УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4462 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 121 46

Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко

Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 дозволено видавати тільки після щеплення схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я препаратами. Сьогодні такий дозвіл отримали тільки компанії Pfizer і BioNTech.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підкреслюю, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють надавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки в разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ", - сказав він.

Читайте: Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
О!!!

Т.е. китайчатина - хрень собачья, которую за пределами Украины не примут. Но вакцинация будет проводиться китайчатиной.

Так о каких международных сертификатах речь? За границу теперь только вакцинированная контрабандным Пфайзером ЗЕ-команда сможет ездить?
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
+11
аусвайс Pfizer - пропуск до золотого мільярду
показати весь коментар
12.01.2021 10:55 Відповісти
+9
Я вірно зрозумів, що без цього "аузвайса" в цивілізовані країни пускати не будуть?
показати весь коментар
12.01.2021 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свидетельства о вакцинации от коронавируса могут выдавать только после прививки Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6321
показати весь коментар
12.01.2021 10:47 Відповісти
Витя ты что рекламным агентом заделался.
показати весь коментар
12.01.2021 10:47 Відповісти
А нам китаезы намалюют свидетельства. Они на все руки мастера.
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
О!!!

Т.е. китайчатина - хрень собачья, которую за пределами Украины не примут. Но вакцинация будет проводиться китайчатиной.

Так о каких международных сертификатах речь? За границу теперь только вакцинированная контрабандным Пфайзером ЗЕ-команда сможет ездить?
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
Контробандным за 2000$ - провезенным в бардачке или за пазухой тогда как он должен все время храниться при температуре -80)
показати весь коментар
12.01.2021 10:59 Відповісти
До трех суток можно при -18, т.е. в любой обычной бытовой морозилке.
показати весь коментар
12.01.2021 11:05 Відповісти
5 дней после разморозки вроде, но 2 укол через месяц только надо делать.
показати весь коментар
12.01.2021 11:52 Відповісти
Хранить, а равно как и провезти в бардачке, небольшую партию вакцин - вообще не проблема, достаточно контейнера с сухим льдом, у него температура -78,5°https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F С . Я думаю, что с контрабандной вакциной там все ок было, и хранилась она скорее всего в сухом льду все время.
Проблема - как организовать хранение и доставку большой партии, тут уже нужны какие-то супер-холодильники.
показати весь коментар
12.01.2021 11:43 Відповісти
А как проверить при каких условиях и сколько времени она хранились перед покупкой? Поверить на слово?
показати весь коментар
12.01.2021 11:54 Відповісти
В первую очередь - да, на слово. Думаю, те, кто за 3000 евро вакцинировались в этой клинике, доверяют ей и тому, кто это организовывал.
Во вторую - обычно подобные ампулы имеют специальный индикатор. Думаю, там должна быть какая-то этикеточка, которая, например, меняет цвет, если ампула нагревалась выше допустимой температуры.
показати весь коментар
12.01.2021 12:41 Відповісти
Тут интересный момент, как "легализовать" вакцину, ведь если её у клиники "нет", то как она может уколоть ей клиента? Так любая Барышевская амбулатория, уколов витаминок, тоже сможет выдавать сертификаты.
показати весь коментар
12.01.2021 11:08 Відповісти
В сертификате указывать факт вакцинации (дата), тип вакцины, кол-во антител по итогам (дата + кол-во).

