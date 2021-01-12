"Слуга народу" Верещук заговорила про відновлення військової юстиції, яку знищили Богдан з Рябошапкою, - Матіос
Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос після слів нардепки "СН" Ірини Верещук про необхідність повернути систему військової юстиції нагадав їй, хто цю систему знищив.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тут нардепкиня від СН пані Ірина Верещук написала пост на тему, про яку я два роки "волаю у пустелі" для цієї неосвіченої влади! Волали нардепи і навіть відповідний законопроєкт до розпуску парламенту подали! Волали військові та мої іноземні колеги... не тільки американські, а й ізраїльські та канадські! Не волали усі гілки влади та руйнівники системи ГВП Рябошапка з Богданом та компанією!" - зазначив Матіос.
На його думку, система військової юстиції - це єдина система права для військових, куди мають увійти, за ізраїльським зразком, військова поліція, військова адвокатура, військова прокуратура, військовий трибунал.
При цьому Матіос переконаний, що "якщо до її відновлення підходити конкурсами, як зараз у нас скрізь робиться, то вона не запрацює навіть на папері!"
"Право у військах та на війні має бути в погонах", - підсумував Матіос.
Леонид Швец: Арахамия от имени фракции пообещал в связи с повышением тарифов "разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей".
То есть думать заранее - это какая-то недосягаемая высота, этому даже в Трускавце не учат.
https://www.facebook.com/david.*****.50951/posts/10208151485142303 Коменты там огонь.
Andrew Yemelyanov: Хороших новин вам у лєнту. Капітан Вирваний Контекст зараз усіх дожене і причинить добро.
Володимир Жиляєв: Ага. после того, как вы для борьбы с короной ограничили продажу носков и колготок, страшно даже представить, что вы сделаете "для преодоления сложностей связанных с тарифами".
Олексій Гаврищук: Та шо тут думать - дайте доручення Мендель, вона вам одним твітом ті тарифи знизить... Ну як діти чеслово...
https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/3683683541717712 Anatoly Datsuk : Я понял, что мне напоминает "озабоченность" *********** ростом тарифов. Есть у нас под боком одна сколенвстающая страна, бессменный руководитель которой уже двадцать лет как борется с ростом цен на топливо, да что-то все никак. Он все рассказывает грозно на камеру, как надо наказать спекулянтов, да собирает министров с целью дать распоряжения (тоже на камеру). Но цены все прут вверх, хоть ты тресни. Теперь и наше все, косплеящее ныряльщика за амфорами, будет делать то-же самое: грозно хмурить брови, топать ножкой и требовать снизить тарифы. Которые, в свою очередь, будут радостно переть вверх, наплевав на всякую "озабоченность".
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2487393644898905 Страсти : Локдаун показал, что у власти нет четкой стратегии поведения, которую они готовы обосновывать и отстаивать. Вот возмутился народ, что во время локдауна перестанут продавать газеты и бытовую химию - в правительстве взяли и сняли запрет на эту группу товаров. Не объясняя толком - ни почему запрещали, ни по какой причине разрешили.
То же самое может быть с тарифами на коммунальные услуги. Вопреки заверениям президента и его окружения о том, что цены на коммуналку повышаться не будут, уже в ближайшее время каждый украинец почувствует на своем кармане настоящую цену этих обещаний. Стоимость газа и электроэнергии уже поднялись, и этот рост продолжится дальше - уже в феврале планируется повышение цены на газ на 20%.
Пока еще серьезных «тарифных майданов» не было, но ропот слышен (дороги уже перекрывают). И если этот ропот перейдет в настоящие уличные протесты, то где гарантия, что правительство не отменит все свои предыдущие решения в сфере энергетики? Тем самым нарушив не только все расчеты и прогнозы в экономике и бюджетной политике. Но и обещания в отношениях с международными структурами.
А все ради чего? Чтобы потянуть еще немного, не дать рейтингу величайшего лидера современности окончательно рухнуть.
