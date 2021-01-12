УКР
Новини Вирок генералу Назарову
"Слуга народу" Верещук заговорила про відновлення військової юстиції, яку знищили Богдан з Рябошапкою, - Матіос

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос після слів нардепки "СН" Ірини Верещук про необхідність повернути систему військової юстиції нагадав їй, хто цю систему знищив.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тут нардепкиня від СН пані Ірина Верещук написала пост на тему, про яку я два роки "волаю у пустелі" для цієї неосвіченої влади! Волали нардепи і навіть відповідний законопроєкт до розпуску парламенту подали! Волали військові та мої іноземні колеги... не тільки американські, а й ізраїльські та канадські! Не волали усі гілки влади та руйнівники системи ГВП Рябошапка з Богданом та компанією!" - зазначив Матіос.

На його думку, система військової юстиції - це єдина система права для військових, куди мають увійти, за ізраїльським зразком, військова поліція, військова адвокатура, військова прокуратура, військовий трибунал.

При цьому Матіос переконаний, що "якщо до її відновлення підходити конкурсами, як зараз у нас скрізь робиться, то вона не запрацює навіть на папері!"

Також читайте: Колишні посли США, американські військові та експерти заступилися за генерала Назарова

"Право у військах та на війні має бути в погонах", - підсумував Матіос.

Матіос Анатолій (387) Військова прокуратура (722) Рябошапка Руслан (441) Богдан Андрій (425) Верещук Ірина (686)
+9
Давненько цієї юродивої не було чутно. "Пані"мем".
12.01.2021 10:52 Відповісти
+3
Так это ж принцип работы зелёной орды -- https://ibigdan.livejournal.com/26119663.html "Мы этот кризис создали, мы его и возглавим"
Леонид Швец: Арахамия от имени фракции пообещал в связи с повышением тарифов "разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей".
То есть думать заранее - это какая-то недосягаемая высота, этому даже в Трускавце не учат.

Andrew Yemelyanov: Хороших новин вам у лєнту. Капітан Вирваний Контекст зараз усіх дожене і причинить добро.

Володимир Жиляєв: Ага. после того, как вы для борьбы с короной ограничили продажу носков и колготок, страшно даже представить, что вы сделаете "для преодоления сложностей связанных с тарифами".

Олексій Гаврищук: Та шо тут думать - дайте доручення Мендель, вона вам одним твітом ті тарифи знизить... Ну як діти чеслово...
https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/3683683541717712 Anatoly Datsuk : Я понял, что мне напоминает "озабоченность" *********** ростом тарифов. Есть у нас под боком одна сколенвстающая страна, бессменный руководитель которой уже двадцать лет как борется с ростом цен на топливо, да что-то все никак. Он все рассказывает грозно на камеру, как надо наказать спекулянтов, да собирает министров с целью дать распоряжения (тоже на камеру). Но цены все прут вверх, хоть ты тресни. Теперь и наше все, косплеящее ныряльщика за амфорами, будет делать то-же самое: грозно хмурить брови, топать ножкой и требовать снизить тарифы. Которые, в свою очередь, будут радостно переть вверх, наплевав на всякую "озабоченность".
12.01.2021 11:04 Відповісти
+2
я офігів валера-офігів-
12.01.2021 11:11 Відповісти
Давненько цієї юродивої не було чутно. "Пані"мем".
12.01.2021 10:52 Відповісти
ага, директор рава русской отошла от спячки)
12.01.2021 12:56 Відповісти
Даже "Пледик" всплыл... Видимо намечается не слабый шухер...
12.01.2021 10:55 Відповісти
А про воєнний стан, трибунал, ВІЙНА!!! - і все за Конституцією!!! - Забулися, "державники"?
12.01.2021 11:00 Відповісти
А ВЧК был по Конституции? Вы ещё 4 Госдуму вспомните.
12.01.2021 11:16 Відповісти
12.01.2021 11:04 Відповісти
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2487393644898905 Страсти : Локдаун показал, что у власти нет четкой стратегии поведения, которую они готовы обосновывать и отстаивать. Вот возмутился народ, что во время локдауна перестанут продавать газеты и бытовую химию - в правительстве взяли и сняли запрет на эту группу товаров. Не объясняя толком - ни почему запрещали, ни по какой причине разрешили.

То же самое может быть с тарифами на коммунальные услуги. Вопреки заверениям президента и его окружения о том, что цены на коммуналку повышаться не будут, уже в ближайшее время каждый украинец почувствует на своем кармане настоящую цену этих обещаний. Стоимость газа и электроэнергии уже поднялись, и этот рост продолжится дальше - уже в феврале планируется повышение цены на газ на 20%.

