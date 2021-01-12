УКР
Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька

Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька

У фракції "Слуга народу" тривають активні дискусії з приводу тарифів на газ та електроенергію.

Про це заявила нардепка СН Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вже декілька днів у нашому (СН) чаті у вотсапі не закінчуються дебати з приводу тарифів на газ і е/е.

Я, звичайно ж, там свою точку зору висловила. І з приводу тарифів, і з приводу локдауну, і взагалі ...

За час роботи Кабміну Шмигаля у нас виробився алгоритм зашкварів. Кабінет приймає якесь ідіотське рішення; депутати нашої фракції готуються обуритися; ЗМІ розгойдують напругу; народ виходить на протест; фракція шукає будь-які шляхи впливу на Кабмін (але тільки не відставка) ... Напруга наростає до максимуму; ОП придумує швидке й ефективне рішення; Кабмін відступає; напруга загасає ...

У профіті - Офіс Президента, як єдиний ефективний інструмент влади ...

В лайні депутати, які обрали цей Кабмін і допустили критичну ситуацію ...

Я багато разів писала про те, що однією з головних наших проблем, а можливо і ключовою, є відсутність майданчика комунікації. Такі майданчики є практично у кожної фракції, крім монобільшості. За півтора року нашої роботи ми тільки відгрібали. І найчастіше - за діло.

Читайте: Ціни на газ знизять завдяки формулі "ціна європейських хабів мінус транзит", - Шмигаль

А тепер найголовніше: такого майданчика комунікації немає навіть усередині української влади: депутати ніяк не впливають на рішення Кабміну, який вони вибирали (точніше, за який голосували); фракція не має діалогу з Офісом Президента, не кажучи вже про самого Президента; та й усередині фракції дискусія так собі. Ми (депутати СН) маємо всі тільки одну спільну рису: ми - депутати СН. Усе! Ідеологічно ми всі різні, як салат вінегрет.

Але ж одного разу Денис Шмигаль на фракції сказав, що наші зустрічі і дискусії будуть регулярними. Так само, як і глава ОП - Андрій Єрмак. Обидва обіцяли погоджувати ключові рішення з фракцією.

Багато хто вважає слабким і непрофесійним Кабмін Гончарука. На мій погляд найжахливіший - Кабмін Шмигаля. За винятком, щоправда двох міністрів - Ткаченка і Федорова. Які б незграбні не були б у нас дискусії з міністрами на початку нашої каденції, вони були. Регулярно. Правда, тривали всього пів року.

Зараз наші депутати пишуть листи Шмигалю і він вже рапортує про те, що знає, як знизити тарифи. А можна було це зробити відразу, а не каламутити з підвищенням? Чи це таке спеціальне завдання, щоб сконцентрувати негатив на Парламенті?

Те ж стосується і локдауну. Шкарпетки не можна, а Буковель можна. Адже в пам'яті ще свіжі спогади про заборону відвідування парків і скверів, тому що вірус літає у повітрі на 8 метрів. Вже не літає?

Також читайте: У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський

Я давно виступаю за відставку цього Кабміну. І навіть не беру участі в дискусії зі зверненнями до Прем'єра. Марно. Прем'єр глухий і сліпий.

Якщо владу потрібно міняти, як підгузники дитини, значить не треба боятися, що в каденцію Зеленського буде не 2, а 3 або 5 Кабмінів. Доти, поки не з'явиться нормальний Прем'єр. Наприклад, Саакашвілі", - заявила нардепка СН Богуцька.

