МЗС України про вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії РФ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням російського суду про засудження трьох громадян України у "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням Південного окружного військового суду Російської Федерації від 12 січня 2021 року про засудження трьох громадян України - Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різи Омерова у справі т.зв. "Білогорської групи Хізб ут-Тахрір" за сфабрикованими звинуваченнями в "організації та участі в діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні й утриманні влади", - зазначили в міністерстві.

"Вимагаємо від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України. Росія повинна припинити системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму і дотримуватись своїх зобов’язань як держава-окупант відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Російський суд виніс рішення засудити Енвера Омерова - на 18 років, Айдера Джаппарова - на 17 років, Різи Омерова - на 13 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України, а також посилити політико-дипломатичний тиск з метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар.

