січня, члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.