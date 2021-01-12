УКР
З дня на день ми дізнаємося настрої в Кремлі і побачимо, якою буде динаміка подальшого процесу щодо Донбасу, - Кулеба

З дня на день ми дізнаємося настрої в Кремлі і побачимо, якою буде динаміка подальшого процесу щодо Донбасу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що найближчими днями стане ясно, чи налаштований Кремль на вирішення питання щодо закінчення війни між РФ і Україною на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Найближчі дні будуть важливими, тому що, крім візиту молдовської колеги президента Зеленського (президента Молдови Маї Санду в Україну. - Ред.), на різних дипломатичних рівнях зараз відбуватимуться процеси, які покажуть, що Росія дійсно готова до розмови на початку нового року, і якою буде динаміка подальшого процесу", - зазначив міністр.

"Тому буквально з дня на день ми дізнаємося настрої в Кремлі, і побачимо, чи налаштовані вони все-таки говорити і вирішувати питання, чи говорити і заговорювати питання", - додав Кулеба.

Також читайте: Резніков про Мінські домовленості: Можливості для подальших кроків практично вичерпані

Міністр зазначив, що Україна завжди готова до вирішення питання закінчення війни на Донбасі.

Топ коментарі
+15
Ідіот ,ідеологія Московіі ,споконвічна і незмінна,це ідеологія великодержавного шовінізма !!!)))
показати весь коментар
12.01.2021 10:50 Відповісти
+14
як називають людей які не вчаться на своїх та чужих помилках а повторюють обряд з граблями?
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8810
показати весь коментар
12.01.2021 10:56 Відповісти
+13
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9302
показати весь коментар
12.01.2021 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что предстоит заглянуть в глаз на днях?
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
Нравится им пялиться в темноту, еще и занюхают...
показати весь коментар
12.01.2021 11:03 Відповісти
12.01.2021 10:50 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 10:56 Відповісти
Зебікі ,73%-овий лохторат,мудрий нарід !!!)))
показати весь коментар
12.01.2021 11:03 Відповісти
Так ти ж, соєвий лахапєд, ще гірший )))
показати весь коментар
12.01.2021 13:30 Відповісти
И что ж это ценное слили на паРашу, что ждут ответку? Страшно подумать, на что может пойти это гунявое недоразумение!
показати весь коментар
12.01.2021 10:50 Відповісти
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



На Алтае осуждена банда уголовников.
Знаете, за что? Она обложила данью мотострелковую дивизию. Да, мотострелковую дивизию. Если контрактники отказывались платить, бандиты их избивали. Это продолжалось более полутора лет. Как всё же хорошо, что Путин возродил армию.
показати весь коментар
12.01.2021 10:51 Відповісти
Алтай, то колиска усіх тюркомовних народів. Можливо місцеві хлопці погрожували, що за них впишеться особисто Ердоган ))
показати весь коментар
12.01.2021 13:19 Відповісти
12.01.2021 10:51 Відповісти
Работают в тылу врага, разрушают изнутри как могут.
показати весь коментар
12.01.2021 10:52 Відповісти
Мета Росіі,це повернення України ,принаймні як країну сателіт!!)))
показати весь коментар
12.01.2021 10:52 Відповісти
якесь воно або хворе,або ворог,вам ***** сказало-такої країни як Україна,не існує,що ти ще хочеш почути дегенеративне?
показати весь коментар
12.01.2021 10:54 Відповісти
Настроение кремлядей поменяется только после 21.01.... А вот там уже и надо смотреть.... на действия зе и его клоунады... только после зажатия в тиски играющего на рояле органа зе и передаче Украине действительно действующего летального оружия с возможностью его немедленного применения, можно посмотреть в глаза *****. Серьезно посмотреть!
показати весь коментар
12.01.2021 10:59 Відповісти
12.01.2021 11:02 Відповісти
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле/ Узнаем настроение барина и поймём как холуйствовать дальше,-лакей. / "Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - Кривонос.Боевой генерал.
показати весь коментар
12.01.2021 11:00 Відповісти
рашку треба на фрагменти розбити а не дбати про збереження її морди взамін на донбас. рашка має вилетіти з України з ганьбою, репараціями, компенсаціями і дозволити нам провести по її території вздовж кордону мінні поля з ядерних фугасів. плюс кацапи як спадкоємці ссср повинні виплатити всі гроші які Україна потратила на авганців і інших савецких вояк які воювали за інтереси кремля по всьому світу а пільги проплачує чомусь Україна
показати весь коментар
12.01.2021 11:03 Відповісти
Алилуя!!!! У меня проснулся дар предвидения! Ребята, вас пошлют нахер! 100%!
показати весь коментар
12.01.2021 11:04 Відповісти
12.01.2021 11:05 Відповісти
Да он от рождения в непростом положении.
показати весь коментар
12.01.2021 11:28 Відповісти
А догадаться ?
Можно подумать агрессор напал на соседнее государство, оккупировал его часть , и кто то думает что уговорами и заглядыванием в глаза можно упросить его вывести войска и уступить ?
показати весь коментар
12.01.2021 11:10 Відповісти
Чето любой нормальный человек, попадающий к лугам, становится полудебилом. Вам путен в своих многочисленных интервью все кристально прозрачно описал - или мир на расийских условиях, или продолжение войны. А вы все к их "настроениям" прислушиваетесь, да в глаз заглядываете...
показати весь коментар
12.01.2021 11:29 Відповісти
к Слугам
показати весь коментар
12.01.2021 11:30 Відповісти
С такими посылами про "настроения в кремле" предлагаю Слугам дать поручение Внешней разведке приоритетно и оперативно выяснять состояние эрекции у пуйла по вечерам и характер его утреннего стула.
В надежде, что если у тот ночью удовлетворился, а утром хорошо покакал - то у него будет хорошее настроение и можно будет о чем-то договориться
показати весь коментар
12.01.2021 11:30 Відповісти
Освобождение Донбасса еще не значит окончание войны. За этим должно последовать возвращение Крыма, депортация понаехавших и колаборационистов и репарации.
показати весь коментар
12.01.2021 11:31 Відповісти
ставить в зависимость изменение рашистского взгляда на оккупацию им и Молдовы и Украины от визита в Украину президента Молдовы глупо и безмысленно.
показати весь коментар
12.01.2021 11:41 Відповісти
Какое там может быть настроение? Воно (*****) скоро здохне (за три місяці) !
показати весь коментар
12.01.2021 12:15 Відповісти
Если вы за 7 лет войны, аннексии Крыма и стольких смертей еще не поняли настроения в кремле, вам как минимум в отставку подавать надо. А может и провериться на адекватность.
показати весь коментар
12.01.2021 12:29 Відповісти
Ага, узнайте настроение и не забудьте в глазки заглянуть!
показати весь коментар
12.01.2021 15:41 Відповісти
 
 