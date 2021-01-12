Україна веде переговори з 15 країнами щодо трудової міграції, - глава МЗС Кулеба

Україна веде переговори з 15 країнами щодо підписання угод з трудової міграції для українців. Це країни Євросоюзу, Азії та Перської затоки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Сніданку з "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що про досягнення домовленостей буде повідомлено вже після підписання угод.

"Те що зараз люди виїжджають, це сезонне явище, ніякої міграції немає. Європейські країни відгороджені від нас "ковідною" завісою, але якщо є підстави для тривалого перебування у країнах ЄС, то кордон можна перетнути. Але зараз наближається туристичний сезон, тому найближчим часом ми побачимо хвилю відкриття нових країн", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, Україна і Польща планують укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів. Угоду планували укласти після врегулювання ситуації з коронавірусом.