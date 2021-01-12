У ЗСУ за добу виявили 59 нових випадків COVID-19, хворіють 964 особи, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 59 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 10 осіб. ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначається в повідомленні.

На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 49 осіб.

Загалом станом на 10:00 12 січня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 964 особи. Одужали за період пандемії 13 640 осіб, летальних випадків - 38.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 42 особи.