Премєр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - слуга народу Богуцька 01
Премєр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - слуга народу Богуцька 02

Автор: 

Кабмін (14384) Саакашвілі Міхеіл (2155) тарифи (2134) Богуцька Ліза (71) Слуга народу (2857) Шмигаль Денис (4819)
Спочатку нехай Саак прозвітує про реформи. які він провів у 2020. ))
12.01.2021 11:27 Відповісти
Ніякі Саакашвілі, зебілам не допоможуть, тому що зебіли є зебіли, повні дебіли.Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7974
12.01.2021 11:41 Відповісти
Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9056
12.01.2021 11:34 Відповісти
Ну зедебилы ,уже сракашвили решили из запаса вытянуть.Где этого пельменя реформы которые он зели разрабатывает уже год? С такой рожей эту контуженную надо то же каким нибудь министром поставить!
12.01.2021 12:14 Відповісти
когда где-то облажаются махают перед носом лохтората карлсоном, это из мечта. хотя он уже год что-то реформирует и не понятно что
12.01.2021 12:57 Відповісти
А чим Арахамія гірший Прем"єр від Гончарука,Шмигаля чи Саакашвілі..? З його досвідом і гарними ідеями наповнення бюджету...

Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7560
12.01.2021 12:15 Відповісти
это прозрение или обострение? каков диагноз?
12.01.2021 12:16 Відповісти
Это рецидив обосрания
12.01.2021 12:48 Відповісти
случше уж сразу Богуцкую назначить, чтобы пиндец экономике страны настал мгновенно и бесповоротно)))
12.01.2021 12:18 Відповісти
Це крик відчаю. Відомо, що потопельник і за соломинку вхопиться. Хоч Саакашвілі не соломинка, але діагноз такий, що влада тоне і шукає за що (кого) вхопитися. Чи допоможе потопельнику соломинка?..
12.01.2021 12:26 Відповісти
шо, опять карлсон к малышу вылетает на подмогу
12.01.2021 12:28 Відповісти
У Карлсона пропеллер поизносился. Он не жужжит и предпочитает тихо получать зряплату за нифиганеделание
12.01.2021 12:51 Відповісти
- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
12.01.2021 14:22 Відповісти
Саакашвили нормальный??? Ну, извините.
12.01.2021 12:35 Відповісти
В крайнім випадку це не шмигаль!
12.01.2021 15:38 Відповісти
Богутская иди на хутор ,вместе с Сааком и всей шоблой зелёных во главе с Зеленским 😡
12.01.2021 12:38 Відповісти
мнение КОНТУЖЕНОЙ НА ВСЮ голову нам очень важно
12.01.2021 12:39 Відповісти
Объясните им хоть кто-нибудь, что премьером должен быть хозяйственник, а не популист и истерик. Никакого отношения Михо не имел к экономике Грузии в бытность президентом. А тот, кто этим занимался может помочь только через шаманов.
12.01.2021 12:41 Відповісти
+100500!!!
12.01.2021 12:45 Відповісти
объяснить истеричке и популистке, что популист и истерик не нужен? Это будет сложно .
12.01.2021 12:46 Відповісти
Хотя....... пусть назначат, в любом случае лучше не будет. А хуже настанет при любом их премьере. Но хоть прекратится у народа истерия насчет Михо. Еще одна прививка, тоже на пользу пойдет. Да и похоронит власть Нелоха быстрее.
12.01.2021 13:33 Відповісти
"За время работы Кабмина Шмыгаля у нас выработался алгоритм зашкваров. Кабинет принимает какое-либо идиотское решение; депутаты нашей фракции готовятся возмутиться; СМИ раскачивают напряжение; народ выходит на протест; фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин (но только не отставка)... Напряжение нарастает до максимума; ОП придумывает быстрое и эффективное решение; Кабмин отступает; напряжение затухает..."
12.01.2021 12:44 Відповісти
Это их общая и единственная мозговая извилина
12.01.2021 12:53 Відповісти
"В дерьме депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию..."Источник: https://censor.net/ru/n3241239 так в чем дело лизонька,читай Конституцию.:всего лишь одно голосование вашего моносброда по резолюции о недоверии Кабмину и шмыгаль энд компани фсьо. Мабуть сердешная забыла, что в Украине парламентско-президентская форма правления.
12.01.2021 12:45 Відповісти
Ну кого ж призначати, як не "реХварматАра"?