Пока еще серьезных «тарифных майданов» не было, но ропот слышен (дороги уже перекрывают). И если этот ропот перейдет в настоящие уличные протесты, то где гарантия, что правительство не отменит все свои предыдущие решения в сфере энергетики? Тем самым нарушив не только все расчеты и прогнозы в экономике и бюджетной политике. Но и обещания в отношениях с международными структурами.

А все ради чего? Чтобы потянуть еще немного, не дать рейтингу величайшего лидера современности окончательно рухнуть.
12.01.2021 11:05 Відповісти
я офігів валера-офігів-
12.01.2021 11:11 Відповісти
СН сделает так, что военного прокурора Украины будут назначать в Кремле.
12.01.2021 11:17 Відповісти
Але ж Назарова та інших військових судили не воєним трибуналом!
12.01.2021 11:17 Відповісти
Ты хоть знаешь принципы трибунала и чем он отличается от суда?
12.01.2021 11:22 Відповісти
Нєкому дєлі шіть і бабкі дєлать?
12.01.2021 11:25 Відповісти
Военная юстиция нужна,но не при нашем уровне произвола и продажности.Если что-то и делать,то только под жестким международным контролем,а на это наша власть,естественно,не пойдет.
12.01.2021 11:25 Відповісти
Правильно сделали, что Рябошапку жёлтыми тряпками погнали. Зато теперь он у соевых "в почёте". Особенно, когда обливает помоями зелёного.
12.01.2021 11:31 Відповісти
Только у дебила https://censor.net/ru/user/472961 во все косяках зеленого дерьма виноваты порохоботы. Смачного, что наголосовали -- то и жрете.
12.01.2021 12:23 Відповісти
Когда аргументов нет, в ход идут оскорбления. Нет, не только у меня. У 73% граждан Украины. И это минимум. "Рейтинг" (ООООООООЧЕНЬ дутый) вашего свиночола говорит сам за себя.
И да. Если бы нужно было голосовать сегодня, я бы опять выбрал из двух зол меньшее- зелёного. Когда же вы наконец поймёте, что оскорбления украинцев не прибавят барыге даже 0,00001% голосов? Ничему жизнь не учит.
12.01.2021 12:42 Відповісти
Врешь. Причем тупо. И как аукнулось -- точно так же и откликнулось. Смачного.
И не путай себя с Украиной, чмо.
12.01.2021 12:48 Відповісти
То есть за зеленого (читай- против барыги-мародёра) "не проголосовало 73?"? А-ха-ха!
И тебе смачного. Смотри не удавись пециным леденцом. И да, не путай это "":мо" с Украиной.
12.01.2021 13:03 Відповісти
Штырит? Повторю для непонятливого --- Только у дебила https://censor.net/ru/user/472961 во все косяках зеленого дерьма виноваты порохоботы. Смачного, что наголосовали -- то и жрете.
12.01.2021 13:16 Відповісти
що ви хотіли від кобили Воронцова, воно ж не виліковне, або на службі. (я бы опять выбрал из двух зол меньшее- зелёного.https://censor.net/ua/comments/locate/3241228/0192148a-3cfc-719d-bf3a-b43e44d5af7d)
12.01.2021 13:41 Відповісти
Давай больше бюрократов😷. Так победим☝
12.01.2021 11:42 Відповісти
В 2019 году еврокомиссия и европейские партнеры принудули упразднить военную прокуратуру и тд, наши сделали. На днях уже американские партнеры призвали судить генералов в военных судах, и уже на следующий день пишут о "катах" и о том, что военную юстицию восстановить бы. Такое чувство, что у нас нынче вся государственная идея состоит в том, кто быстрее и ярче будет угождать "партнерам". Завтра скажут опять отменить - отменят. Такая она, украинская независимость.
12.01.2021 11:58 Відповісти
Не нужно теперь рассказывать фейки про европейских партнеров. Военные суды уничтожил в 2010 году Янык, а юстицию в 2019 Зеля. Два сапога пара.
12.01.2021 12:17 Відповісти
Эта Мери Попкинс, задолбала эфир своими викидонами!! попугай!!
12.01.2021 12:54 Відповісти
Сначала нужно посадить матиоса и кучу его холуев за преследования и развал добробатов!!!
12.01.2021 12:57 Відповісти
Скажите пожалуйста, с КАКОЙ целью создавать отдельные суды и судей ?
Что бы они , типа "знали специфику"...!?

Для этого можно привлечь в суд для конкретного дела - нужного эксперта/ов ! И не плодить разные суды и суде, содержание которых и без того СЛИШКОМ ДОРОГО для государства и народа !!!

Настоящая цель создання новых судов и судей - создание дополнительного распила бюджета !!!!
12.01.2021 14:49 Відповісти
 
 