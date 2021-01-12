"Слуга народу" Верещук заговорила про відновлення військової юстиції, яку знищили Богдан з Рябошапкою, - Матіос

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос після слів нардепки "СН" Ірини Верещук про необхідність повернути систему військової юстиції нагадав їй, хто цю систему знищив.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тут нардепкиня від СН пані Ірина Верещук написала пост на тему, про яку я два роки "волаю у пустелі" для цієї неосвіченої влади! Волали нардепи і навіть відповідний законопроєкт до розпуску парламенту подали! Волали військові та мої іноземні колеги... не тільки американські, а й ізраїльські та канадські! Не волали усі гілки влади та руйнівники системи ГВП Рябошапка з Богданом та компанією!" - зазначив Матіос.

На його думку, система військової юстиції - це єдина система права для військових, куди мають увійти, за ізраїльським зразком, військова поліція, військова адвокатура, військова прокуратура, військовий трибунал.

При цьому Матіос переконаний, що "якщо до її відновлення підходити конкурсами, як зараз у нас скрізь робиться, то вона не запрацює навіть на папері!"

"Право у військах та на війні має бути в погонах", - підсумував Матіос.