А ось і зразок його реХворм.
28.12.2020

"Саакашвілі: треба звільнити Кривоноса з РНБО."
12.01.2021 12:48 Відповісти
Навіяло анекдот щодо Саакашвілі.

- Ким ви раніше працювали?
- Популізатором.
- А чому вас звільнили?
- Не тому лизнув...
12.01.2021 13:03 Відповісти
Эта Богуцкая наверное лишнее выпила на новы год!! Какой Саакашвили??.. Этот ворюга и неадекват, Карлсон на крыше, устроит вам такую перестройку и реформы, по примеру Грузии, что всем тошно будет!! Они там, В Грузии, до сих пор не могут отойти от президента-придурка Саакашвили!!!! ??
12.01.2021 12:49 Відповісти
у вас же все государство в вотсапе, то есть в смартыоне, и что не помогает комуницировать?
и кто же выдвинул и пропихнул всех этих кренделей в кабмин не подскажете?
12.01.2021 12:49 Відповісти
Бедная Лиза...
Ведро где?...
12.01.2021 12:53 Відповісти
Вяжет...
12.01.2021 12:54 Відповісти
для бандіта ахмєтова прем'єр і нє глух, і нє слєп.
12.01.2021 12:55 Відповісти
Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6718
12.01.2021 12:58 Відповісти
Саме сміщно що у більшості народу навіть і такої черти або ізвилини не видно буде коли взять і поставить на місце отого депутата...)))) На ша країна ще не далеко убігла від кацапшини ...біжим тільки язиком як і там
12.01.2021 13:03 Відповісти
Тут із нею частково можна погодитись. Єдине, що додам від себе - прем"єр не лише глухий і сліпий, а й тупий і нікчемний.
12.01.2021 13:13 Відповісти
Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4665Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9468
12.01.2021 13:14 Відповісти
Если Шмыгаль "глух и слеп", то Саакашвили точно не немой. Страна не выдержит ещё одного PR-дрочера
12.01.2021 13:30 Відповісти
Тільки уявіть, що в голові у цієї тупої хмизди, що вона вважає Саакашвілі нормальним.
12.01.2021 13:45 Відповісти
А що у тебе в голові? Поїдь у Грузію й побачиш, що побудував Саакашвілі. І подивись на Україну. Після бариги й при Зе. Що зроблено?
12.01.2021 14:48 Відповісти
Нам потрібен Лукашенко!
12.01.2021 15:41 Відповісти
Усыпите ее кто нибудь
12.01.2021 13:37 Відповісти
12.01.2021 13:40 Відповісти
Не змогла дочитати, але вже зрозуміло, на що воно працює. Бубачка хороший - це кабмін поганий.
12.01.2021 13:43 Відповісти
а как же Жуля? она никому не позволит занять эту сладкую должность!
12.01.2021 20:48 Відповісти
Эта "больная на всю голову" отрицала коронавирус, теперь агитирует за "реформатора", чей офис реформ только проедает наши деньги. "Друг Трампа" и раньше для страны был чемоданом без ручки, а теперь - это бомба в руках зелёных обезьян.
12.01.2021 17:30 Відповісти
я тоже так думаю - если уже устраивать полный 3,14здец в стране - то всеосяжный и всеохоплюючый. думаю, назначение саакашвили вполне его приблизит, возможно он станет брать деньги не от всех попало олигархов а только от украинских. ведь счет за обед у саакашвили как три украинских пенсии... и он любит пожрать...
12.01.2021 19:39 Відповісти
Все верно...ГЛУП !!! и слеп-очки носит...
12.01.2021 23:39 Відповісти
слова Богуцкой да к Богу! вот тогда дубинские и еже с ним обгадятся и вой поднимут нешуточный...
13.01.2021 09:38 Відповісти
