Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% лише в Миколаївській (51,4%) області.

Завантаженість ліжок по Україні становить 34,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 228,6 осіб на 100 тис. населення.

Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлена ​​норма - 46,3 і 45,9 тестів на 100 тис. населення відповідно.

Україна може впровадити міжнародні свідоцтва щодо проведення вакцинації проти COVID-19, - Ляшко

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А 9 декабря вы писали что 50%
Это за три дня так все по выздоравливали ?
Вы серьезно думаете что в это кто то уже верит ?
показати весь коментар
12.01.2021 11:13 Відповісти
Вопрос..с какими показаниями грузите???
А то у степашки 7пятниц на неделю...
Кстати мне повторный тест не делали..а зачем?
показати весь коментар
12.01.2021 12:17 Відповісти
 
 