В Україні зробили в 2020 році понад 200 операцій з трансплантації кісткового мозку, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в 2020 році в Україні було зроблено понад 200 операцій з трансплантації кісткового мозку.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що завдяки трансплантації кісткового мозку відновлюються стовбурові клітини, які були зруйновані або високодозною хіміотерапією або радіотерапією, адже вони можуть вбивати не лише ракові клітини, а й здорові.

За словами міністра, в Україні роблять два види трансплантацій кісткового мозку: аутологічну, коли пацієнт отримує власний кістковий мозок, та алогенну - від донора.

Степанов розповів, що наразі в Україні функціонує 6 центрів трансплантації кісткового мозку: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ "Охматдит" (Київ), Національний інститут раку МОЗ (Київ), Черкаський обласний онкологічний диспансер, Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМНУ (Львів), Київський центр трансплантації кісткового мозку та Київський обласний онкологічний диспансер.

За даними МОЗ, загалом у 2020 році в Україні було здійснено 204 операції з трансплантації кісткового мозку.

"Звісно, потреба не повністю забезпечена, тому продовжує діяти програма лікування за кордоном. У 2020 році 182 пацієнти були відправлені на трансплантацію кісткового мозку за кордон - це більше, ніж у будь-які попередні роки. Наприклад, у 2019 році це було 162 пацієнти, а у 2018 році - 110", - зазначив міністр.

За словами Степанова, протягом 2021 року в Україні планують збільшити кількість операцій з трансплантацій кісткового мозку до 480, з яких 30 - алогенні.

