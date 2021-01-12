З початку 2021 року прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб
Від початку 2021 року прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб. З них сто осіб - потенційні нелегальні мігранти.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що всього з початку 2021 року прикордонному контролю піддано 400 тисяч осіб і понад 95 тисяч транспортних засобів.
"Більш як 400 особам співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску, з яких понад 100 осіб - це потенційні нелегальні мігранти", - зазначили прикордонники.
Повідомляється, що також викрито три спроби використання громадянами підроблених документів, а ще 25 - намагалися пройти контроль за недійсними документами.
"Також прикордонники виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. гривень і 5 спеціально виготовлених сховків для їх переміщення", - інформує ГПСУ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль