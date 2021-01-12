Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% лише в Миколаївській (51,4%) області.

Завантаженість ліжок по Україні становить 34,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 228,6 осіб на 100 тис. населення.

Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлена ​​норма - 46,3 і 45,9 тестів на 100 тис. населення відповідно.

