За добу у МВС виявили ще 280 випадків COVID-19, найбільше в Києві, в Запорізькій і Миколаївській областях
За добу зареєстровано 280 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільша кількість хворих правоохоронців зафіксовано: в Запорізькій (32), в Миколаївській областях (26) та у м.Києві (38).
Всього з початку пандемії COVID-19 захворіли 31 358 правоохоронців МВС, одужали - 30 529, померли - 107.
Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль