У Росії суд ухвалив вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": 13, 16 і 18 років колонії

У Російській Федерації військовий суд 12 січня ухвалив вирок трьом фігурантам Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джаппарова до 16 років, Різу Омерова до 13 років ув'язнення.

"Кремлівська репресивна машина продовжує терор над громадянами України – Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону щойно ухвалив незаконне рішення про ув'язнення кримських татар… Російські судді щойно позбавили волі кримських татар Енвера та Різу Омерових – на 18 та 13 років відповідно, Айдера Джаппарова – на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Згідно з вироком суду кожен з них перших два роки ув’язнення буде утримуватися у тюрмі", - зазначила Денісова.

Денісова зазначила, що засуджує "незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права".

"Хочу нагадати усій міжнародній спільноті, що сьогодні, у День українського політв'язня, всім громадянам України, які знаходяться у кремлівському полоні необхідна наша підтримка та консолідація зусиль задля їхнього найскорішого звільнення", - додала вона.

Також дивіться: Окупанти не пропускають через Керченський міст кримських татар, які їдуть на суд у справі Хізб ут-Тахрір у Ростов. ВIДЕО

Нагадуємо, 11 січня в Ростові-на-Дону (РФ) відкрилося заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Усі троє - мешканці Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.