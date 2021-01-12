УКР
Новини Репресії в окупованому Криму
1 386 25

У Росії суд ухвалив вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": 13, 16 і 18 років колонії

У Росії суд ухвалив вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": 13, 16 і 18 років колонії

У Російській Федерації військовий суд 12 січня ухвалив вирок трьом фігурантам Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джаппарова до 16 років, Різу Омерова до 13 років ув'язнення.

"Кремлівська репресивна машина продовжує терор над громадянами України – Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону щойно ухвалив незаконне рішення про ув'язнення кримських татар… Російські судді щойно позбавили волі кримських татар Енвера та Різу Омерових – на 18 та 13 років відповідно, Айдера Джаппарова – на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Згідно з вироком суду кожен з них перших два роки ув’язнення буде утримуватися у тюрмі", - зазначила Денісова.

Денісова зазначила, що засуджує "незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права".

"Хочу нагадати усій міжнародній спільноті, що сьогодні, у День українського політв'язня, всім громадянам України, які знаходяться у кремлівському полоні необхідна наша підтримка та консолідація зусиль задля їхнього найскорішого звільнення", - додала вона.

Також дивіться: Окупанти не пропускають через Керченський міст кримських татар, які їдуть на суд у справі Хізб ут-Тахрір у Ростов. ВIДЕО

Нагадуємо, 11 січня в Ростові-на-Дону (РФ) відкрилося заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Усі троє - мешканці Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.

Крим (14239) росія (67841) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)
Топ коментарі
+2
росияне-народ *******
показати весь коментар
12.01.2021 10:27 Відповісти
+2
В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии - Цензор.НЕТ 1329
показати весь коментар
12.01.2021 10:32 Відповісти
+2
Так судят на Роисе крымских татар.

А у нас стараниями СН и ЗЕ рейтинг ОПЗЖ растет и судят бойцов ВСУ и активистов Майдана.
показати весь коментар
12.01.2021 10:44 Відповісти
а у вас вообще жопа - недострана с амбициями
показати весь коментар
12.01.2021 10:55 Відповісти
Ватан, в Англії бояру продають, чи страждаєш від спраги? ШпіЛі вже бачив?
показати весь коментар
12.01.2021 11:10 Відповісти
всьо( ) продают, в отличие от вас - у вас все продаются. страна зе-дебилов
показати весь коментар
12.01.2021 12:23 Відповісти
Контрабандою тягаєте? Бо, у мене великий сумнів, що англійці закупають на ваш мокшанський делікатес.
показати весь коментар
12.01.2021 12:36 Відповісти
Відверто кажучи - не знаю нічого про бояру - тебе виднее, что мокшане в ********* пьют - твои ж братьі
до речі - я з України. *********** ни в каком виде не інтересуюсь. И в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально - как вьі там последние годьі целоваться начали с кацапами. перемирие у вас , скоро брататься начнете во главе с рабиновичем и кивой Ну, и сипльій зебил ваш с ними, куда ж без него - ***********. так что чайка київ - терпи - гондоньі у вас кругом - куда ни кинь
показати весь коментар
12.01.2021 13:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479703

"а у вас вообще жопа - недострана с амбициями"До речі, українець НІКОЛИ не напише так про Батьківщину. Незважаючи на 25 років, прожитих у Шотландії. Незважаючи на те, що кацапи з олігархами розвели 73%, як лохів, на ГолА-боротьку і "слуг урода".
Бо залишилось 25 %, які продовжують боротьбу за Україну. І за півтора роки наш відсоток серйозно зріс.
показати весь коментар
12.01.2021 13:48 Відповісти
не обольщайся - єто у жопоблока відсоток зріс за останні півтора рочки
а борьбу - продолжайте, да... Успехов вам
показати весь коментар
12.01.2021 14:31 Відповісти
преступники должньі сидеть в тюрьме. независимо - в нормальной стране или в *********. (хотя в ********* - лучше, чтоб они по улицам ходили, конечно)
показати весь коментар
12.01.2021 10:54 Відповісти
А чего они сделали хоть, ватник, просвети нас
показати весь коментар
12.01.2021 12:02 Відповісти
почитай внимательно в чем их обвиняют(если умеешь, конечно) а сделали они одно - повелись в 14-м на обещания ***** - теперь имеют гембель с того непротивления? а вообще - всьо, что в рашке происходит - не интересно
показати весь коментар
12.01.2021 12:26 Відповісти
Я спрашиваю чего они сделали, а не в чем их обвиняют.
показати весь коментар
12.01.2021 12:30 Відповісти
а сделали они одно - повелись в 14-м на обещания ***** - теперь имеют гембель с того непротивления? Тьі хоть читать умеешь?
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
У них до цих пір діє Сталінська прогресія 13, 16, 18, 25, і безкінечність як вища міра від особливої трійки з гебні .
показати весь коментар
12.01.2021 11:02 Відповісти
В годы оккупации всегда так было, но наша власть даже не стремиться освобождать земли Украины, потому что видно что за год для армии у которой протяжённость границы в оккупантом составляет более 2000 км( включая колонию Московии Беларусь), военные заводы Украины выпустили четыре танка, отремонтировали три самолёта, а отремонтированный военный буксир назвали боевой машиной
показати весь коментар
12.01.2021 11:20 Відповісти
а скільки "наші" планують дати Ріффмастеру і дівчатам? - вони нічим від мокшанських не відрізняються
показати весь коментар
12.01.2021 11:59 Відповісти
так а нахера они какого-то придурка там ватного взорвали? или еще как порешили?
показати весь коментар
12.01.2021 12:28 Відповісти
ти там був на місці злочину? Шеремет не був ватним придурком. А всі звинувачення безпідставні - зріст навіть не співпадає. Перекладай поки що
показати весь коментар
12.01.2021 12:38 Відповісти
не хвилюйтеся, дядьку. Я вас чудово розумію.

до речі - я з України. а в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально
показати весь коментар
12.01.2021 13:16 Відповісти
може ти хотів сказати за зебілами, то я до них не відношусь. А таких як ти тут спочатку кидають у спам, а потім модератор робить із вами те, що коронавірус зробив з Гепою - множить на нуль, тобто ставить такий хрестик "Х"
показати весь коментар
12.01.2021 13:45 Відповісти
ага, как только прижало - я не зебил! я за клоуна не голосовал! Знаем, сльішали... потому и пишу - дебильі - єто и зебильі, и прочие , кто за смешков, за рьігов... ******** , в общем, шанс сами себе насрали на голову - лишьбьінепорох! теперь жрите
показати весь коментар
12.01.2021 14:26 Відповісти
ти дибільне чи мокша? почитай мої пости
показати весь коментар
12.01.2021 14:47 Відповісти
 
 