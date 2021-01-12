З дня на день ми дізнаємося настрої в Кремлі і побачимо, якою буде динаміка подальшого процесу щодо Донбасу, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що найближчими днями стане ясно, чи налаштований Кремль на вирішення питання щодо закінчення війни між РФ і Україною на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Найближчі дні будуть важливими, тому що, крім візиту молдовської колеги президента Зеленського (президента Молдови Маї Санду в Україну. - Ред.), на різних дипломатичних рівнях зараз відбуватимуться процеси, які покажуть, що Росія дійсно готова до розмови на початку нового року, і якою буде динаміка подальшого процесу", - зазначив міністр.
"Тому буквально з дня на день ми дізнаємося настрої в Кремлі, і побачимо, чи налаштовані вони все-таки говорити і вирішувати питання, чи говорити і заговорювати питання", - додав Кулеба.
Міністр зазначив, що Україна завжди готова до вирішення питання закінчення війни на Донбасі.
