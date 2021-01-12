Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 дозволено видавати тільки після щеплення схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я препаратами. Сьогодні такий дозвіл отримали тільки компанії Pfizer і BioNTech.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підкреслюю, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють надавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки в разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ", - сказав він.

Читайте: Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