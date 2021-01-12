Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька

У фракції "Слуга народу" тривають активні дискусії з приводу тарифів на газ та електроенергію.

Про це заявила нардепка СН Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вже декілька днів у нашому (СН) чаті у вотсапі не закінчуються дебати з приводу тарифів на газ і е/е.

Я, звичайно ж, там свою точку зору висловила. І з приводу тарифів, і з приводу локдауну, і взагалі ...

За час роботи Кабміну Шмигаля у нас виробився алгоритм зашкварів. Кабінет приймає якесь ідіотське рішення; депутати нашої фракції готуються обуритися; ЗМІ розгойдують напругу; народ виходить на протест; фракція шукає будь-які шляхи впливу на Кабмін (але тільки не відставка) ... Напруга наростає до максимуму; ОП придумує швидке й ефективне рішення; Кабмін відступає; напруга загасає ...

У профіті - Офіс Президента, як єдиний ефективний інструмент влади ...

В лайні депутати, які обрали цей Кабмін і допустили критичну ситуацію ...

Я багато разів писала про те, що однією з головних наших проблем, а можливо і ключовою, є відсутність майданчика комунікації. Такі майданчики є практично у кожної фракції, крім монобільшості. За півтора року нашої роботи ми тільки відгрібали. І найчастіше - за діло.

Читайте: Ціни на газ знизять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит", - Шмигаль

А тепер найголовніше: такого майданчика комунікації немає навіть усередині української влади: депутати ніяк не впливають на рішення Кабміну, який вони вибирали (точніше, за який голосували); фракція не має діалогу з Офісом Президента, не кажучи вже про самого Президента; та й усередині фракції дискусія так собі. Ми (депутати СН) маємо всі тільки одну спільну рису: ми - депутати СН. Усе! Ідеологічно ми всі різні, як салат вінегрет.

Але ж одного разу Денис Шмигаль на фракції сказав, що наші зустрічі і дискусії будуть регулярними. Так само, як і глава ОП - Андрій Єрмак. Обидва обіцяли погоджувати ключові рішення з фракцією.

Багато хто вважає слабким і непрофесійним Кабмін Гончарука. На мій погляд найжахливіший - Кабмін Шмигаля. За винятком, щоправда двох міністрів - Ткаченка і Федорова. Які б незграбні не були б у нас дискусії з міністрами на початку нашої каденції, вони були. Регулярно. Правда, тривали всього пів року.

Зараз наші депутати пишуть листи Шмигалю і він вже рапортує про те, що знає, як знизити тарифи. А можна було це зробити відразу, а не каламутити з підвищенням? Чи це таке спеціальне завдання, щоб сконцентрувати негатив на Парламенті?

Те ж стосується і локдауну. Шкарпетки не можна, а Буковель можна. Адже в пам'яті ще свіжі спогади про заборону відвідування парків і скверів, тому що вірус літає у повітрі на 8 метрів. Вже не літає?

Також читайте: У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський

Я давно виступаю за відставку цього Кабміну. І навіть не беру участі в дискусії зі зверненнями до Прем'єра. Марно. Прем'єр глухий і сліпий.

Якщо владу потрібно міняти, як підгузники дитини, значить не треба боятися, що в каденцію Зеленського буде не 2, а 3 або 5 Кабмінів. Доти, поки не з'явиться нормальний Прем'єр. Наприклад, Саакашвілі", - заявила нардепка СН Богуцька.



