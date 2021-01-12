6 121 46
Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 дозволено видавати тільки після щеплення схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я препаратами. Сьогодні такий дозвіл отримали тільки компанії Pfizer і BioNTech.
Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Підкреслюю, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють надавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки в разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ", - сказав він.
Топ коментарі
+14 Герхард
показати весь коментар12.01.2021 10:48 Відповісти Посилання
+11 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар12.01.2021 10:55 Відповісти Посилання
+9 sunuyiwipmailtempinfo
показати весь коментар12.01.2021 11:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е. китайчатина - хрень собачья, которую за пределами Украины не примут. Но вакцинация будет проводиться китайчатиной.
Так о каких международных сертификатах речь? За границу теперь только вакцинированная контрабандным Пфайзером ЗЕ-команда сможет ездить?
Проблема - как организовать хранение и доставку большой партии, тут уже нужны какие-то супер-холодильники.
Во вторую - обычно подобные ампулы имеют специальный индикатор. Думаю, там должна быть какая-то этикеточка, которая, например, меняет цвет, если ампула нагревалась выше допустимой температуры.
Легальность получения вакцины - вопрос аниткоррупционных и правоохранительных органов.
Т.е. если на момент, указанный в сертификате, вакцины в Украине официально не было, то брать за жабры и тащить в буцыгарню "слугу народа" или шмыгаля.
як іще досі не додумались створити власну партію
Буде Китай і інші збіговиська народів, по типу Сомалі. Навіть в Північній Америці
А вот эти, по 10 дол - правильные.
Так и с вакцинами.
выдал справку справку этому дебилу на наличие
мозгов.