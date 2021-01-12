УКР
За добу у МВС виявили ще 280 випадків COVID-19, найбільше в Києві, в Запорізькій і Миколаївській областях

За добу зареєстровано 280 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільша кількість хворих правоохоронців зафіксовано: в Запорізькій (32), в Миколаївській областях (26) та у м.Києві (38).

Всього з початку пандемії COVID-19 захворіли 31 358 правоохоронців МВС, одужали - 30 529, померли - 107.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

