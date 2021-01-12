УКР
Главу делегації України в ПАРЄ змінили в зв'язку зі зміною стратегічного підходу, - "слуга народу" Кравчук

Перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати, заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Нам потрібно буде не тільки акцентувати на тому, хто ворог, а й дбати про те, чого хоче друг. Це певна зміна парадигми делегації, зміна стратегічного підходу, тому ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях і дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - написала Кравчук в соцмережі Facebook, коментуючи обрання нового глави української делегації в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що попередня глава делегації Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу") залишається важливим членом делегації і продовжить роботу нарівні з іншими членами.

Читайте також: Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ

"Зокрема, ми не сумніваємося, що Ліза продовжить ту титанічну роботу над консолідацією зусиль з нашими союзниками з Baltic+ та іншими партнерами", - повідомила Кравчук.

Як повідомлялося, в понеділок, 11 січня, члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

За новую кандидатуру для изменения "стратигического подхода" проголосовали ЖОПОБЛОК, Майбах, но не голосовал ЕС и даже Родина и Голосом...
12.01.2021 10:25 Відповісти
Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг.
После санкций США у "слуг" друзья теперь на России.
12.01.2021 10:23 Відповісти
Тобто ***** був ворог,а став друг? То ті друзі нам голодомор влаштували і Україну окуповують.
12.01.2021 10:28 Відповісти
"Золотой мост"?....
12.01.2021 10:21 Відповісти
просто решили принять мир от фуйла
12.01.2021 10:28 Відповісти
зеленые дряни !!!!
12.01.2021 11:15 Відповісти
Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг.
После санкций США у "слуг" друзья теперь на России.
12.01.2021 10:23 Відповісти
За новую кандидатуру для изменения "стратигического подхода" проголосовали ЖОПОБЛОК, Майбах, но не голосовал ЕС и даже Родина и Голосом...
12.01.2021 10:25 Відповісти
все намного проще: нужны тупо деньги.. по-этому и ставят ту кто может "принять в любых колличествах с любой стороны"
зелебобы ставят главную задачу перед дипломатами - клянчить бабос
12.01.2021 11:48 Відповісти
_Уже даже не прикидываются что работают на Украину! Готовьтесь к "русскому миру", слуги кремля уже открыто объявили стратегический курс на уничтожение украинской государственности.
12.01.2021 10:24 Відповісти
"работают на Украину!"

