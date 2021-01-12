За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявлено 898 випадків, серед захворілих 37 дітей і 22 медики, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 898 хворих COVID-19, 26 осіб померли. Всього за період пандемії в столиці зареєстровано 2115 летальних випадків від вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Всього на сьогодні в столиці підтверджено 118 486 випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли 497 жінок віком від 18 до 92 років, 364 чоловіки віком від 18 до 81 років, 17 дівчаток від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Також захворіли 22 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 62 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 534 людини. Всього коронавірус подолали 43 980 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 197, в Дарницькому - 161 і в Святошинському районі - 112 випадків.

"Будьте обережні! Дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе і тих, хто поруч!" - написав Кличко.