Легальность получения вакцины - вопрос аниткоррупционных и правоохранительных органов.
Т.е. если на момент, указанный в сертификате, вакцины в Украине официально не было, то брать за жабры и тащить в буцыгарню "слугу народа" или шмыгаля.
показати весь коментар
12.01.2021 12:40 Відповісти
"Китайчатини" також не буде. Під її виглядом будуть "спутник" сандалити. До ворожки не ходи!
показати весь коментар
12.01.2021 11:09 Відповісти
аусвайс Pfizer - пропуск до золотого мільярду
показати весь коментар
12.01.2021 10:55 Відповісти
похоже,что к этому идёт..
показати весь коментар
12.01.2021 11:03 Відповісти
Всіх решту на фіксований дохід в резервації
показати весь коментар
12.01.2021 11:18 Відповісти
Правильно, а то смерды совсем распоясались, того и гляди, все в Польшу уедут. Пусть дома сидят и пашут на хозяев.
показати весь коментар
12.01.2021 11:06 Відповісти
з вісьмома мільярдами єврів звідти щорічно, вони можуть вести самостійну політику...
як іще досі не додумались створити власну партію
показати весь коментар
12.01.2021 11:17 Відповісти
Золотой миллиард хотят проредить этой вакцинкой. А то экосистема страдает, от безудержного потребления...
показати весь коментар
12.01.2021 11:09 Відповісти
якщо золотий прорідити, то інші мільярди його додушать...чи може під золотим вважаєш щось інше?
показати весь коментар
12.01.2021 11:20 Відповісти
А ви що, не бачите, що все до того вже йде.
Буде Китай і інші збіговиська народів, по типу Сомалі. Навіть в Північній Америці
показати весь коментар
12.01.2021 11:26 Відповісти
Я вірно зрозумів, що без цього "аузвайса" в цивілізовані країни пускати не будуть?
показати весь коментар
12.01.2021 11:07 Відповісти
В русню можно.
показати весь коментар
12.01.2021 11:13 Відповісти
Ну я ж чітко написав "цивілізовані". ну....таке...
показати весь коментар
12.01.2021 11:18 Відповісти
Но нам туда не надо..
показати весь коментар
12.01.2021 11:22 Відповісти
Вакцины в стране все нет и нет,одно балабольство.
показати весь коментар
12.01.2021 11:17 Відповісти
Кароче китайский Синовак и кацапсинский Новичок слуги решили завозить только для внутреннего потребления. Уколоться и дальше сидеть в самоизоляции.
показати весь коментар
12.01.2021 11:17 Відповісти
Зате в магазин зможеш зайти, чи на пошту.
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
Что это за документ от санитара . Сначала законы прийми, поменяй конституцию тогда посмотрим что это за свидетельство от святого ковида,похожее принятия подданства от всемирной ковидмафии. В США больше50% врачей отказываются от вакцинации.
показати весь коментар
12.01.2021 11:19 Відповісти
Да нет, в Америке все цивилизованно, все по очереди. Никто не отказывается кроме тех, кто переболел. Вы ж правду пишите.
показати весь коментар
12.01.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 11:35 Відповісти
Замечательно. Себе власть завезла Pfizer. А простым Украинцам китайское Г будут колоть, и то только 2-м миллионам, для остальных естественнй отбор. Чтоб рабы не разбегались.
показати весь коментар
12.01.2021 11:26 Відповісти
Після лаптєвакцини апще будуть народжуватись мутанти.
показати весь коментар
12.01.2021 11:34 Відповісти
Н-да ... Купили у китайців, що подешевше.
показати весь коментар
12.01.2021 11:30 Відповісти
Яка несподівана новина для гастарбайтерів. Зробили себе разом.
показати весь коментар
12.01.2021 11:32 Відповісти
справедливості заради треба зазначити,що на виборах президента закордонний виборчий округ кандидат Зеленський програв.
показати весь коментар
12.01.2021 12:07 Відповісти
даже самая крутая Пфайзер не совсем супер крутая ,как пытаются представить.Прививка нужна и это не обсуждается.Никто не знает болен ли ты во время прививки.В Польше в Щецине привили медиков и в результате по 5-6 человек на отделение заболели.Тяжёлой формы нет и это хорошо. Это после первой дозы.Но ведь заболели.
показати весь коментар
12.01.2021 11:34 Відповісти
Не можливо зробити прививку від грипу... ефективність прививки від грипу 8-17% корона по принципу той самий грип, але люди вже менше будуть панікувати після вакцинації що в принципі позитивно
показати весь коментар
12.01.2021 12:55 Відповісти
согласен полностью
показати весь коментар
12.01.2021 20:34 Відповісти
Короче, весь народ Украины , который сейчас в Украине , невыездной.
показати весь коментар
12.01.2021 11:37 Відповісти
Эти свечки по 10 центов - не правильные.
А вот эти, по 10 дол - правильные.
Так и с вакцинами.
показати весь коментар
12.01.2021 12:45 Відповісти
В смысле?
показати весь коментар
12.01.2021 13:56 Відповісти
Вспомнился Иерусалим.
показати весь коментар
12.01.2021 14:38 Відповісти
Свидетельство "Лох" когда выдавать начинают?
показати весь коментар
12.01.2021 12:45 Відповісти
найдите наконец то нормальный дурдом,что бы
выдал справку справку этому дебилу на наличие
мозгов.
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
 
 