Молодцы, значит.
12.01.2021 10:38 Відповісти
Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8450
12.01.2021 10:26 Відповісти
З макакою-пісюністом ніхто розмовляти не буде.
12.01.2021 10:28 Відповісти
Байден с этим чмом даже по телефону говорить не хочет.
12.01.2021 10:30 Відповісти
что за стратегический подход который меняется по 5 раз на дню
12.01.2021 10:26 Відповісти
Якраз у цьому і є стратегія - запутати всіх, а тим часом крутити свої справи.
12.01.2021 10:29 Відповісти
Вадиме, у слові "стратегія" перша літера "т", мені здається, зайва.
12.01.2021 10:39 Відповісти
_Их подход был и есть курс на подчиненение Украины врагу, кремлю. Так что нет, не меняется по 5 раз на дню!
12.01.2021 10:44 Відповісти
слабо сказать украинцам кто именно этот друг
12.01.2021 10:26 Відповісти
Хто-хто ... Ясно, що кінь у пальто ...
12.01.2021 11:32 Відповісти
титаническая работа...) совсем не берегут себя...************...
12.01.2021 10:27 Відповісти
Тобто ***** був ворог,а став друг? То ті друзі нам голодомор влаштували і Україну окуповують.
12.01.2021 10:28 Відповісти
Стратегический подход к новой рабочей сосне из СН возможен не только сзади.
12.01.2021 10:30 Відповісти
Єдиний стратегічний підзід слуг коломойши - лизати дупу путєна...
Мабуть попередня не надто глибоко лизала...
12.01.2021 10:33 Відповісти
во! а кравчучка каким боком к стратегическим подходам?
или хотя бы к ПАРЕ?
харчуешься у лукаша на халяву-так не суй нос в несвои вопросы
12.01.2021 10:34 Відповісти
пардон,не про ту кравчучку понял
12.01.2021 12:21 Відповісти
Эскортница за 500 не справилась, выделяем из бюджета больше денег и ставим няшу за 1000. Может мне так везло, но после общения с выпускницами института им. Каразина (у меня был горький опыт и с достаточно большим кол-ом), я начал с уважением относиться к институту культуры Поплавского. А тут на фото яркий пример такого юного дарования...
12.01.2021 10:36 Відповісти
Кто такая эта Мезенцева? Ватница что ли?
12.01.2021 10:41 Відповісти
Обязательно. Иного от врагов Украины ожидать безумно.
12.01.2021 10:46 Відповісти
Ну таке...полуватніца)Ну нема у Слуг однозначно проукраїнських .
12.01.2021 10:50 Відповісти
А можно всех посмотреть?
12.01.2021 10:45 Відповісти
Погубил Міхо кар'єру Лізи... але сама винувата.
12.01.2021 10:46 Відповісти
кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг ...
Басня:
Морозным зимним днем летел воробей, замерз и упал на землю, помирает. Тут мимо шла корова, да и наложила на него кучу навоза. Воробей отогрелся, ожил и зачирикал. Мимо шла кошка, выцепила его когтем из навоза и съела.
Отсюда три морали:
1. Не всяк тот враг, кто тебя обгадил
2. Не всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытащил
3. Попал в дерьмо - выбирайся сам и не чирикай.
12.01.2021 10:46 Відповісти
Когда СН начинают говорить о стратегии как таковой, это пугает, потому как у них отродясь ее не было НИГДЕ. Это может говорить о наступившей УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССОМ ИЗВНЕ, а конкретнее, из пидороSSии. НАДО ДЕРЖАТЬ УХО ВОСТРО, А ПОРОХ СУХИМ!
12.01.2021 10:46 Відповісти
Враховуючи голоси "ЗА" і "ПРОТИ", очевидно, делегацію України в ПАРЕ очолила кацапська консерва.
"Стратегічний план" "коломойсько-мертвечуківські слуг", по ще затятішому зализуванню дуп кацапських загарбників, втілено.
12.01.2021 10:54 Відповісти
нет проукраинской "зеленой власти" в Украине есть проросийские "слуги" строящие для оккупанта "золотые мосты" и за словами Кулеба все международные интересы Украины отстаивают случайные люди с его логикой-"Я ни в коем случае не антироссийский, я 100% проукраинский. Я как министр, еще и иностранных дел, не могу быть против какой-либо страны по определению» проти оккупанта и этот ребенок В ПАСЕ не будет.
12.01.2021 10:55 Відповісти
Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук.

Поменяли Лизу, которая не подлиза на Машу, которая улыбается и машет. Стратехи...
12.01.2021 11:02 Відповісти
Міняти треба весь парламент...
12.01.2021 11:22 Відповісти
После 21.01 у зе и его команды начнется настоящая новая стратегия.... Играть на рояле уже будут всеЗЕ и исключительно языком...
12.01.2021 11:23 Відповісти
С колен глаз не увидеть. Теперь попробуют р@ком. Может оттуда глаза будут видны?
12.01.2021 11:27 Відповісти
Уничтожают главное достижения Пороха- поддержку западных стран
12.01.2021 11:32 Відповісти
В связи с изменением подхода. Подхода к чему? К сдаче интересов Украины?
12.01.2021 11:34 Відповісти
Розмовляти з кацапами в ПАРЕ , потрібно лише так - а ти коза , і твоє ***** , будете висіти на одній березі .! .
Главу делегації України в ПАРЄ змінили в зв'язку зі зміною стратегічного підходу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483.
12.01.2021 11:34 Відповісти
Новый стратыгический курс!
Закупаем китайскую вакцыну через посредника Богатырёвой - это победа над Порошенко!!!
12.01.2021 12:45 Відповісти
"Слуг" с их "подходом" - и новым, и старым - следует гнать из власти всех ссаными тряпками.
12.01.2021 13:12 Відповісти
А для когось і ворог друг...
12.01.2021 13:15 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
15.01.2021 10:31 Відповісти
 
 