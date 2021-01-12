Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 12 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% лише в Миколаївській (51,4%) області.
Завантаженість ліжок по Україні становить 34,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 228,6 осіб на 100 тис. населення.
Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлена норма - 46,3 і 45,9 тестів на 100 тис. населення відповідно.
Это за три дня так все по выздоравливали ?
Вы серьезно думаете что в это кто то уже верит ?
А то у степашки 7пятниц на неделю...
Кстати мне повторный тест не делали..а зачем?