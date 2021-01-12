УКР
Новини
Україна веде переговори з 15 країнами щодо трудової міграції, - глава МЗС Кулеба

Україна веде переговори з 15 країнами щодо підписання угод з трудової міграції для українців. Це країни Євросоюзу, Азії та Перської затоки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Сніданку з "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що про досягнення домовленостей буде повідомлено вже після підписання угод.

"Те що зараз люди виїжджають, це сезонне явище, ніякої міграції немає. Європейські країни відгороджені від нас "ковідною" завісою, але якщо є підстави для тривалого перебування у країнах ЄС, то кордон можна перетнути. Але зараз наближається туристичний сезон, тому найближчим часом ми побачимо хвилю відкриття нових країн", - заявив Кулеба.

Також читайте: 507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

Як повідомлялося раніше, Україна і Польща планують укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів. Угоду планували укласти після врегулювання ситуації з коронавірусом.

МЗС (4281) трудова міграція (457) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+12
Теперь они уже рабами приторговаывать начнут.
С какого бодуна государство должно решать, куда гражданину нужно трудо-мигрировать!?
12.01.2021 11:21 Відповісти
+10
наши заработанные деньги им спать не дают.
12.01.2021 11:25 Відповісти
+9
а Украина не пыталась вести переговоры с теми, кто готов разместить свои производства на территории Украины? хотя кому такие переговоры вести? Кулебе? Зеленьському? Малюське? вести переговоры некому - редкий подбор дебилов с уникальнейшим нижайшим уровнем образования и подготовки...
12.01.2021 11:20 Відповісти
Легализація рабства" ?
Зе придурки - рано чи пізно зарабітчане залишаються на постійне життя в країнах де працюють
12.01.2021 12:46 Відповісти
В общем плюнули они на эту экономику вместе с инвестиционными нянями и решили тупо торговать мудрым нарідом напрямую))
12.01.2021 13:27 Відповісти
Офіційно домовляться, що рабів будуть слати. Приниження…
12.01.2021 15:50 Відповісти
А свои рабочие места создать не пробовали?
12.01.2021 16:04 Відповісти
 
 